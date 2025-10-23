Europas Sicherheits- und Verteidigungsindustrie stärken

Die EIB-Gruppe
Verteidigung als strategische Kernpriorität
Sie sind ein KMU oder Midcap-Unternehmen und brauchen Unterstützung?
Unser Angebot
Wir bieten Finanzierungen und Lösungen für Unternehmen und Einrichtungen des öffentlichen Sektors im Sicherheits- und Verteidigungssektor, unabhängig von ihrer Größe. Unser Angebot umfasst Kredite, Garantien, Eigenkapital und Beratung für Forschung und Entwicklung, Infrastruktur und andere kritische Bereiche.
Wir helfen Unternehmen und öffentlichen Stellen mit maßgeschneiderten Krediten bei Sicherheits- und Verteidigungsprojekten. Unser Angebot umfasst Investitionskredite und Projektfinanzierungen.
Wir bieten ein Venture-Debt-Produkt mit langer Laufzeit, das sich an schnell wachsende innovative Unternehmen richtet. Es ergänzt unsere bisherigen Risikokapitalfinanzierungen und ist bei Endfälligkeit rückzahlbar. Vergütet wird es entsprechend dem Eigenkapitalrisiko.
Wir beteiligen uns über die Defence Equity Facility an Risikokapital- und Private-Equity-Fonds, die in kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-ups des Verteidigungssektors investieren. Die Initiative unter InvestEU wird vom EIF und aus dem Europäischen Verteidigungsfonds finanziert.
Wir vergeben Darlehen an Finanzinstitute, die diese Mittel an Endkreditnehmer weiterleiten. So kommen kleine und mittlere Firmen leichter an günstige Kredite.
Wir bieten vielfältige Beratungsleistungen in allen Phasen des Projektzyklus und darüber hinaus. Damit helfen wir Ihren Sicherheits- und Verteidigungsprojekten aus den Startlöchern.
Unterstützung für Ihr Projekt
Sie sind ein europäisches Unternehmen oder Innovator im Bereich Sicherheit und Verteidigung? Wenn Sie an einer Finanzierung interessiert sind oder wissen wollen, wie wir Ihr Projekt unterstützen können, wenden Sie sich bitte an unser Security and Defence Office.
Was ist förderfähig?
Wir investieren in ein sicheres Europa. Konkret unterstützen wir Produkte, Dienstleistungen und Technologien, die Europa bei Verteidigung, Innovationen sowie Forschung und Entwicklung stärken. Waffen und Munition sind ausgeschlossen.
Wir finanzieren Forschungsprojekte, Entwicklungen und Innovationen, die sich für Sicherheit oder Verteidigung einsetzen lassen.
Gefördert werden Projekte in den Bereichen:
- künstliche Intelligenz
- Quantentechnologien
- Biotechnologie
- hochmoderne Sensoren
- neue Antriebstechnologien
- optische Technologien
- unbemannte Luftfahrzeuge
- Radarsysteme
- Avioniksysteme
- Verkehrssysteme
- Kommunikations- und Informationssysteme
- besondere Werkstoffe und Materialien
- Simulation und Training
Cybersicherheit bedeutet Schutz für Unternehmen und Behörden vor komplexen digitalen Angriffen. Wir helfen europäischen Cybersicherheits-Unternehmen, damit sie wachsen können.
Gefördert werden Projekte in den Bereichen:
- Verschlüsselungstechnologien
- Threat Intelligence
- Netzwerkschutz
- Angriffserkennungssysteme
Wir finanzieren Sicherheitsinfrastruktur und Projekte, die kritische Infrastruktur schützen, Notfallmaßnahmen verbessern und Störungen im öffentlichen Leben minimieren.
Gefördert werden Projekte in den Bereichen:
- Militärstützpunkte und Kasernen
- Grenzkontrolle
- Schutz kritischer Infrastruktur vor physischen und Cyberbedrohungen
- Widerstandsfähigkeit von Kommunikationsnetzen
- Militärkrankenhäuser
- Militärische Ausbildungszentren und Militärakademien
- Militärlager
Wir finanzieren EU-weit Verkehrsinfrastruktur. Unser Geld fließt in Projekte für militärische Mobilität, die für Sofortmaßnahmen in Krisenzeiten notwendig sind. Durch solche Projekte ist Europa gut gewappnet, um Gefahren abzuwenden, seine Interessen zu verteidigen und die globale Sicherheit zu stärken.
Gefördert werden Projekte in den Bereichen:
- strategische Transportkapazitäten
- Supply-Chain-Management- und Logistik-Systeme
- Verstärkung von Brücken
- Modernisierung der Eisenbahninfrastruktur
- neue Antriebstechnologien
Das Militär stützt sich traditionell stark auf fossile Brennstoffe. Als Klimabank der EU können wir Erneuerbare-Energien- und Energieeffizienzprojekte von Verteidigungsorganisationen finanzieren. Solche Clean-Energy-Projekte fördern sowohl die Sicherheit als auch den Übergang zu erneuerbaren Energiequellen und die Netto-Null-Ziele.
Gefördert werden Projekte in den Bereichen:
- Erneuerbare-Energien-Technologien
- nachhaltige militärische Einrichtungen
Die europäische Raumfahrtindustrie fördert Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Als größter Geldgeber der Branche unterstützen wir etablierte Betreiber bei neuen Initiativen. Gleichzeitig erleichtern wir kleineren New-Space-Unternehmen den Zugang zu Risikofinanzierungen und helfen ihnen bei der Skalierung: Damit sie den technologischen Wandel stemmen und ihr Angebot auf den Markt bringen können. Mit unseren Finanzierungen für europäische Raumfahrtprogramme bringen wir die Spitzenforschung und die Entwicklung voran, fördern das Unternehmenswachstum und schaffen hoch qualifizierte Arbeitsplätze.
Gefördert werden Projekte in den Bereichen:
- Satelliten
- Startinfrastruktur
- Forschung, Entwicklung und Innovation im Bereich Weltraumdienste und -software
- Lösungen zur Beseitigung von Weltraummüll
Projekte
Italien
Leonardo: Bahnbrechende Lösungen für die drängendsten Aufgaben unserer Zeit
Forschung, Entwicklung und Innovation im Dual-Use-Bereich
260 Mio. EUR
Deutschland
Quantum-Systems: Langstrecken-Drohnen
Forschung, Entwicklung und Innovation
10 Mio. EUR
Spanien
Skydweller: Erste vollelektrische, unbemannte Solardrohne
Autonome Flugzeuge
30 Mio. EUR
FRANKREICH
Gatewatcher: Schneller wachsen und Europas Cyberresilienz stärken
Cybersicherheit
25 Mio. Euro
IRLAND
Siren: Nachrichtendienstliche Aufklärung für Cybersicherheit
Cybersicherheit
12 Mio. Euro
Frankreich
Cegelog: Energieeffizienter Wohnraum für Militärangehörige
Grüne Sicherheit
484 Mio. EUR
Spanien
Sateliot: Satellitennetz für IoT-Konnektivität in Gebieten mit geringer Netzabdeckung
Raumfahrtindustrie
30 Mio. EUR
Luxemburg
SES: Bessere Satellitenanbindung in Europa, Afrika und dem Nahen Osten
Raumfahrtindustrie
300 Mio. EUR
ITALIEN
Kauf von Militärhubschraubern
Öffentliche Verwaltung und Verteidigung
107,5 Mio. Euro
LITAUEN
Neuer Militärstützpunkt in Litauen stärkt Verteidigungsfähigkeiten der NATO
Kritische und militärische Infrastruktur
540 Mio. Euro
Griechenland
Corona: Umbau von Katastrophenschutz und Pandemievorsorge
Kritische und zivile Sicherheits-Infrastruktur
595 Mio. EUR
Denmark
Esbjerg port: Expansion of Europe’s largest port for shipping offshore wind turbines
Critical and civilian security infrastructure
€115 million
FRANKREICH
BPCE: Finanzierungen für KMU in Cybersicherheit, Überwachung, Resilienz und Verteidigungstechnologie
Kreditlinien
300 Mio. Euro
DEUTSCHLAND
Deutsche Bank: Neue Finanzierungen für KMU in Europas Lieferkette des Sicherheits- und Verteidigungssektors
Kreditlinien
500 Mio. Euro
Aktuelle Informationen
-
EIB-Gruppe genehmigt 9,2 Mrd. Euro für Innovationen im Wohnungssektor, Energiesicherheit und Kindergesundheit
Die Verwaltungsräte von Europäischer Investitionsbank (EIB) und Europäischem Investitionsfonds (EIF) haben insgesamt 9,2 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen bewilligt. Das Geld ist vorgesehen für mehr Innovationen im Wohnungssektor, mehr Energiesicherheit sowie eine Stärkung der Gesundheits- und Wasserversorgung in Europa.
-
Präsidentin Calviño beim Seminar des Verwaltungsrats mit der Zivilgesellschaft 2025
Nadia Calviño, Präsidentin der EIB-Gruppe, sprach beim Seminar des Verwaltungsrats mit der Zivilgesellschaft 2025.
-
Lettland stärkt Verteidigungsinfrastruktur mit EIB-Beratung
Die Europäische Investitionsbank (EIB), die lettische Regierung und die staatliche Immobilienagentur des Landes (VNI) bauen einen Militärstützpunkt mit Übungsgelände in der südöstlichen Region Sēlija und ein Lager in der Stadt Kuldīga. Ziel ist es, die nationale und regionale Verteidigungsfähigkeit zu stärken.
-
EIB-Gruppe genehmigt 7,1 Mrd. Euro für europäische Technologieführer, Energiesicherheit, Verteidigung und Ukraine-Hilfe
Die Verwaltungsräte der Europäischen Investitionsbank (EIB) und des Europäischen Investitionsfonds (EIF) haben diese Woche neue Finanzierungen von insgesamt 7,1 Milliarden Euro genehmigt. Damit stärkt die EIB-Gruppe die technologische Führungsrolle der Europäischen Union und fördert Projekte in Bereichen wie Energiesicherheit und Life Sciences. Außerdem unterstützt sie Vorhaben für Klimaanpassung und Stadtentwicklung in Italien, Unternehmen in Spanien und den nachhaltigen Verkehr in Griechenland.
-
Präsidentin Calviño auf der informellen ECOFIN-Tagung
In ihrer Erklärung vor der informellen Tagung der Wirtschafts- und Finanzminister in Kopenhagen geht Präsidentin Calviño darauf ein, wie die EIB-Gruppe Vereinfachung und Investitionen in Europas Sicherheit und Verteidigung unterstützt.
-
Frankreich: EIB vergibt 450-Mio.-Euro-Kredit an Techkonzern Thales
Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat Thales einen Kredit über 450 Millionen Euro für sein Forschungs- und Entwicklungsprogramm (FuE) in den Bereichen Luftfahrt- und Radartechnik bereitgestellt. Das Programm läuft bis Ende 2027. Sein Ziel: die Sicherheit und Effizienz von zivilen und militärischen Flügen erhöhen, bestehende Radarsysteme modernisieren und eine neue Generation von Software und Radaren für zivile und militärische Zwecke entwickeln.
-
President Calviño: A new beginning for Europe
EIB Group President Nadia Calviño was the guest of honour at Bocconi's opening ceremony of the 2025–2026 academic year.
-
Spanien: EIB vergibt 385 Mio. Euro an Indra Group für Forschung und Entwicklung zu Verteidigungs- und Weltraumtechnologien
Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit dem spanischen Technologiekonzern Indra Group eine Finanzierung über 385 Millionen Euro unterzeichnet. Damit will sie die Forschung, Entwicklung und Innovation für Spitzentechnologien im Verteidigungs- und Weltraumsektor voranbringen. Es ist die bislang größte EIB-Finanzierung in Spanien zur Stärkung der Sicherheit und Verteidigungsfähigkeiten der Europäischen Union.
-
EIB investiert 107,5 Mio. Euro in Italiens Sicherheit und Verteidigung
Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen und dem Verteidigungsministerium in Italien eine neue strategische Vereinbarung unterzeichnet. Ziel ist die weitere Stärkung der Sicherheit und Verteidigungsfähigkeiten des Landes.
Kontakt
Förderung
Sie sind ein europäisches Unternehmen oder Innovator im Bereich Sicherheit und Verteidigung? Wenn Sie an einer Finanzierung interessiert sind oder wissen wollen, wie wir Ihr Projekt unterstützen können, wenden Sie sich bitte an unser Security and Defence Office.
Medien
Medienanfragen zum Thema Sicherheit und Verteidigung richten Sie bitte an:
- n.chrysoloras@eib.org
- +352 4379-83078
Allgemeine Fragen
Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Arbeit, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an unseren Information Desk.
Information Desk
Tel. +352 4379-22000
Häufig gestellte Fragen
- Förderkriterien
Die EIB hat den Kreis förderfähiger Projekte erweitert, um notwendige Verteidigungsinvestitionen der EU direkt unterstützen zu können, etwa bei Militärinfrastruktur und -ausrüstung. Bei der Anpassung der Förderkriterien hat die EIB-Gruppe ausgeschlossene Aktivitäten genauer definiert und so eng wie möglich begrenzt – entsprechend der strategischen Prioritäten der EU. Die EIB-Gruppe konzentriert sich mit dem gesamten Spektrum an Finanzierungsprodukten auf folgende Kernbereiche:
1. Mehr Unterstützung für Infrastruktur zur Abwehr unterschiedlicher Bedrohungen, also etwa für Militärstützpunkte samt Logistik, für die militärische Mobilität, Grenzschutz, Cybersicherheit und den Schutz von Untersee-Infrastruktur.
2. Investitionen in moderne Schlüsseltechnologien, wie künstliche Intelligenz, Drohnen und andere autonome Systeme und Weltraumtechnologien, um Europa verteidigungsfähiger zu machen und einen strategischen Vorsprung zu wahren.
3. Finanzierungszugang für kleine und mittlere Unternehmen im Sicherheits- und Verteidigungssektor durch ein spezielles Finanzierungsangebot in Kooperation mit Geschäftsbanken.
- Eigenes Team
Die EIB-Gruppe hat ein eigenes Security and Defence Office als zentrale Anlaufstelle geschaffen, um Investitionen zu beschleunigen.
- Partnerschaften
Die EIB-Gruppe stärkt Partnerschaften und will noch enger mit Schlüsselakteuren zusammenarbeiten, wie etwa den Verteidigungsministerien in der EU, der Europäischen Kommission (GD DEFIS), dem Europäischen Auswärtigen Dienst, der Europäischen Verteidigungsagentur, der Europäischen Weltraumorganisation, nationalen Förderbanken und dem NATO-Innovationsfonds. Das Ziel ist, mehr zu bewirken, Synergien zu nutzen und sich zu ergänzen.
Nein, Waffen und Munition bleiben von EIB-Finanzierungen ausgeschlossen.
Ja, Ausrüstung und Infrastruktur für militärische und polizeiliche Zwecke kommen für Finanzierungen der EIB-Gruppe in Betracht, sofern sie nicht als Waffen oder Munition eingestuft sind.
Unsere Position als Klimabank zu festigen, hat weiter oberste Priorität. Darüber hinaus hält die EIB-Gruppe auch künftig an ihren hohen Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards fest.
Waffen und Munition bleiben auch unter dem neuen Aktionsplan von der Finanzierung ausgeschlossen.
Nein. Mittel der EIB-Gruppe für die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie können nur an Unternehmen vergeben werden, die in der EU ansässig sind, und nur für Projekte in der EU.
Publikationen zu diesem Thema
-
Ausgeschlossene Aktivitäten der EIB-Gruppe
Über eine Liste ausgeschlossener Aktivitäten stellt die EIB sicher, dass Finanzierungen nicht gegen ökologische, soziale oder ethische Standards verstoßen.
-
Public-private partnerships in security and defence
This publication explains some of the reasons for using a partnership approach on security and defence projects.
-
Produktkatalog der EIB-Gruppe
Unser Produktkatalog gibt einen Überblick über unser Angebot. Erfahren Sie, was unsere Produkte und Leistungen auszeichnet und was sie für die Wirtschaft insgesamt bewirken.
-
European Cybersecurity Investment Platform
Supporting the European Cybersecurity industry to develop in Europe with access to additional financing options
-
The future of the European space sector: How to leverage Europe’s technological leadership and boost investments for space ventures
The study reviews access-to-finance conditions met by companies active in the European space sector and proposes potential solutions to improve them.
-
Artificial intelligence, blockchain and the future of Europe
This report, produced by the European Investment Bank and the European Commission, provides a global overview of the state of play of both technologies. It shows that Europe needs to address an investment gap of up to €10 billion that is holding back development and deployment of artificial intelligence and blockchain technologies in the EU.