Il Gruppo BEI, Banca europea per gli investimenti, in collaborazione con l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), Confindustria e Confindustria Campania, è lieta di invitarLa all’evento "La BEI per la ZES - Coesione, sostenibilità e innovazione". L'evento si terrà mercoledì 13 maggio 2026, dalle ore 13:00 alle ore 18:00 a Napoli, presso Palazzo Partanna (Piazza dei Martiri, 58).

Obiettivi dell’incontro

Nel corso dell’incontro, la BEI racconterà il proprio impegno a favore della coesione territoriale e illustrerà le principali iniziative realizzate nel Sud Italia, con un focus dedicato alla Zona Economica Speciale – “ZES unica”.

Sarà inoltre l’occasione per conoscere gli strumenti finanziari disponibili e le opportunità rivolte al sistema bancario e alle imprese del territorio, con un’attenzione particolare ai protagonisti dell’industria sostenibile e innovativa.

L’appuntamento vuole essere uno spazio di dialogo e confronto tra istituzioni, banche e aziende, pensato per favorire l’incontro tra idee, progetti e soluzioni finanziarie a supporto dell’innovazione e della crescita del Mezzogiorno in una prospettiva europea.

A chi si rivolge

L’evento è rivolto a rappresentanti del sistema bancario, imprese, stakeholder istituzionali e operatori economici interessati agli strumenti finanziari disponibili per il mondo delle imprese.

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