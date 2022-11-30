Beschreibung
Gegenüber dem Basisszenario 2018 sank die Intensität der Emissionen pro Beschäftigtem um 82 Prozent, bedingt durch die Coronabeschränkungen und den internen Dekarbonisierungsplan der EIB-Gruppe.
Alle Ausgaben dieser Publikation
- CO2-Bilanz 2023
- CO2-Bilanz 2022
- EIB Project Carbon Footprint Methodologies (2022)
- CO2-Bilanz 2020
- EIB Group Carbon Footprint Report 2019
- EIB Group Carbon Footprint Report 2018
- Bericht über die CO2-Bilanz der Bank 2017
- Bericht über die CO2-Bilanz der Bank 2016
- Bericht über die CO2-Bilanz der Bank 2015
- Carbon Footprint Report 2014
- Carbon Footprint Report 2013
- Bericht zum „ökologischen Fußabdruck“ 2012
- Bericht zum „ökologischen Fußabdruck“ 2011
- Bericht zum „ökologischen Fußabdruck“ 2010
- Bericht zum „ökologischen Fußabdruck“ 2009
- Carbon Footprint Report 2008
- Carbon Footprint Report 2007