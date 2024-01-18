Journalistinnen und Filmemacher aus aller Welt können ihre besten Storys einsenden

Bewerbungsschluss für den Women’s Solutions Reporting Award ist der 8. Februar 2024

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt auch dieses Jahr wieder als Partner von One World Media (OWM) zu wenig beachtete Geschichten aus der ganzen Welt vor. Geschichten, die Stereotypen hinterfragen, Narrative verändern und das Verständnis zwischen den Kulturen fördern.

Gemeinsam mit One World Media sponsert die EIB einen Preis, mit dem herausragende Medienberichte ausgezeichnet werden, in denen Mädchen und Frauen aus dem Globalen Süden ihre Antworten auf aktuelle Herausforderungen beschreiben. Gefragt sind Beiträge unter anderem im Broadcast-, Digital-, Audio-, Film- oder Printformat. Sie erzählen von Mädchen und Frauen, die sich ihren Herausforderungen erfolgreich gestellt haben – durch Lösungen, die ihre finanzielle und wirtschaftliche Teilhabe verbessern, die Folgen des Klimawandels bekämpfen, die Umwelt schützen und den Zugang zu Bildung und Gesundheit verbessern oder allgemein Frauen und Mädchen stärken.

One World Media wurde vor über 30 Jahren als Nonprofit-Organisation von einer Gruppe von Journalistinnen und Journalisten gegründet, weil die internationale Berichterstattung in ihren Augen damals zu eindimensional war und Stereotypen häufig verstärkte. Seither unterstützt One World Media Journalistinnen und Filmemacher weltweit dabei, Storys zu erzählen, die die Menschen informieren und miteinander verbinden.

Vivienne Francis, Direktorin von One World Media: „Die Rechte und Freiheiten von Frauen und Mädchen sind weltweit gefährdet, auch heute noch. Deshalb erfüllt es uns mit Stolz, dass die One World Media Awards ein Storytelling fördern, das diesen Themen die verdiente Aufmerksamkeit verschafft. Die Geschichten erinnern uns an die Macht des Journalismus, Leben zu verändern und sozialen Wandel anzustoßen.“

Thomas Östros, EIB-Vizepräsident unter anderem für Gleichstellung: „Die EIB bekämpft systemische Geschlechterungleichheit, indem sie bei ihren Investitionen auf die Rechte von Mädchen und Frauen achtet. Als Bank der EU fördern wir Projekte, die Frauen mehr Chancen geben, und wir finanzieren gezielt Unternehmerinnen und frauengeführte Firmen. Ein Beispiel ist unser Engagement für die 2X Challenge, die im großen Stil Geld für gendersmarte Investitionen mobilisieren soll. Diese Initiative hat bewiesen: Wir alle gewinnen, wenn Frauen und Mädchen eine Chance auf ein besseres Leben bekommen. Und die Beiträge für den Women’s Solutions Reporting Award zeigen auf inspirierende Weise, wie es funktionieren kann.“

Yasmine Pagni, Leiterin der Social Policy Unit der EIB und Jury-Mitglied für den Women’s Solutions Reporting Award: „Es ist wirklich wichtig, die Geschichten über die Frauen und Mädchen zu hören, die ihre Ideen in die Welt einbringen. Sie versuchen, die finanzielle und wirtschaftliche Teilhabe von Frauen zu stärken, den Klimawandel zu bekämpfen und den Zugang zu Bildung und Gesundheit zu verbessern. Gleichzeitig sind sie ein Vorbild für andere Frauen. Natürlich ist der Weg zur weltweiten Geschlechtergleichstellung noch lang. Ich hoffe aber, dass die Storys im diesjährigen Wettbewerb den Anstoß zu vielen anderen erfolgreichen Initiativen geben und ein guter Kompass sein werden.“

Vorschläge für die One World Media Awards 2024 können bis zum 8. Februar 2024 eingereicht werden.

One World Media

One World Media ist eine britische Nonprofit-Organisation. Sie unterstützt Journalistinnen und Filmemacher, die über den Globalen Süden berichten. Seit mehr als drei Jahrzehnten arbeitet die Organisation mit Partnern aus dem Vereinigten Königreich und der ganzen Welt zusammen, um den internationalen Journalismus zu stärken und Medienberichte über globale Themen zu fördern. Die One World Media Awards gehen an Beiträge, die sich durch Relevanz, Originalität und Kreativität, Substanz und Genauigkeit, Wirkung und Reichweite, Diversität und Qualität auszeichnen.

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Sie vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen, sowohl in Europa als auch weltweit.

Um mehr für Frauen und Mädchen zu bewirken, hat die EIB-Gruppe eine Strategie zur Gleichstellung der Geschlechter und zum wirtschaftlichen Empowerment von Frauen und einen Gender-Aktionsplan verabschiedet. Damit will sie die Gendergerechtigkeit und vor allem die wirtschaftliche Selbstbestimmung von Frauen fest in ihrem Geschäftsmodell verankern – bei der Mittelvergabe, Mittelbündelung und Beratung, innerhalb und außerhalb der Europäischen Union.

Die EIB will auch die Gleichstellung am Arbeitsplatz vorantreiben. Als Bank der EU setzt sie sich bewusst für Diversität und Inklusion ein. Diese bringen unbestreitbare Vorteile für die Bank und bereichern das Umfeld aller Mitarbeitenden.

Weitere Informationen: Die Genderinitiativen der EIB