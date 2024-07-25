Beschreibung

Der Bericht analysiert die Treibhausgasemissionen der EIB-Gruppe, die 2023 aus dem Geschäftsbetrieb an ihrem Sitz in Luxemburg entstanden. Er vergleicht die Ergebnisse mit 2022 und dem Basisjahr 2018 und zieht dafür Daten nach dem Treibhausgasprotokoll des World Resources Institute heran. Erfasst werden die Brutto- und die Nettoemissionen. Im Fokus stehen dabei die Nettoemissionen, bei denen der Verbrauch Erneuerbarer als emissionsfrei angesetzt wird.

Außerdem werden die 2023 eingebrachten methodischen Verbesserungen und weiteren Systemgrenzen beschrieben. Sie erforderten eine Anpassung der Emissionen des Vorjahres, ziehen jedoch keine Aktualisierung der Ziele nach sich. Die Änderungen und ihre Auswirkungen werden in Anhang I und II näher erläutert.

Update on the section on carbon compensation (April 2026)