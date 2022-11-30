  • Publikationsinformationen

    30 Nov. 2022

    42 Pages (PDF/DE)

    ISBN: 978-92-861-5242-9 (PDF/DE)

    DOI: 10.2867/688266

    • Tags

    • Klima und Umwelt

Beschreibung

Gegenüber dem Basisszenario 2018 sank die Intensität der Emissionen pro Beschäftigtem um 82 Prozent, bedingt durch die Coronabeschränkungen und den internen Dekarbonisierungsplan der EIB-Gruppe.

Update on the section on carbon compensation (March 2024)