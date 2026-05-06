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One World Media Awards

Die One World Awards prämieren die besten Medienberichte über zu wenig beachtete Storys aus dem Globalen Süden. Berichte, mit denen Journalistinnen und Filmemacher aus der ganzen Welt Stereotype durchbrechen, Narrative verändern und Menschen über Kulturen hinweg verbinden. Als Partner von One World Media unterstützt die EIB den Women’s Solutions Reporting Award.

Der Women’s Solutions Reporting Award zeichnet herausragende Medienberichte über Mädchen und Frauen im globalen Süden aus, die erfolgreich Hürden in der Gesellschaft überwunden haben – durch Lösungen, die ihre finanzielle und wirtschaftliche Teilhabe stärken, die Folgen der Klimakrise bekämpfen und den Zugang zu Bildung, Gesundheit und demokratischen Prozessen verbessern.

Nominees announced for the 2026 One World Media Women’s Solutions Reporting Award  

Unsere Arbeit

Wie die EIB die Gleichstellung fördert

Im Fokus

Alles ist möglich

Frauen und Mädchen, die die Welt für sich und andere verbessern.

Alles ist möglich

Frauen und Mädchen, die die Welt für sich und andere verbessern.

Die Macht von Geschichten

Storys über Frauen, die die Welt gerechter machen.

Women’s Solutions Reporting Award 2026

Shortlist

Auswahlverfahren

Eingereicht werden können Beiträge im Broadcast-, Digital-, Audio-, Film- oder Printformat. Im Mittelpunkt müssen Mädchen und Frauen stehen, die sich Herausforderungen mit Lösungen in folgenden Bereichen erfolgreich gestellt haben:

Finanzielle und wirtschaftliche Teilhabe von Frauen

Umweltschutz und Bekämpfung des Klimawandels

Zugang zu Bildung und Gesundheit

Mehr Chancen für Frauen und Mädchen

Verfahren:

  • One World Media erstellt eine Longlist mit zehn Beiträgen.
  • Eine vierköpfige Jury wählt die Shortlist aus.
  • Die Bekanntgabe der Gewinnerinnen und Gewinner erfolgt bei der Preisverleihung.

Frühere Preisträgerinnen und Preisträger

EIB

Majed Neisi, Emma Ailes and the BBC 100 Women team for Songs from Inside broadcast by BBC World Service. The documentary’s unique combination of powerful audio and creative animation gave voice to women political prisoners in Teheran’s Evin prison.

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EIB

Rudraneil Sengupta und Sreya Banerjee: 101 East – India’s Women Combat Fighters, auf Al Jazeera. In ihrer fesselnden Geschichte geht es um indische Frauen im Ringen, einer traditionell männerdominierten Disziplin.

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EIB

Sanket Jain mit How Indian health-care workers use WhatsApp to save pregnant women. Ihr Beitrag, der in der MIT Technology Review erschien, räumt auf mit gefährlichen medizinischen Falschinformationen und hilft im Kampf gegen die hohe Müttersterblichkeit in Indien.

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Shutterstock

Khorloo Khukhnokhoi mit Female Students Revolt Against ‘Virginity Tests’, erschienen im Global Press Journal. Ihre beeindruckende Geschichte trug dazu bei, die Rechte von jungen Mädchen in der Mongolei zu schützen.

One World Media

The Energy to Stay, ein Multimedia-Beitrag der Journalistin Carlotta Dotto, ausgestrahlt vom Sender Al Jazeera. Dotto erzählt eindrücklich, wie Frauen Solarenergie und nachhaltige Bewässerungstechniken einsetzen, um gegen Armut und die Abwanderung ihrer Männer aus den Dörfern am Rande der Sahara in die Städte zu kämpfen.

Das sagen die Jury-Mitglieder der EIB

Unsere Herkunft muss nicht bestimmen, wie weit wir es bringen, das machen die Beiträge deutlich.
Shiva Dustdar

Direktorin und Leiterin des EIB-Instituts

Wenn wir bei Geschichten von Frauen genau hinhören und dann handeln, können wir viel bewirken.
Marjut Falkstedt

Geschäftsführende Direktorin des Europäischen Investitionsfonds

Die ausgewählten Geschichten bestärken Frauen darin, dass sie alles erreichen können.
Yasmine Pagni

Leiterin der Social Policy Unit der EIB

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