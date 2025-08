Robert Daniel Atkinson ist Gründer und Präsident der ITIF. Autor u.a. von Big is Beautiful: Debunking the Myth of Small Business (MIT, 2018), Innovation Economics: The Race for Global Advantage (Yale, 2012) und The Past and Future of America’s Economy: Long Waves of Innovation That Power Cycles of Growth (Edward Elgar, 2005). Atkinson promovierte in Stadt- und Regionalplanung an der University of North Carolina, Chapel Hill, und erwarb einen Master von der University of Oregon.

Über ITIF

Die Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) ist eine gemeinnützige, unabhängige Forschungs- und Bildungseinrichtung, die sich schwerpunktmäßig mit der Schnittstelle zwischen technischer Innovation und Politik befasst. Die ITIF gilt als weltweit führende Denkfabrik im Bereich Wissenschaft und Technik. Ihr Ziel ist es, politische Lösungen zu formulieren und voranzutreiben, die Innovationen und Produktivitätszuwächse beschleunigen und so für mehr Wachstum, Chancen und Fortschritt sorgen. Weitere Informationen unter www.itif.org