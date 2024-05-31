Die Geschichte der Krypta Santa Restituta in Cagliari auf Sardinien reicht zurück bis in vorchristliche Zeiten. Über die Jahrhunderte diente sie als Kalksteinbruch, als religiöser Ort der Phönizier, als christliche Gebetsstätte und im Zweiten Weltkrieg als Luftschutzraum. Heute ist die Krypta eines der bedeutendsten Denkmäler der Stadt. Doch bis Anfang der 1990er-Jahre war sie für die Öffentlichkeit geschlossen. Dann hatte die sardische Vereinigung Ipogeo die Idee, sie einmal im Jahr für kostenlose Führungen zu öffnen.

Massimiliano Messina ist einer von fünf Studierenden, die Ipogeo 1993 gründeten. Ihre Idee war, das reiche Kulturerbe von Cagliari „bei den jungen Menschen von heute und morgen“ bekannt zu machen.

Aus einem bescheidenen Anfang mit kostenlosen Führungen in der Krypta Santa Restituta wurde bald ein jährliches Event: Monumenti Aperti – offene Denkmäler. Los ging es an einem Wochenende im Frühjahr 1997. Freiwillige von örtlichen Schulen und Vereinen boten Führungen zu 30 Denkmälern in Cagliari an, für Touristen und Einheimische.

Marco Cabitza zählte als damals 16-jähriger Schüler zu den ersten Freiwilligen bei Monumenti Aperti. Später machte er sein Steckenpferd zum Beruf und kümmert sich heute als Projekt- und Bildungsmanager um die Veranstaltung.

„Kulturerbe hat etwas Magisches“, sagt Cabitza. „Weil es Brücken baut zwischen Menschen und Gemeinschaften und von der Vergangenheit in die Zukunft. Es spielt eine grundlegende Rolle für unsere europäische Identität und gibt Impulse für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung.“

Fabrizio Frongia, ebenfalls aus Cagliari, gründete 1993 die Kulturvereinigung Imago Mundi, die seit 1999 Monumenti Aperti organisiert. Für ihn ist „Kulturerbe ein Mittel, die eigene Identität zu bewahren. Und mit jungen Menschen, die die Geschichte eines Denkmals kennen, haben Sie starke Botschafter für Ihre Stadt.“

Monumenti Aperti gehörte 2023 zu den Finalisten des Wettbewerbs für Soziale Innovation. Damit zeichnet das EIB-Institut jedes Jahr Unternehmen für ihr soziales, ethisches oder ökologisches Engagement aus. Die Vereinigung hofft, mit der Anerkennung auch den Schritt in andere Länder zu schaffen.