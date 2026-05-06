One World Media Awards

Unsere Herkunft muss nicht bestimmen, wie weit wir es bringen, das machen die Beiträge deutlich.
Women’s Solutions Reporting Award 2026
- My Father’s Hair | Arte | Antoine Védeilhé, Abhijeet Pandey, Thomas Pham-Hung, Mahak Gupta, Thomas Blanc, Germain Baslé
- One Month In Ramallah | Al Jazeera English | Sawsan Qaoud
- Sex, Power, Money: South Africa’s Slay Queens | Channel 4 News | Stefania Buonajuti, Symeon Brown, Sine Nogude, Talah Kaddourah, Hareem Khan, Andy Lee
- Special Mention: Healing Haiti’s Children | Al Jazeera English | Rosie Collyer
Auswahlverfahren
Eingereicht werden können Beiträge im Broadcast-, Digital-, Audio-, Film- oder Printformat. Im Mittelpunkt müssen Mädchen und Frauen stehen, die sich Herausforderungen mit Lösungen in folgenden Bereichen erfolgreich gestellt haben:
Finanzielle und wirtschaftliche Teilhabe von Frauen
Umweltschutz und Bekämpfung des Klimawandels
Zugang zu Bildung und Gesundheit
Mehr Chancen für Frauen und Mädchen
Verfahren:
- One World Media erstellt eine Longlist mit zehn Beiträgen.
- Eine vierköpfige Jury wählt die Shortlist aus.
- Die Bekanntgabe der Gewinnerinnen und Gewinner erfolgt bei der Preisverleihung.
Frühere Preisträgerinnen und Preisträger
Majed Neisi, Emma Ailes and the BBC 100 Women team for Songs from Inside broadcast by BBC World Service. The documentary’s unique combination of powerful audio and creative animation gave voice to women political prisoners in Teheran’s Evin prison.
Rudraneil Sengupta und Sreya Banerjee: 101 East – India’s Women Combat Fighters, auf Al Jazeera. In ihrer fesselnden Geschichte geht es um indische Frauen im Ringen, einer traditionell männerdominierten Disziplin.
Sanket Jain mit How Indian health-care workers use WhatsApp to save pregnant women. Ihr Beitrag, der in der MIT Technology Review erschien, räumt auf mit gefährlichen medizinischen Falschinformationen und hilft im Kampf gegen die hohe Müttersterblichkeit in Indien.
Khorloo Khukhnokhoi mit Female Students Revolt Against ‘Virginity Tests’, erschienen im Global Press Journal. Ihre beeindruckende Geschichte trug dazu bei, die Rechte von jungen Mädchen in der Mongolei zu schützen.
The Energy to Stay, ein Multimedia-Beitrag der Journalistin Carlotta Dotto, ausgestrahlt vom Sender Al Jazeera. Dotto erzählt eindrücklich, wie Frauen Solarenergie und nachhaltige Bewässerungstechniken einsetzen, um gegen Armut und die Abwanderung ihrer Männer aus den Dörfern am Rande der Sahara in die Städte zu kämpfen.
Das sagen die Jury-Mitglieder der EIB
Wenn wir bei Geschichten von Frauen genau hinhören und dann handeln, können wir viel bewirken.
Die ausgewählten Geschichten bestärken Frauen darin, dass sie alles erreichen können.
Aktuelles
- Nominees announced for the 2026 One World Media Women’s Solutions Reporting Award
- „Songs from Inside“ gewinnt EIB-geförderten Women’s Solutions Reporting Award von One World Media
- Für die Rechte von Frauen: Der Women’s Solutions Reporting Award rückt Frauen und Mädchen ins Rampenlicht, die die Welt für sich und andere verbessern
- Shortlist des Women’s Solutions Reporting Award 2025 von One World Media
- Longlist der One World Media Awards 2025
- EIB and One World Media strengthen partnership championing women-led solutions
- Frauen, die die Welt verändern
- Rudraneil Sengupta und Sreya Banerjee gewinnen EIB-geförderten Women’s Solutions Reporting Award von One World Media
- Shortlist des Women’s Solutions Reporting Award 2024 von One World Media
- Longlist der One World Media Awards 2024
- One World Media Awards 2024: EIB stellt Frauen ins Rampenlicht, die die Welt verändern