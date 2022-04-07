Ministerpräsident Schmyhal und Präsident Hoyer sprachen über die wirtschaftlichen Folgen der russischen Invasion und darüber, dass Straßen, Brücken und die Strom-, Wärme- und Wasserversorgung wiederaufgebaut werden müssen. Mit dem ersten Soforthilfeprogramm, so Hoyer, habe die Bank gezeigt, dass sie fest an der Seite der Ukraine steht. Bereits vor dem russischen Einmarsch hatte die Europäische Investitionsbank (EIB) Darlehen von rund acht Milliarden Euro für ukrainische Projekte unterzeichnet. An dem heutigen Gespräch nahm auch der ukrainische Finanzminister Serhii Marchenko teil.

Präsident Hoyer versicherte Schmyhal und Marchenko, die gesamte EIB-Gruppe „steht solidarisch an der Seite des ukrainischen Volkes und wird der Ukraine gemeinsam mit ihren Partnern weiter mit aller Kraft helfen.“

Die EIB-Gruppe engagiert sich seit 2007 in der Ukraine. Nach der russischen Annexion der Krim und der Besetzung von Teilen der Ostukraine im Jahr 2014 genehmigte die Bank 200 Millionen Euro als Hilfe für Menschen, die vor dem Konflikt flohen, und für die aufnehmenden Kommunen. Danach genehmigte die Bank noch ein zweites Darlehen über 340 Millionen Euro und erhielt rund 900 neue Projektvorschläge. Diese Finanzierung liegt wegen des Konflikts jetzt auf Eis. Dafür plant die Bank ein erweitertes Hilfspaket zusätzlich zu den bereits ausgezahlten 668 Millionen Euro.

„Ich habe genau zugehört, als mir der Ministerpräsident die Lage im Land schilderte“, so Hoyer. „Für diese wertvollen Einblicke bin ich sehr dankbar. So können wir dafür sorgen, dass der Ukraine alle verfügbaren Hilfen so effektiv und zweckgerecht wie möglich zufließen. Zusammen mit dem Europäischen Rat, der Kommission und dem Parlament stehen wir bereit, in den kommenden Monaten rasch weitere 1,3 Milliarden Euro auf den Weg zu bringen.“