Il Gruppo BEI, Banca europea per gli investimenti, in collaborazione con l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), Confindustria e Confindustria Campania, è lieta di invitarLa all’evento "La BEI per la ZES - Coesione, sostenibilità e innovazione". L'evento si terrà mercoledì 13 maggio 2026, dalle ore 13:00 alle ore 18:00 a Napoli, presso Palazzo Partanna (Piazza dei Martiri, 58).
Obiettivi dell’incontro
Nel corso dell’incontro, la BEI racconterà il proprio impegno a favore della coesione territoriale e illustrerà le principali iniziative realizzate nel Sud Italia, con un focus dedicato alla Zona Economica Speciale – “ZES unica”.
Sarà inoltre l’occasione per conoscere gli strumenti finanziari disponibili e le opportunità rivolte al sistema bancario e alle imprese del territorio, con un’attenzione particolare ai protagonisti dell’industria sostenibile e innovativa.
L’appuntamento vuole essere uno spazio di dialogo e confronto tra istituzioni, banche e aziende, pensato per favorire l’incontro tra idee, progetti e soluzioni finanziarie a supporto dell’innovazione e della crescita del Mezzogiorno in una prospettiva europea.
A chi si rivolge
L’evento è rivolto a rappresentanti del sistema bancario, imprese, stakeholder istituzionali e operatori economici interessati agli strumenti finanziari disponibili per il mondo delle imprese.
Agenda
- 13:00-14:00 Registrazione dei partecipanti e pranzo
- 14:00-15:30 Contributi istituzionali - Istituzioni, banche e industria alla sfida dell’industria e dell’impresa nelle aree ZES
- 15:30-16:00 Industria, Mezzogiorno e ZES, guardando all’Europa
- 16:00-17:45 La BEI per la coesione europea: strumenti, priorità, impatti
- 17:45-18:00 Conclusioni
Registrazione
La partecipazione è gratuita, previa registrazione.
L’invito può essere esteso ad altri colleghi della Sua organizzazione interessati ai temi dell’incontro.
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo:
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