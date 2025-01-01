Klimamacht Frauen

Weltweit leiden Frauen besonders stark unter dem Klimawandel. Gleichzeitig können sie auch viele Fäden ziehen, die uns den Lösungen näher bringen. Das Women Climate Leaders Network (WCLN) ist eine Initiative der Europäischen Investitionsbank-Gruppe, um den Einfluss von Frauen aus der Wirtschaft für Klimaschutz, Umwelt und Nachhaltigkeit zu nutzen.

Was das Netzwerk erreichen will: