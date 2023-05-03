Mee Phommachan lebt in einem abgelegenen Dorf in Laos. In Pakxan, der nächstgelegenen Marktstadt, verkauft sie ihre Waren. Dorthin zu gelangen war alles andere als einfach. „Ich züchte Enten und Hühner“, erzählt sie. „Um nach Pakxan zu kommen, habe ich etwa fünf Stunden gebraucht, weil die Straße so schlecht war. Dabei starben manchmal zwei oder drei Hühner, was für mich weniger Geld bedeutete.“

Im Juni 2020 wurde die Straße durch Mees Dorf ausgebaut und befestigt. Jetzt dauert die Fahrt nach Pakxan nur noch eine Stunde –

eine große Erleichterung für Mee. Wenn Mee ankommt, geht es den Tieren gut, und das Gemüse ist frisch. „Das ist gut fürs Geschäft. Wenn keine Tiere sterben, geht mir kein Geld verloren. Mein Profit wächst.“

Aber die neue Straße hat noch mehr Vorteile. „Wer lebensbedrohlich erkrankt, kann nun schneller transportiert werden und hat so eine echte Chance,“ meint Mee.

Die Europäische Union und die Europäische Investitionsbank haben dem laotischen Staat geholfen, in sechs Provinzen des Landes 1 400 Kilometer unbefestigte Straßen zu sanieren. Auf dem ausgebauten Straßennetz können sich nun mehr als 1,6 Millionen Menschen sicher fortbewegen.