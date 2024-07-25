  • Publikationsinformationen

    25 Juli 2024

    54 Pages (PDF/DE)

    ISBN: 978-92-861-5764-6 (PDF/DE)

    DOI: 10.2867/001708

    • Tags

    • Klima und Umwelt

Beschreibung

Der Bericht analysiert die Treibhausgasemissionen der EIB-Gruppe, die 2023 aus dem Geschäftsbetrieb an ihrem Sitz in Luxemburg entstanden. Er vergleicht die Ergebnisse mit 2022 und dem Basisjahr 2018 und zieht dafür Daten nach dem Treibhausgasprotokoll des World Resources Institute heran. Erfasst werden die Brutto- und die Nettoemissionen. Im Fokus stehen dabei die Nettoemissionen, bei denen der Verbrauch Erneuerbarer als emissionsfrei angesetzt wird.

Außerdem werden die 2023 eingebrachten methodischen Verbesserungen und weiteren Systemgrenzen beschrieben. Sie erforderten eine Anpassung der Emissionen des Vorjahres, ziehen jedoch keine Aktualisierung der Ziele nach sich. Die Änderungen und ihre Auswirkungen werden in Anhang I und II näher erläutert.

Update on the section on carbon compensation (April 2026)

25 Juli 2024

EIB Group Sustainability Report 2023

The Sustainability Report for 2023 outlines how the EIB is the climate bank and how we work hard to help clients reach their green goals.
Sustainability Climate and environment