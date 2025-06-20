EIB finanziert Bau der Militärbasis in Litauen mit 540 Mio. Euro

EIB

EIB-Kredit für Standort Rūdninkai stärkt Verteidigungsfähigkeit der NATO

Neue Basis nahe der Grenze zu Belarus für die Brigade der Bundeswehr wird über Truppenübungsplätze, Sanitätszentren sowie Unterkünfte verfügen

Finanzierung zeigt klares Engagement der EIB für europäische Sicherheit und Verteidigung

Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt Litauen mit einem Kredit in Höhe von 540 Millionen Euro beim Bau der Militärbasis für die Bundeswehr südlich der Hauptstadt Vilnius. Damit setzt die EIB ein deutliches Zeichen für den europäischen Schulterschluss im Bereich Verteidigung und Abschreckung. Der neue Stützpunkt in Rūdninkai wird die Brigade der Bundeswehr beherbergen und damit die schnelle Einsatzbereitschaft der NATO in der Region stärken.

Die Militärbasis Rūdninkai, die 35 Kilometer von der Grenze zu Belarus entfernt liegt, soll ab 2026 gebaut werden. Sie umfasst eine Fläche von 170 Hektar, 11 Kilometer Straßen sowie rund 150 Gebäude, darunter Sanitätszentren, Truppenübungsanlagen, Lager, Hangars und Hubschrauberlandeplätze.

„Dies ist ein bedeutender Schritt zur Unterstützung der europäischen Sicherheit“, sagte Nadia Calviño, Präsidentin der EIB-Gruppe, bei einem Treffen mit dem litauischen Finanzminister Rimantas Šadžius in Luxemburg. „Mit der Finanzierung umfangreicher militärischer Infrastruktur zeigen wir unsere Bereitschaft, den sich wandelnden Verteidigungsanforderungen der Region gerecht zu werden. Das unterstreicht die wachsende Rolle der EIB bei der Sicherung der Stabilität in der gesamten Europäischen Union.“

Das Projekt ist von strategischer Bedeutung für die Verteidigung der NATO-Ostflanke. Rūdninkai liegt in der Nähe eines schmalen Korridors, der die einzige Landverbindung zwischen den baltischen Staaten und dem übrigen NATO- und EU-Gebiet darstellt. Diese sogenannte Suwałki-Lücke grenzt im Südosten an Belarus und im Nordwesten an die russische Exklave Kaliningrad.

Die Finanzierung ist Teil der kürzlich erweiterten Aktivitäten der EIB im Bereich Sicherheit und Verteidigung. Militärische Investitionen, die mit den EU-Zielen zur Stärkung der Krisenbereitschaft und des Krisenmanagements in Einklang stehen, sind nun förderfähig. Der genehmigte EIB-Kredit wird privaten Partnern gewährt, die vom litauischen Verteidigungsministerium für die Projektdurchführung ausgewählt werden.

Litauischer Finanzminister Šadžius: „Die EIB unterstützt uns nicht nur finanziell, sondern bringt auch wertvolles Know-how für die Umsetzung des Projekts in Rūdninkai ein. Die bisherigen Ergebnisse der Finanzdiplomatie sind bereits sichtbar: Die EIB-Beteiligung trägt nicht nur zur Schuldentragfähigkeit und einer soliden Finanzlage Litauens bei, sondern stärkt auch die Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit unseres Landes.“

Der Verwaltungsrat der EIB genehmigte das Darlehen auf seiner Sitzung vom 19. Juni 2025 in Luxemburg. Damit ist der Weg frei für die anstehenden Verhandlungen zu rechtlichen und finanziellen Details, die in den kommenden Monaten abgeschlossen werden sollen.

Dovilė Šakalienė, litauische Ministerin für Landesverteidigung: „Diese Investition ist ein bedeutender Meilenstein für die Sicherheit Litauens und die gemeinsame Verteidigung der NATO. Die Militärbasis in Rūdninkai wird nicht nur unsere Verteidigungsfähigkeit stärken, sondern auch ein dauerhaftes Zuhause für die Brigade der Bundeswehr bieten – ein Grundpfeiler der NATO-Abschreckung in der Region. Die Unterstützung der EIB ist ein klares Zeichen dafür, dass europäische Resilienz mit gemeinsamer Verantwortung beginnt.“

Der EIB-Kredit für den Standort Rūdninkai hilft, die Kosten des Projekts auf mehrere Schultern zu verteilen und die finanzielle Last für Litauen und die beteiligten Unternehmen im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP) zu verringern. Die EIB steht auch beratend zur Seite, damit die ÖPP-Vereinbarungen den Marktstandards und den Best Practices entsprechen.

Der Stützpunkt in Rūdninkai wird rund 4 000 deutsche Soldatinnen und Soldaten sowie 750 zivile Beschäftigte aufnehmen.

Die auch als Brigade Litauen bekannte Panzerbrigade 45 der Bundeswehr wurde im April 2025 in Dienst gestellt. Für Deutschland ist dies die erste Brigade, die seit dem Zweiten Weltkrieg dauerhaft im Ausland stationiert wird.

Hintergrundinformationen

EIB-Gruppe

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanziert die EIB Investitionen, die zu den strategischen Zielen der EU beitragen. So fördert sie die Bereiche Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, die Kapitalmarktunion und ein stärkeres Europa in einer stabileren und friedlichen Welt.

Die EIB-Gruppe, zu der neben der EIB auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2024 knapp 89 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 900 Projekte, die Europa wettbewerbsfähiger und sicherer machen.

Die EIB-Gruppe verstärkte ihre Unterstützung für die europäische Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, indem sie den Kreis der förderfähigen Projekte erweiterte und einen One-Stop-Shop einrichtete, um Prozesse zu straffen. Dabei verdoppelte sie ihre Investitionen 2024 auf eine Milliarde Euro. 2025 plant die Gruppe die Erhöhung auf ein neues Rekordvolumen.

Im März genehmigte der Verwaltungsrat eine Reihe zusätzlicher Maßnahmen, um einen weiteren Beitrag zum Frieden in Europa zu leisten. Die Aufnahme von Frieden und Sicherheit als Querschnittsziel ermöglicht nunmehr die Finanzierung strategischer Großprojekte in Bereichen wie Grenzschutz, militärische Mobilität, kritische Infrastruktur, Militärtransport, Raumfahrt, Cybersicherheit, Anti-Jamming-Technik, Radarsysteme, militärische Ausrüstung und Einrichtungen, Drohnen, Schutz der Infrastruktur vor biologischen Gefahren und Schutz von Untersee-Infrastruktur, kritische Rohstoffe und Forschung.

Auf unserer Website finden Sie aktuelle Fotos vom Sitz der EIB-Gruppe.