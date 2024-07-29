Fragilität und Konflikte

Die Europäische Investitionsbank legt die Saat für viele Erfolgsgeschichten. Eine neue Saat ist die „EIB Global“. Der Bereich der EIB für Entwicklung nahm 2022 die Arbeit auf. Erfahren Sie hier, wie wir mit unseren Projekten weltweit Veränderungen bewirken. Themen sind unter anderem die Ukraine, Nachhaltigkeit, Klima und Energie. Die aktuellen Herausforderungen machen an den Grenzen nicht halt. Mit der EIB Global bekennen wir uns zu nachhaltigen und gerechten Gesellschaften weltweit.