Europas Sicherheits- und Verteidigungsindustrie stärken

Investitionen in unsere Sicherheit

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe will Frieden und Sicherheit in Europa. Deshalb investiert sie in die Industrie, technische Überlegenheit und wichtige Verteidigungsinfrastruktur.

Wir erleichtern europäischen Unternehmen und Innovatoren die Finanzierung von Projekten, die unsere Bürgerinnen und Bürger schützen. Ob Aufklärung und Überwachung, Schutz und Kontrolle des Funkspektrums, Lösungen für Cybersicherheit oder Infrastruktur und militärische Mobilität: Mit unseren Finanzierungen fördern wir Projekte, durch die Europa sicher, stabil und innovativ bleibt.

Über unser Security and Defence Office erhalten Sie finanzielle Unterstützung und Beratung – unser One-Stop-Shop hat die passende Lösung für Ihr Projekt.

Förderung  

AKTIVITÄTEN

Die EIB-Gruppe finanziert militärische Ausrüstung, Infrastruktur, Dienstleistungen und Technologie – und hilft dadurch mit, Europa sicherer und wehrhafter zu machen. Waffen und Munition werden nicht finanziert.

Die EIB-Gruppe

Verteidigung als strategische Kernpriorität

Die EIB-Gruppe hat im Bereich Sicherheit und Verteidigung den Kreis förderfähiger Industrie- und Infrastrukturprojekte erweitert: Ausgeschlossene Aktivitäten wurden genauer definiert und so eng wie möglich begrenzt – entsprechend den Vorschlägen, denen die EU-Spitzen auf der außerordentlichen Tagung des Europäischen Rats zugestimmt haben. Sicherheit und Abwehrbereitschaft sind jetzt über alle Projekte und Sektoren hinweg ein dauerhaftes übergreifendes Finanzierungsziel. Unsere Unterstützung stärkt Europas Verteidigungsindustrie und ergänzt den „ReArm Europe“-Plan der Europäischen Kommission zur Aufrüstung Europas. Dabei nutzen wir Synergien mit nationalen Behörden, Einrichtungen und Organen der EU, nationalen Förderbanken, dem Privatsektor und anderen Schlüsselakteuren.

Zur Pressemitteilung  

Sie sind ein KMU oder Midcap-Unternehmen und brauchen Unterstützung?

Die EIB hat ihr Programm für kleine und mittelgroße Zulieferer großer europäischer Verteidigungsunternehmen auf drei Milliarden Euro verdreifacht. Über das Programm vergibt sie Kredite und Garantien an Geschäftsbanken, die dann Investitionen und Betriebskapital der Unternehmen finanzieren.

Wir haben den Kreis förderfähiger Projekte erweitert, um kleine und mittelgroße Unternehmen sowie innovative Start-ups im Sicherheits- und Verteidigungssektor stärker zu unterstützen. Diese Unternehmen haben jetzt Zugang zu unseren Finanzierungsprodukten, darunter über Finanzpartner bereitgestellte Kredite und Eigenkapitalinvestitionen.

Dynamische und innovationsstarke KMU und Midcap-Unternehmen können wir außerdem direkt über Venture Debt fördern.

Ihr Unternehmen sucht nach einer passenden Finanzierung? Dann kontaktieren Sie noch heute unser Security and Defence Office.

Kontaktieren Sie uns  

Unser Angebot

Wir bieten Finanzierungen und Lösungen für Unternehmen und Einrichtungen des öffentlichen Sektors im Sicherheits- und Verteidigungssektor, unabhängig von ihrer Größe. Unser Angebot umfasst Kredite, Garantien, Eigenkapital und Beratung für Forschung und Entwicklung, Infrastruktur und andere kritische Bereiche. 

Fremdkapital

Wir helfen Unternehmen und öffentlichen Stellen mit maßgeschneiderten Krediten bei Sicherheits- und Verteidigungsprojekten. Unser Angebot umfasst Investitionskredite und Projektfinanzierungen.  

Venture Debt

Wir bieten ein Venture-Debt-Produkt mit langer Laufzeit, das sich an schnell wachsende innovative Unternehmen richtet. Es ergänzt unsere bisherigen Risikokapitalfinanzierungen und ist bei Endfälligkeit rückzahlbar. Vergütet wird es entsprechend dem Eigenkapitalrisiko.    

Eigenkapital

Wir beteiligen uns über die Defence Equity Facility an Risikokapital- und Private-Equity-Fonds, die in kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-ups des Verteidigungssektors investieren. Die Initiative unter InvestEU wird vom EIF und aus dem Europäischen Verteidigungsfonds finanziert.

Durchleitungsdarlehen

Wir vergeben Darlehen an Finanzinstitute, die diese Mittel an Endkreditnehmer weiterleiten. So kommen kleine und mittlere Firmen leichter an günstige Kredite.

Beratung

Wir bieten vielfältige Beratungsleistungen in allen Phasen des Projektzyklus und darüber hinaus. Damit helfen wir Ihren Sicherheits- und Verteidigungsprojekten aus den Startlöchern.    

Unterstützung für Ihr Projekt

Sie sind ein europäisches Unternehmen oder Innovator im Bereich Sicherheit und Verteidigung? Wenn Sie an einer Finanzierung interessiert sind oder wissen wollen, wie wir Ihr Projekt unterstützen können, wenden Sie sich bitte an unser Security and Defence Office.

Kontakt  

Was ist förderfähig?

Wir investieren in ein sicheres Europa. Konkret unterstützen wir Produkte, Dienstleistungen und Technologien, die Europa bei Verteidigung, Innovationen sowie Forschung und Entwicklung stärken. Waffen und Munition sind ausgeschlossen.

FORSCHUNG, ENTWICKLUNG UND FERTIGUNG

Wir finanzieren Forschungsprojekte, Entwicklungen und Innovationen, die sich für Sicherheit oder Verteidigung einsetzen lassen.

Gefördert werden Projekte in den Bereichen:

  • künstliche Intelligenz
  • Quantentechnologien
  • Biotechnologie
  • hochmoderne Sensoren
  • neue Antriebstechnologien
  • optische Technologien
  • unbemannte Luftfahrzeuge
  • Radarsysteme
  • Avioniksysteme
  • Verkehrssysteme
  • Kommunikations- und Informationssysteme
  • besondere Werkstoffe und Materialien
  • Simulation und Training
Cybersicherheit und -abwehr

Cybersicherheit bedeutet Schutz für Unternehmen und Behörden vor komplexen digitalen Angriffen. Wir helfen europäischen Cybersicherheits-Unternehmen, damit sie wachsen können.

Gefördert werden Projekte in den Bereichen:

  • Verschlüsselungstechnologien
  • Threat Intelligence
  • Netzwerkschutz
  • Angriffserkennungssysteme
Kritische und militärische Infrastruktur

Wir finanzieren Sicherheitsinfrastruktur und Projekte, die kritische Infrastruktur schützen, Notfallmaßnahmen verbessern und Störungen im öffentlichen Leben minimieren. 

Gefördert werden Projekte in den Bereichen:

  • Militärstützpunkte und Kasernen
  • Grenzkontrolle
  • Schutz kritischer Infrastruktur vor physischen und Cyberbedrohungen
  • Widerstandsfähigkeit von Kommunikationsnetzen 
  • Militärkrankenhäuser
  • Militärische Ausbildungszentren und Militärakademien
  • Militärlager
Militärische Mobilität

Wir finanzieren EU-weit Verkehrsinfrastruktur. Unser Geld fließt in Projekte für militärische Mobilität, die für Sofortmaßnahmen in Krisenzeiten notwendig sind. Durch solche Projekte ist Europa gut gewappnet, um Gefahren abzuwenden, seine Interessen zu verteidigen und die globale Sicherheit zu stärken.

Gefördert werden Projekte in den Bereichen:

  • strategische Transportkapazitäten
  • Supply-Chain-Management- und Logistik-Systeme
  • Verstärkung von Brücken
  • Modernisierung der Eisenbahninfrastruktur
  • neue Antriebstechnologien
Grüne Sicherheit

Das Militär stützt sich traditionell stark auf fossile Brennstoffe. Als Klimabank der EU können wir Erneuerbare-Energien- und Energieeffizienzprojekte von Verteidigungsorganisationen finanzieren. Solche Clean-Energy-Projekte fördern sowohl die Sicherheit als auch den Übergang zu erneuerbaren Energiequellen und die Netto-Null-Ziele.

Gefördert werden Projekte in den Bereichen:

  • Erneuerbare-Energien-Technologien
  • nachhaltige militärische Einrichtungen
Raumfahrt

Die europäische Raumfahrtindustrie fördert Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Als größter Geldgeber der Branche unterstützen wir etablierte Betreiber bei neuen Initiativen. Gleichzeitig erleichtern wir kleineren New-Space-Unternehmen den Zugang zu Risikofinanzierungen und helfen ihnen bei der Skalierung: Damit sie den technologischen Wandel stemmen und ihr Angebot auf den Markt bringen können. Mit unseren Finanzierungen für europäische Raumfahrtprogramme bringen wir die Spitzenforschung und die Entwicklung voran, fördern das Unternehmenswachstum und schaffen hoch qualifizierte Arbeitsplätze.

Gefördert werden Projekte in den Bereichen:

  • Satelliten
  • Startinfrastruktur
  • Forschung, Entwicklung und Innovation im Bereich Weltraumdienste und -software
  • Lösungen zur Beseitigung von Weltraummüll

Was ist unser One-Stop-Shop für Sicherheit- und Verteidigung?

Der One-Stop-Shop ist eine zentrale Anlaufstelle innerhalb der EIB-Gruppe. Er koordiniert unsere Finanzierungsaktivitäten und Beratung in diesem Sektor, um den Zugang zu unseren Fördermitteln zu erleichtern. 

Mehr Infos  
Shutterstock

Projekte

Forschung, Entwicklung und Innovation Cybersicherheit Grüne Sicherheit Raumfahrtindustrie Sicherheitsinfrastruktur Finanzierungen über Partner

Italien

Leonardo: Bahnbrechende Lösungen für die drängendsten Aufgaben unserer Zeit

  Forschung, Entwicklung und Innovation im Dual-Use-Bereich
  260 Mio. EUR

  Zur Pressemitteilung

The AW609 represents a revolution in point-to-point transportation by air, combining the speed, range, and comfort of a fixed-wing aircraft with the convenience and flexibility of a helicopter. The AW609 TiltRotor is ideally suited to a range of missions including VIP and Executive Transport, Parapublic, Medical and Rescue Services and Energy Services, delivering an unprecedented level of performance. Flying at almost twice the speed of a conventional helicopter, the AW609 features a comfortable pressurised cabin designed for cruising efficiently at 25,000 ft. Digital VFR/IFR avionics feature triple-redundant fly‑by‑wire controls to reduce pilot workload and maximise situational awareness.
AW609 AC3 prototype - Leonardo
The AW609 represents a revolution in point-to-point transportation by air, combining the speed, range, and comfort of a fixed-wing aircraft with the convenience and flexibility of a helicopter. The AW609 TiltRotor is ideally suited to a range of missions including VIP and Executive Transport, Parapublic, Medical and Rescue Services and Energy Services, delivering an unprecedented level of performance. Flying at almost twice the speed of a conventional helicopter, the AW609 features a comfortable pressurised cabin designed for cruising efficiently at 25,000 ft. Digital VFR/IFR avionics feature triple-redundant fly‑by‑wire controls to reduce pilot workload and maximise situational awareness.
©EIB
Deutschland

Quantum-Systems: Langstrecken-Drohnen

   Forschung, Entwicklung und Innovation
   10 Mio. EUR

  Zur Pressemitteilung

Drones from Quantum Systems
Quantum Systems
Drones from Quantum Systems
©Quantum Systems
Spanien

Skydweller: Erste vollelektrische, unbemannte Solardrohne

   Autonome Flugzeuge
   30 Mio. EUR

  Zur Pressemitteilung

Powered by the sun
Powered by the sun
Powered by the sun
©Skydweller Aero Inc.
FRANKREICH

Gatewatcher: Schneller wachsen und Europas Cyberresilienz stärken

  Cybersicherheit
  25 Mio. Euro

  Lesen Sie die Pressemitteilung

Cybersecurity

©Unsplash
IRLAND

Siren: Nachrichtendienstliche Aufklärung für Cybersicherheit

  Cybersicherheit
   12 Mio. Euro

  Lesen Sie die Pressemitteilung

How to mobilise more investment in Cybersecurity in Europe
Cybersecurity report
How to mobilise more investment in Cybersecurity in Europe
©Shutterstock
Frankreich

Cegelog: Energieeffizienter Wohnraum für Militärangehörige

   Grüne Sicherheit
   484 Mio. EUR

  Zur Pressemitteilung

Energy efficient housing for military personnel
CEGELOG
Energy efficient housing for military personnel
©defense.gouv.fr
Spanien

Sateliot: Satellitennetz für IoT-Konnektivität in Gebieten mit geringer Netzabdeckung

   Raumfahrtindustrie
   30 Mio. EUR

  Zur Pressemitteilung

EIB finances with €30 million Sateliot’s satellite network rollout to provide IoT connectivity in low coverage areas
Sateliot
EIB finances with €30 million Sateliot’s satellite network rollout to provide IoT connectivity in low coverage areas
©Sateliot
Polen

Erste zwei Erdbeobachtungs-Satelliten

   Raumfahrtindustrie
   300 Mio. EUR

  Zur Pressemitteilung

Satellite
Satellite
Satellite
©Shutterstock
Luxemburg

SES: Bessere Satellitenanbindung in Europa, Afrika und dem Nahen Osten

  Raumfahrtindustrie
  300 Mio. EUR

  Zur Pressemitteilung

Satellites by SES Luxembourg
SES - Luxembourg
Satellites by SES Luxembourg
Fotograf: SES
©SES
ITALIEN

Kauf von Militärhubschraubern

   Öffentliche Verwaltung und Verteidigung
   107,5 Mio. Euro

  Lesen Sie die Pressemitteilung

Helicopter

©Shutterstock
LITAUEN

Neuer Militärstützpunkt in Litauen stärkt Verteidigungsfähigkeiten der NATO

   Kritische und militärische Infrastruktur
   540 Mio. Euro

  Lesen Sie die Pressemitteilung

EIB backs new military base in Lithuania with €540 million loan
EIB backs new military base in Lithuania with €540 million loan
EIB backs new military base in Lithuania with €540 million loan
©LRT
Griechenland

Corona: Umbau von Katastrophenschutz und Pandemievorsorge

  Kritische und zivile Sicherheits-Infrastruktur
  595 Mio. EUR

  Zur Pressemitteilung

EIB backs transformation of civil protection and pandemic preparedness in Greece
EIB backs transformation of civil protection and pandemic preparedness in Greece
EIB backs transformation of civil protection and pandemic preparedness in Greece
©Greek General Secretariat of Civil Protection
Denmark

Esbjerg port: Expansion of Europe’s largest port for shipping offshore wind turbines

   Critical and civilian security infrastructure
   €115 million

  Read the press release

The project will deepen the navigation channel of the port so it can accommodate larger vessels, including naval forces. In addition, a 57-hectare terminal will be constructed to provide a hub for the growing offshore wind energy industry in the North Sea.
EIB bolsters EU defence with support for Danish seaport expansion
The project will deepen the navigation channel of the port so it can accommodate larger vessels, including naval forces. In addition, a 57-hectare terminal will be constructed to provide a hub for the growing offshore wind energy industry in the North Sea.
©Port of Esbjerg
FRANKREICH

BPCE: Finanzierungen für KMU in Cybersicherheit, Überwachung, Resilienz und Verteidigungstechnologie

  Kreditlinien
  300 Mio. Euro

  Lesen Sie die Pressemitteilung

cybersecurity, surveillance, resilience, and defence technologies
Cybersecurity
cybersecurity, surveillance, resilience, and defence technologies
©Unsplash
DEUTSCHLAND

Deutsche Bank: Neue Finanzierungen für KMU in Europas Lieferkette des Sicherheits- und Verteidigungssektors

   Kreditlinien
   500 Mio. Euro

  Lesen Sie die Pressemitteilung

Drone
Drones
Drone
©Adobe Stock
Aktuelle Informationen

  •
    23 Oktober 2025

    EIB-Gruppe genehmigt 9,2 Mrd. Euro für Innovationen im Wohnungssektor, Energiesicherheit und Kindergesundheit

    Die Verwaltungsräte von Europäischer Investitionsbank (EIB) und Europäischem Investitionsfonds (EIF) haben insgesamt 9,2 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen bewilligt. Das Geld ist vorgesehen für mehr Innovationen im Wohnungssektor, mehr Energiesicherheit sowie eine Stärkung der Gesundheits- und Wasserversorgung in Europa.

    Verwaltungsrat Stadtentwicklung Institutional Gesundheit und Life Sciences Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Direktorium Nadia Calviño Sicherheit und Verteidigung Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Energie
  • 21 Oktober 2025

    Präsidentin Calviño beim Seminar des Verwaltungsrats mit der Zivilgesellschaft 2025

    Nadia Calviño, Präsidentin der EIB-Gruppe, sprach beim Seminar des Verwaltungsrats mit der Zivilgesellschaft 2025.

    Interviews Institutional Zivilgesellschaft Direktorium Nadia Calviño Digitalisierung und technologische Innovation Sicherheit und Verteidigung Klima und Umwelt
  • 9 Oktober 2025

    Lettland stärkt Verteidigungsinfrastruktur mit EIB-Beratung

    Die Europäische Investitionsbank (EIB), die lettische Regierung und die staatliche Immobilienagentur des Landes (VNI) bauen einen Militärstützpunkt mit Übungsgelände in der südöstlichen Region Sēlija und ein Lager in der Stadt Kuldīga. Ziel ist es, die nationale und regionale Verteidigungsfähigkeit zu stärken.

    Karl Nehammer Direktorium Lettland Europäische Union Sicherheit und Verteidigung
  • 25 September 2025

    EIB-Gruppe genehmigt 7,1 Mrd. Euro für europäische Technologieführer, Energiesicherheit, Verteidigung und Ukraine-Hilfe

    Die Verwaltungsräte der Europäischen Investitionsbank (EIB) und des Europäischen Investitionsfonds (EIF) haben diese Woche neue Finanzierungen von insgesamt 7,1 Milliarden Euro genehmigt. Damit stärkt die EIB-Gruppe die technologische Führungsrolle der Europäischen Union und fördert Projekte in Bereichen wie Energiesicherheit und Life Sciences. Außerdem unterstützt sie Vorhaben für Klimaanpassung und Stadtentwicklung in Italien, Unternehmen in Spanien und den nachhaltigen Verkehr in Griechenland.

    Verwaltungsrat Institutional Solidarity with Ukraine Technologie Direktorium Nadia Calviño Ukraine Östliche Nachbarschaft Erweiterungsländer Digitalisierung und technologische Innovation Sicherheit und Verteidigung
  • 19 September 2025

    Präsidentin Calviño auf der informellen ECOFIN-Tagung

    In ihrer Erklärung vor der informellen Tagung der Wirtschafts- und Finanzminister in Kopenhagen geht Präsidentin Calviño darauf ein, wie die EIB-Gruppe Vereinfachung und Investitionen in Europas Sicherheit und Verteidigung unterstützt.

    Interviews Direktorium Nadia Calviño Sicherheit und Verteidigung
  • 17 September 2025

    Frankreich: EIB vergibt 450-Mio.-Euro-Kredit an Techkonzern Thales

    Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat Thales einen Kredit über 450 Millionen Euro für sein Forschungs- und Entwicklungsprogramm (FuE) in den Bereichen Luftfahrt- und Radartechnik bereitgestellt. Das Programm läuft bis Ende 2027. Sein Ziel: die Sicherheit und Effizienz von zivilen und militärischen Flügen erhöhen, bestehende Radarsysteme modernisieren und eine neue Generation von Software und Radaren für zivile und militärische Zwecke entwickeln.

    Luftfahrt Ambroise FAYOLLE Direktorium Frankreich Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Sicherheit und Verteidigung
  • 10 September 2025

    President Calviño: A new beginning for Europe

    EIB Group President Nadia Calviño was the guest of honour at Bocconi's opening ceremony of the 2025–2026 academic year.

    Interviews Direktorium Nadia Calviño Digitalisierung und technologische Innovation Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Kapitalmarktunion Sicherheit und Verteidigung Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Energie
  • 15 Juli 2025

    Spanien: EIB vergibt 385 Mio. Euro an Indra Group für Forschung und Entwicklung zu Verteidigungs- und Weltraumtechnologien

    Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit dem spanischen Technologiekonzern Indra Group eine Finanzierung über 385 Millionen Euro unterzeichnet. Damit will sie die Forschung, Entwicklung und Innovation für Spitzentechnologien im Verteidigungs- und Weltraumsektor voranbringen. Es ist die bislang größte EIB-Finanzierung in Spanien zur Stärkung der Sicherheit und Verteidigungsfähigkeiten der Europäischen Union.

    Direktorium Nadia Calviño Robert E. de Groot Spanien Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Sicherheit und Verteidigung
  • 26 Juni 2025

    EIB investiert 107,5 Mio. Euro in Italiens Sicherheit und Verteidigung

    Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen und dem Verteidigungsministerium in Italien eine neue strategische Vereinbarung unterzeichnet. Ziel ist die weitere Stärkung der Sicherheit und Verteidigungsfähigkeiten des Landes.

    Direktorium Gelsomina VIGLIOTTI Italien Europäische Union Sicherheit und Verteidigung

Kontakt

Förderung

Sie sind ein europäisches Unternehmen oder Innovator im Bereich Sicherheit und Verteidigung? Wenn Sie an einer Finanzierung interessiert sind oder wissen wollen, wie wir Ihr Projekt unterstützen können, wenden Sie sich bitte an unser Security and Defence Office.

Medien

Medienanfragen zum Thema Sicherheit und Verteidigung richten Sie bitte an:

Nikos Chrysoloras

Allgemeine Fragen

Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Arbeit, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an unseren Information Desk.

Information Desk
Tel.  +352 4379-22000

Häufig gestellte Fragen

Was sind die Kernelemente des Aktionsplans der EIB-Gruppe für die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie?
  • Förderkriterien
    Die EIB hat den Kreis förderfähiger Projekte erweitert, um notwendige Verteidigungsinvestitionen der EU direkt unterstützen zu können, etwa bei Militärinfrastruktur und -ausrüstung. Bei der Anpassung der Förderkriterien hat die EIB-Gruppe ausgeschlossene Aktivitäten genauer definiert und so eng wie möglich begrenzt – entsprechend der strategischen Prioritäten der EU. Die EIB-Gruppe konzentriert sich mit dem gesamten Spektrum an Finanzierungsprodukten auf folgende Kernbereiche:
    1.     Mehr Unterstützung für Infrastruktur zur Abwehr unterschiedlicher Bedrohungen, also etwa für Militärstützpunkte samt Logistik, für die militärische Mobilität, Grenzschutz, Cybersicherheit und den Schutz von Untersee-Infrastruktur.
    2.     Investitionen in moderne Schlüsseltechnologien, wie künstliche Intelligenz, Drohnen und andere autonome Systeme und Weltraumtechnologien, um Europa verteidigungsfähiger zu machen und einen strategischen Vorsprung zu wahren.
    3.     Finanzierungszugang für kleine und mittlere Unternehmen im Sicherheits- und Verteidigungssektor durch ein spezielles Finanzierungsangebot in Kooperation mit Geschäftsbanken.
  • Eigenes Team
    Die EIB-Gruppe hat ein eigenes Security and Defence Office als zentrale Anlaufstelle geschaffen, um Investitionen zu beschleunigen.
  • Partnerschaften
    Die EIB-Gruppe stärkt Partnerschaften und will noch enger mit Schlüsselakteuren zusammenarbeiten, wie etwa den Verteidigungsministerien in der EU, der Europäischen Kommission (GD DEFIS), dem Europäischen Auswärtigen Dienst, der Europäischen Verteidigungsagentur, der Europäischen Weltraumorganisation, nationalen Förderbanken und dem NATO-Innovationsfonds. Das Ziel ist, mehr zu bewirken, Synergien zu nutzen und sich zu ergänzen.
Finanziert die EIB Waffen und Munition?

Nein, Waffen und Munition bleiben von EIB-Finanzierungen ausgeschlossen.

 

Finanziert die EIB Ausrüstung oder Infrastruktur für militärische oder polizeiliche Zwecke?

Ja, Ausrüstung und Infrastruktur für militärische und polizeiliche Zwecke kommen für Finanzierungen der EIB-Gruppe in Betracht, sofern sie nicht als Waffen oder Munition eingestuft sind.

Ist der Aktionsplan der EIB-Gruppe für die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie mit dem Klimabank-Fahrplan vereinbar?

Unsere Position als Klimabank zu festigen, hat weiter oberste Priorität. Darüber hinaus hält die EIB-Gruppe auch künftig an ihren hohen Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards fest.

Waffen und Munition bleiben auch unter dem neuen Aktionsplan von der Finanzierung ausgeschlossen.

Finanziert die EIB-Gruppe Sicherheits- und Verteidigungsprojekte außerhalb der Europäischen Union?

Nein. Mittel der EIB-Gruppe für die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie können nur an Unternehmen vergeben werden, die in der EU ansässig sind, und nur für Projekte in der EU.

Welche Rolle spielt das Security and Defense Office der EIB-Gruppe?

Das Security and Defense Office dient als gruppenweiter One-Stop-Shop für Sicherheits- und Verteidigungsprojekte. Es ist seit Mai 2024 aktiv. Für Sicherheits- und Verteidigungsprojekte müssen oft verschiedene Bankprodukte und besondere Beratungsleistungen kombiniert werden. Das Security and Defence Office koordiniert diese Angebote als zentrale Anlaufstelle für Kunden in diesem Sektor. Das stärkt die Zusammenarbeit innerhalb der EIB-Gruppe und beschleunigt die Prüfung und Genehmigung von Finanzierungsanträgen.

Kontakt  

Publikationen zu diesem Thema

  • 17 Juli 2025

    Ausgeschlossene Aktivitäten der EIB-Gruppe

    Über eine Liste ausgeschlossener Aktivitäten stellt die EIB sicher, dass Finanzierungen nicht gegen ökologische, soziale oder ethische Standards verstoßen.

    Sicherheit und Verteidigung
  • 10 April 2025

    Public-private partnerships in security and defence

    This publication explains some of the reasons for using a partnership approach on security and defence projects.

    EPEC PPP Security and defence
  • 17 Dezember 2024

    Produktkatalog der EIB-Gruppe

    Unser Produktkatalog gibt einen Überblick über unser Angebot. Erfahren Sie, was unsere Produkte und Leistungen auszeichnet und was sie für die Wirtschaft insgesamt bewirken.

    Stadtentwicklung Digitalisierung und technologische Innovation Sicherheit und Verteidigung Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum
  • 19 Oktober 2022

    European Cybersecurity Investment Platform

    Supporting the European Cybersecurity industry to develop in Europe with access to additional financing options

    Cybersecurity Security and defence
  • 22 Januar 2019

    The future of the European space sector: How to leverage Europe’s technological leadership and boost investments for space ventures

    The study reviews access-to-finance conditions met by companies active in the European space sector and proposes potential solutions to improve them.

    Digitalisation and technological innovation
  • 1 Juni 2021

    Artificial intelligence, blockchain and the future of Europe

    This report, produced by the European Investment Bank and the European Commission, provides a global overview of the state of play of both technologies. It shows that Europe needs to address an investment gap of up to €10 billion that is holding back development and deployment of artificial intelligence and blockchain technologies in the EU.

    Digital and telecoms Blockchain Artificial intelligence Digitalisation and technological innovation

