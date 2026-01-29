Forstwirtschaft

Wälder sind lebenswichtig für unseren Planeten: Sie regulieren das Klima, schützen die Biodiversität und sichern Millionen von Existenzen. Die Europäische Investitionsbank-Gruppe setzt sich für den Schutz und die Wiederherstellung von Wäldern ein – und sorgt dafür, dass die forstbasierte Wirtschaft widerstandsfähig und nachhaltig bleibt.

Mit Finanzierungen und Fachwissen machen wir Wälder zu Motoren des grünen Wachstums. So entstehen neue Arbeitsplätze, ländliche Regionen werden gestärkt und Emissionen sinken.