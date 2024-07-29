Fragilität und Konflikte

Gegen Krisen wappnen
Unsere Ziele
Seit vielen Jahren investieren wir in fragilen oder konfliktbetroffenen Gebieten weltweit. Damit wollen wir:
Konfliktprävention fördern
durch Unterstützung der Resilienz in fragilen Situationen
Engagiert bleiben
durch den Schutz und die Finanzierung von Projekten, die Konflikte mindern
Den Wiederaufbau unterstützen
und Frieden stiften durch Investitionen in zukünftige Resilienz und Wachstum
Auf Krisen reagieren
durch Sofortmaßnahmen, die beim Ursprung der Krise ansetzen
Wo wir arbeiten
Die EIB fördert Stabilität und Frieden in fragilen und konfliktbetroffenen Gebieten weltweit.
Our stories
-
EIB-Spende für humanitäre Hilfe in Gaza
Die Europäische Investitionsbank (EIB) spendet 250 000 Euro für Nothilfe angesichts der humanitären Tragödie in Gaza. Das Geld ist für Lebensmittel, medizinische Hilfsgüter und Medizinteams für bedürftige Kinder und Familien in Gaza vorgesehen.
-
Anpassung schützt
Der Klimawandel zwingt bereits Millionen Menschen zur Migration, gerade in Entwicklungsländern. Eine wirksame Anpassung – und ihre Finanzierung – schützt sie
-
Wie gelingt der Umbau der Entwicklungsfinanzierung?
Barbados‘ Ministerpräsidentin Mottley und EIB-Präsident Hoyer: Für eine nachhaltige Zukunft müssen wir die Entwicklungsfinanzierung umbauen
-
Zum Lernen ist es nie zu spät
In Uganda erhalten Flüchtlinge und Einheimische Finanztraining für wirtschaftliche Unabhängigkeit und ein besseres Leben
-
Straße zu einem besseren Leben
Landstraßensanierung auf 1 400 Kilometern in Laos verbessert Zugang zu Märkten, Krankenhäusern und Schulen] [Bessere Straßen verändern Leben – auch das von Mee
-
Wiederaufbau mitten im Krieg
Ein neuer Bericht skizziert fünf Ansätze zum Wiederaufbau der ukrainischen Wirtschaft, schon jetzt im Krieg
Hinter jedem Projekt steht eine Geschichte. Erfahren Sie, wie sich unsere Arbeit auf das Leben in fragilen oder konfliktbetroffenen Kontexten weltweit auswirkt.
-
Weltweiter Wirkungsbericht 2024/2025 der EIB
Entdecken Sie, wie wir durch unsere Arbeit außerhalb der EU eine resilientere, nachhaltigere und inklusivere Welt gestalten. Der Weltweite Wirkungsbericht 2024/2025 der EIB-Gruppe bietet spannende Einblicke in Europas zentrale Rolle als Innovations- und Stabilitätsanker.
-
Weltweiter Wirkungsbericht 2023/2024 der EIB
Der Bericht zu den Aktivitäten der EIB Global 2023 richtet den Blick auf die Wirkung und wie die Bank ihre Effektivität steigert.
-
Bericht der EIB Global 2022/2023 – Die Story
Die Europäische Investitionsbank legt die Saat für viele Erfolgsgeschichten. Eine neue Saat ist die „EIB Global“. Der Bereich der EIB für Entwicklung nahm 2022 die Arbeit auf. Erfahren Sie hier, wie wir mit unseren Projekten weltweit Veränderungen bewirken. Themen sind unter anderem die Ukraine, Nachhaltigkeit, Klima und Energie. Die aktuellen Herausforderungen machen an den Grenzen nicht halt. Mit der EIB Global bekennen wir uns zu nachhaltigen und gerechten Gesellschaften weltweit.
-
EIB Global Report 2022/2023 — The impact
Looking back on EIB Global’s first year, this report details the impact of EIB Global operations, accompanied by an analysis of the development challenges in different regions, and in light of the main EU priorities.
-
The European Investment Bank’s approach to human rights — information note
The EIB is committed to respecting and promoting human rights in its lending operations. This document details our policies, procedures and practices to avoid and address human rights risks and impacts.
-
Strategieansatz der EIB für Fragilität und Konflikt
Die Europäische Investitionsbank hat erstmals einen Strategieansatz für Fragilität und Konflikt entwickelt. Sie beschreibt darin, wie sie in fragilen und konfliktbehafteten Regionen arbeiten will, um eine bessere Entwicklungswirkung zu erzielen.
