Der Klimawandel gefährdet die Existenzgrundlagen, Gesundheit und Sicherheit von Frauen und Mädchen.1 Sie haben ein größeres Risiko als Männer, bei Naturkatastrophen zu sterben – vor allem, weil sie nicht das Geld haben, sich darauf vorzubereiten.

Frauen arbeiten auch eher in Bereichen, die besonders klimaanfällig sind: Landwirtschaft, Fischerei, Wasser- und Forstwirtschaft.2 Für Mädchen bedeuten Extremwetter oft, dass sie aus der Schule genommen werden und daheim helfen müssen.3 Viele Länder berichten dann auch über mehr Gewalt gegen Frauen und Mädchen.4 Die Folgen des Klimawandels sind hinlänglich bekannt. Welch große Rolle Frauen im Kampf dagegen spielen könnten, ist weniger ein Thema.

Seit fünf Jahren ermittelt die Europäische Investitionsbank über jährliche Klimaumfragen, wie Menschen in Europa, den Vereinigten Staaten, in Afrika, dem Nahen Osten und in China den Klimawandel wahrnehmen. Die jüngste EIB-Klimaumfrage 2022–2023 konzentrierte sich auf den Ukraine-Krieg und die damit verbundene Energiekrise.

Wie in den früheren Umfragen wollte die EIB wissen, ob Frauen ähnliche Ansichten und Sorgen haben wie Männer. Eine Frage lautete: Würden wir den Klimawandel wirksamer bekämpfen, wenn Frauen in der Politik mehr zu sagen hätten? Es ging darum, welches Vertrauen die Befragten – und die Frauen selbst – in Frauen an der Macht setzen.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Meinungen von Frauen und Männern darüber weit auseinandergehen. Männer äußerten sich in allen Regionen skeptischer als Frauen. In der Europäischen Union meinten 45 Prozent der Männer, mehr Frauen an der Spitze würden einen Unterschied machen. Bei den Frauen waren 60 Prozent dieser Ansicht.5 In China war die Kluft geringer, aber immer noch messbar: 63 Prozent bei den Männern gegenüber 69 Prozent bei den Frauen. Am größten war der Unterschied auf der britischen Insel: Nur 38 Prozent der Männer trauen dort Frauen einen erfolgreicheren Kampf für das Klima zu; bei den Frauen sind es 61 Prozent.

Frauen an der Spitze: Ist das wichtig?

Studien aus aller Welt legen nahe, dass Frauen sich stärker für Klimaschutz und Nachhaltigkeit einsetzen. Länder mit einem höheren Frauenanteil im Parlament sind eher geneigt, Umweltabkommen zu ratifizieren und Konzepte gegen den Klimawandel zu verabschieden.6, 7

Im Privatsektor zeigt sich: Unternehmen mit mehr Frauen in Leitungspositionen tun mehr, um energieeffizienter zu arbeiten und ihre Umweltbelastung zu verringern. Sie investieren auch eher in erneuerbare Energien.8, 9 Laut einer jüngsten Studie der Universität Urbino in Italien10 legen Frauen viel Wert auf eine gute Abfallwirtschaft und weniger Verschwendung von Wasser, Energie und anderen Ressourcen.11

Die Liste ließe sich fortführen. Die EIB-Studie Support for female entrepreneurs in Europe: Survey evidence for why it makes sense aus dem Jahr 2022 ergab: Frauengeführte Betriebe tun mehr, um Emissionen zu verringern, und erzielen bessere Ergebnisse in puncto Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG-Kriterien).12 Auch beim Europäischen Investitionsfonds schnitten Frauen mit ihren Firmen in puncto ESG besser ab. Sie investieren mehr in erneuerbare Energien und weniger in umweltbelastende Firmen.13