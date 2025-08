Beschreibung

Man kann nur die Dinge kontrollieren, die man misst. Wenn man sich klar macht, welche CO 2 -Emissionen man selbst verursacht, ist dies der erste Schritt hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft.

Durch den Bericht über unsere CO 2 -Bilanz können das Management, die Mitarbeiter und andere Interessenträger der Bank genauer feststellen, welche Auswirkungen unsere internen Aktivitäten auf den Klimawandel haben. Die verschiedenen Aktivitäten und die damit verbundenen CO 2 -Emissionen werden gründlich analysiert. Dadurch können die wichtigsten Entscheidungsträger in der Bank ermessen, wie sich die Maßnahmen zur Senkung des CO 2 -Ausstoßes auswirken, und die Bereiche ermitteln, in denen noch weitere Schritte erforderlich sind. Dieser Bericht wird in gewisser Weise ein wichtiger Ergebnisindikator sein, der nicht nur Informationen liefert, sondern bewusstseinsbildend wirkt und aktiv Klimaschutzmaßnahmen fördert. Somit wird zur Corporate Social Responsibility beigetragen.