Fragilität und Konflikte

Gegen Krisen wappnen

Fast ein Viertel der Weltbevölkerung lebt in fragilen oder konfliktbetroffenen Kontexten oder Gebieten. Schuld daran sind Krisen wie bewaffnete Konflikte, Vertreibung, Ernährungsunsicherheit und Klimawandel.

Diesen Herausforderungen müssen wir mit Investitionen begegnen, die Institutionen stärken und die Wirtschaft und Gesellschaft widerstandsfähiger machen. Deswegen stockt die Europäische Investitionsbank ihre Mittel und ihre Finanzierungsoptionen für öffentliche und private Projekte in fragilen Staaten und Konfliktsituationen auf.

Mehr Infos  

Unsere Ziele

Seit vielen Jahren investieren wir in fragilen oder konfliktbetroffenen Gebieten weltweit. Damit wollen wir:

Konfliktprävention fördern

durch Unterstützung der Resilienz in fragilen Situationen

Engagiert bleiben

durch den Schutz und die Finanzierung von Projekten, die Konflikte mindern

Den Wiederaufbau unterstützen

und Frieden stiften durch Investitionen in zukünftige Resilienz und Wachstum

Auf Krisen reagieren

durch Sofortmaßnahmen, die beim Ursprung der Krise ansetzen

Mehr Infos  

Wo wir arbeiten

Die EIB fördert Stabilität und Frieden in fragilen und konfliktbetroffenen Gebieten weltweit.

Im Fokus

Konfliktsensitivität in Projekten

Konflikte und Gewalt sind auf lokaler, subnationaler, grenzüberschreitender und regionaler Ebene zunehmend zersplittert – besonders in Afrikas Sahelzone. Diese Broschüre für den Privatsektor stellt praktische Maßnahmen zum „do-no-harm“-Prinzip und zur Minderung des Konfliktrisikos vor.

Mehr Infos  

  • 29 Juli 2024

    EIB-Spende für humanitäre Hilfe in Gaza

    Die Europäische Investitionsbank (EIB) spendet 250 000 Euro für Nothilfe angesichts der humanitären Tragödie in Gaza. Das Geld ist für Lebensmittel, medizinische Hilfsgüter und Medizinteams für bedürftige Kinder und Familien in Gaza vorgesehen.

    Soziale Nachhaltigkeit Fragility and conflict Diversität und Geschlechterfragen Migration Palästina* Südliche Nachbarschaft Entwicklung weltweit
  • 4 Dezember 2023

    Anpassung schützt

    Der Klimawandel zwingt bereits Millionen Menschen zur Migration, gerade in Entwicklungsländern. Eine wirksame Anpassung – und ihre Finanzierung – schützt sie

    Soziale Nachhaltigkeit Fragility and conflict Klima Diversität und Geschlechterfragen Anpassung Migration Sambia Nigeria Malawi Pakistan Jordanien China Bangladesch Philippinen Asien und Pazifik Südliche Nachbarschaft Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 22 Juni 2023

    Wie gelingt der Umbau der Entwicklungsfinanzierung?

    Barbados‘ Ministerpräsidentin Mottley und EIB-Präsident Hoyer: Für eine nachhaltige Zukunft müssen wir die Entwicklungsfinanzierung umbauen

    Institutional Soziale Nachhaltigkeit Fragility and conflict Diversität und Geschlechterfragen Direktorium Migration Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 3 Mai 2023

    Zum Lernen ist es nie zu spät

    In Uganda erhalten Flüchtlinge und Einheimische Finanztraining für wirtschaftliche Unabhängigkeit und ein besseres Leben

    Soziale Nachhaltigkeit KMU Fragility and conflict Diversität und Geschlechterfragen Migration Uganda Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit
  • 3 Mai 2023

    Straße zu einem besseren Leben

    Landstraßensanierung auf 1 400 Kilometern in Laos verbessert Zugang zu Märkten, Krankenhäusern und Schulen] [Bessere Straßen verändern Leben – auch das von Mee

    Infrastruktur Mobilität Soziale Nachhaltigkeit Verkehr Fragility and conflict Diversität und Geschlechterfragen Migration Laos Asien und Pazifik Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
  • 31 März 2023

    Wiederaufbau mitten im Krieg

    Ein neuer Bericht skizziert fünf Ansätze zum Wiederaufbau der ukrainischen Wirtschaft, schon jetzt im Krieg

    Infrastruktur Soziale Nachhaltigkeit Solidarity with Ukraine Fragility and conflict Diversität und Geschlechterfragen Migration Ukraine Russland Östliche Nachbarschaft Erweiterungsländer Entwicklung weltweit

Unsere Storys

Hinter jedem Projekt steht eine Geschichte. Erfahren Sie, wie sich unsere Arbeit auf das Leben in fragilen oder konfliktbetroffenen Kontexten weltweit auswirkt.

  • 30 Juni 2025

    Weltweiter Wirkungsbericht 2024/2025 der EIB

    Entdecken Sie, wie wir durch unsere Arbeit außerhalb der EU eine resilientere, nachhaltigere und inklusivere Welt gestalten. Der Weltweite Wirkungsbericht 2024/2025 der EIB-Gruppe bietet spannende Einblicke in Europas zentrale Rolle als Innovations- und Stabilitätsanker.

    Stadtentwicklung Soziale Nachhaltigkeit KMU Fragility and conflict Diversität und Geschlechterfragen Migration Ukraine Östliche Nachbarschaft Erweiterungsländer Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt
  • 13 Juni 2024

    Weltweiter Wirkungsbericht 2023/2024 der EIB

    Der Bericht zu den Aktivitäten der EIB Global 2023 richtet den Blick auf die Wirkung und wie die Bank ihre Effektivität steigert.

    Stadtentwicklung Soziale Nachhaltigkeit KMU Fragility and conflict Diversität und Geschlechterfragen Migration Ukraine Östliche Nachbarschaft Erweiterungsländer Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt
  • 3 Mai 2023

    Bericht der EIB Global 2022/2023 – Die Story

    Die Europäische Investitionsbank legt die Saat für viele Erfolgsgeschichten. Eine neue Saat ist die „EIB Global“. Der Bereich der EIB für Entwicklung nahm 2022 die Arbeit auf. Erfahren Sie hier, wie wir mit unseren Projekten weltweit Veränderungen bewirken. Themen sind unter anderem die Ukraine, Nachhaltigkeit, Klima und Energie. Die aktuellen Herausforderungen machen an den Grenzen nicht halt. Mit der EIB Global bekennen wir uns zu nachhaltigen und gerechten Gesellschaften weltweit.

    Soziale Nachhaltigkeit Fragility and conflict Diversität und Geschlechterfragen Migration Entwicklung weltweit Soziale und territoriale Zusammenhalt
  • 3 Mai 2023

    EIB Global Report 2022/2023 — The impact

    Looking back on EIB Global’s first year, this report details the impact of EIB Global operations, accompanied by an analysis of the development challenges in different regions, and in light of the main EU priorities.

    Social sustainability Fragility and conflict Diversity and gender Migration Global development Social and territorial cohesion
  • 6 Februar 2023

    The European Investment Bank’s approach to human rights — information note

    The EIB is committed to respecting and promoting human rights in its lending operations. This document details our policies, procedures and practices to avoid and address human rights risks and impacts.

    Social sustainability Fragility and conflict Human rights Diversity and gender Migration Global development
  • 4 Oktober 2022

    Strategieansatz der EIB für Fragilität und Konflikt

    Die Europäische Investitionsbank hat erstmals einen Strategieansatz für Fragilität und Konflikt entwickelt. Sie beschreibt darin, wie sie in fragilen und konfliktbehafteten Regionen arbeiten will, um eine bessere Entwicklungswirkung zu erzielen.

    Soziale Nachhaltigkeit Fragility and conflict Menschenrechte Diversität und Geschlechterfragen Migration Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
Weitere Publikationen  

