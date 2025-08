Beschreibung

Im Jahresbericht zur Tätigkeit der EIB in den Ländern der südlichen Nachbarschaft und des FEMIP-Treuhandfonds sind die wesentlichen Ergebnisse aufgeführt, die die EIB 2015 mit Finanzierungen und technischer Hilfe erzielt hat. Gleichzeitig werden die künftigen Ziele des FEMIP-Treuhandfonds in den Partnerländern der südlichen Nachbarschaft dargelegt. Die EIB war 2015 wieder der größte Geldgeber in den Ländern der südlichen Nachbarschaft der EU. Die Bank stellte insgesamt 1,4 Milliarden Euro in der Region bereit. 50 Prozent der unterzeichneten Mittel dienten dem Klimaschutz und betrafen vor allem Energie- und Verkehrsprojekte. Die übrigen Mittel wurden für Vorhaben im Wassersektor oder als Durchleitungsdarlehen vergeben. Die EIB will auch weiterhin eine führende Rolle bei der Finanzierung von Projekten in der Region spielen und sich dabei vor allem auf Infrastrukturvorhaben und die Entwicklung des Privatsektors konzentrieren.

Der FEMIP-Treuhandfonds unterstützt die Finanzierungstätigkeit der EIB in den südlichen Nachbarländern weiterhin mit der Finanzierung von technischer Hilfe, Unterstützung beim Kompetenzaufbau, vorgelagerten Studien und Risikokapitaloperationen. Aus dem FEMIP-Treuhandfonds wurden 2015 Mittel für mehrere Infrastrukturvorhaben bereitgestellt, die von der Bank mitfinanziert werden und für das Wirtschaftswachstum in der Region von entscheidender Bedeutung sind. Der Fonds finanziert in erster Linie technische Hilfe für die Projektvorbereitung und -durchführung. Insgesamt wurden aus dem FEMIP-Treuhandfonds 3,6 Millionen Euro für fünf neue Operationen genehmigt, davon 1,6 Millionen Euro für Klimaschutzprojekte im Rahmen von CAMENA.