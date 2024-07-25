Beschreibung
Der Bericht analysiert die Treibhausgasemissionen der EIB-Gruppe, die 2023 aus dem Geschäftsbetrieb an ihrem Sitz in Luxemburg entstanden. Er vergleicht die Ergebnisse mit 2022 und dem Basisjahr 2018 und zieht dafür Daten nach dem Treibhausgasprotokoll des World Resources Institute heran. Erfasst werden die Brutto- und die Nettoemissionen. Im Fokus stehen dabei die Nettoemissionen, bei denen der Verbrauch Erneuerbarer als emissionsfrei angesetzt wird.
Außerdem werden die 2023 eingebrachten methodischen Verbesserungen und weiteren Systemgrenzen beschrieben. Sie erforderten eine Anpassung der Emissionen des Vorjahres, ziehen jedoch keine Aktualisierung der Ziele nach sich. Die Änderungen und ihre Auswirkungen werden in Anhang I und II näher erläutert.
EIB Group Sustainability Report 2023
Alle Ausgaben dieser Publikation
- CO2-Bilanz 2022
- CO2-Bilanz 2021
- EIB Project Carbon Footprint Methodologies (2022)
- CO2-Bilanz 2020
- EIB Group Carbon Footprint Report 2019
- EIB Group Carbon Footprint Report 2018
- Bericht über die CO2-Bilanz der Bank 2017
- Bericht über die CO2-Bilanz der Bank 2016
- Bericht über die CO2-Bilanz der Bank 2015
- Carbon Footprint Report 2014
- Carbon Footprint Report 2013
- Bericht zum „ökologischen Fußabdruck“ 2012
- Bericht zum „ökologischen Fußabdruck“ 2011
- Bericht zum „ökologischen Fußabdruck“ 2010
- Bericht zum „ökologischen Fußabdruck“ 2009
- Carbon Footprint Report 2008
- Carbon Footprint Report 2007