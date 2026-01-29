Forstwirtschaft

Wälder sind lebenswichtig für unseren Planeten: Sie regulieren das Klima, schützen die Biodiversität und sichern Millionen von Existenzen. Die Europäische Investitionsbank-Gruppe setzt sich für den Schutz und die Wiederherstellung von Wäldern ein – und sorgt dafür, dass die forstbasierte Wirtschaft widerstandsfähig und nachhaltig bleibt.
Mit Finanzierungen und Fachwissen machen wir Wälder zu Motoren des grünen Wachstums. So entstehen neue Arbeitsplätze, ländliche Regionen werden gestärkt und Emissionen sinken.
2025 halfen wir, 215 900 Hektar Wald aufzuforsten und wiederherzustellen – eine Fläche so groß wie Luxemburg.
Unsere Ziele
Wir wollen:
Schützen
Wir schützen Wälder und ihre Biodiversität
Wiederherstellen
Wir stellen geschädigte Ökosysteme wieder her und machen Wälder resilienter
Fördern
Wir fördern Innovation und die nachhaltige Nutzung von Wäldern
Was wir fördern
Wir investieren in Projekte, die:
- eine nachhaltige Waldbewirtschaftung voranbringen
von Aufforstung und Wiederaufforstung über Erosionsschutz bis Infrastruktur
- die Bioökonomie stärken
mit erneuerbaren Holzwerkstoffen, energieeffizienter Verarbeitung und Kreislauf-Innovationen
- Ökosysteme nach Naturkatastrophen wiederherstellen
durch Waldbrand-Prävention, Sanierung bei Schädlingsbefall und Klima-Anpassung
Storys
Hinter jedem Projekt steht eine Geschichte. Lesen Sie, was wir mit unserer Arbeit bewegen.
EIB Global pledges €50 million to reforestation fund run by private investment firm Ardian
The European Investment Bank Group’s development arm, EIB Global, is committing €50 million to a reforestation fund run by Ardian, a world-leading private investment firm. The EIB Global pledge takes the form of an equity investment in Ardian’s Nature-Based Solutions fund, which supports reforestation, afforestation and the restoration of wetlands and mangroves worldwide.
Kakao mit gutem Gewissen: Finanzierung für Fairtrade und Waldschutz
EIB-Finanzierungen helfen Côte d’Ivoire, nachhaltigen Kakao ohne Abholzungen und Kinderarbeit zu produzieren und die Anbaumethoden zu verbessern.
Eine leckere Lösung
Oceanloop aus München macht Aquakultur nachhaltig und holt die Garnelenzucht mit Hightech ins 21. Jahrhundert
Al funghi bitte
Matr Foods stellt mithilfe von Pilzfermentation Fleischersatz her, der so saftig wie Rindfleisch ist – und das ohne Zusatzstoffe und pflanzliche Fette
EIB unterstützt wegweisendes Forstprojekt in Côte d’Ivoire
Auf der UN-Klimakonferenz (COP29) hat die Europäische Investitionsbank (EIB) einen Kredit von 150 Millionen Euro für die Strategie zur Erhaltung, Wiederaufforstung und Ausweitung der Wälder von Côte d‘Ivoire angekündigt. Die Strategie ist auf das Abidjan Legacy-Programm von Staatspräsident Alassane Ouattara abgestimmt. Ziel ist es, die Entwaldung und Bodendegradation zu bekämpfen und die Wiederaufforstung von Wäldern und Agroforstwirtschaft zu fördern.
EU ebnet Weg für Investitionen in Wasser-, Abfallwirtschafts- und Forstprojekte in Timor-Leste und fördert nachhaltige Entwicklung
Die EU-Delegation in Timor-Leste und die Europäische Investitionsbank (EIB Global) haben gemeinsam mit der Regierung von Timor-Leste Investitionsvorhaben erarbeitet, die die Infrastruktur des Landes verbessern und eine nachhaltige Entwicklung fördern sollen. Als Ergebnis dieser Zusammenarbeit wurden drei Projektvorschläge in den Bereichen Wasserversorgung, Abfall- und Forstwirtschaft vorgeschlagen, in die nun investiert werden kann.
Investitionen in die Natur
Investitionen in die Natur sind der Schlüssel zum Überwinden der Dreifachkrise aus Klimawandel, Umweltverschmutzung und rückläufiger biologischer Vielfalt, schreibt EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle.
Finnland: EIB-Kredit von 435 Mio. Euro für nachhaltige Verpackungen von Stora Enso
Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt einen Kredit von 435 Millionen Euro an die Holzfirma Stora Enso, die künftig grüne Verpackungen für Lebensmittel und Körperpflegeprodukte herstellen will. Das Unternehmen nutzt das Geld, um seinen Produktionsstandort in Oulu umfassend zu modernisieren. Dort hat es bereits eine Milliarde Euro in wiederverwendbare, faserbasierte und recycelbare Verpackungen für Konsumgüter investiert.
Kredite für Natur und Biodiversität
Die Zerstörung der Natur gefährdet Klima und Wirtschaft. Deshalb finanzieren multilaterale Entwicklungsbanken Investitionen in Natur und Biodiversität.
Unser größter Schatz
Im Dezember trifft sich die Staatengemeinschaft zum Weltnaturgipfel in Montreal. EIB-Umweltexpertin Eva Mayerhofer erklärt, was auf dem Spiel steht.