One World Media Awards

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The Energy to Stay, ein Multimedia-Beitrag der Journalistin Carlotta Dotto, ausgestrahlt vom Sender Al Jazeera. Dotto erzählt eindrücklich, wie Frauen Solarenergie und nachhaltige Bewässerungstechniken einsetzen, um gegen Armut und die Abwanderung ihrer Männer aus den Dörfern am Rande der Sahara in die Städte zu kämpfen.