  • Publikationsinformationen

    17 Juli 2023

    48 Pages (PDF/DE)

    ISBN: 978-92-861-5576-5 (PDF/DE)

    DOI: 10.2867/04794

    • Tags

    • Klima und Umwelt

Beschreibung

Von 2018 bis 2022 senkte die EIB-Gruppe ihre jährlichen Bruttoemissionen um mehr als 35 Prozent. Nach der Aufhebung der Covid-19-Beschränkungen stiegen die Gesamtbruttoemissionen 2022 um 125 Prozent gegenüber 2021.

Update on the section on carbon compensation (April 2026)