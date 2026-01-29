Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Forstwirtschaft

Investitionen in Wälder für den Erhalt der Biodiversität und die grüne Wende

Wälder sind lebenswichtig für unseren Planeten: Sie regulieren das Klima, schützen die Biodiversität und sichern Millionen von Existenzen. Die Europäische Investitionsbank-Gruppe setzt sich für den Schutz und die Wiederherstellung von Wäldern ein – und sorgt dafür, dass die forstbasierte Wirtschaft widerstandsfähig und nachhaltig bleibt.

Mit Finanzierungen und Fachwissen machen wir Wälder zu Motoren des grünen Wachstums. So entstehen neue Arbeitsplätze, ländliche Regionen werden gestärkt und Emissionen sinken.

2025 halfen wir, 215 900 Hektar Wald aufzuforsten und wiederherzustellen – eine Fläche so groß wie Luxemburg.

Unsere Ziele

Wir wollen:

Schützen

Wir schützen Wälder und ihre Biodiversität

Wiederherstellen

Wir stellen geschädigte Ökosysteme wieder her und machen Wälder resilienter

Fördern

Wir fördern Innovation und die nachhaltige Nutzung von Wäldern

Was wir fördern

Wir investieren in Projekte, die:

  • eine nachhaltige Waldbewirtschaftung voranbringen
    von Aufforstung und Wiederaufforstung über Erosionsschutz bis Infrastruktur
  • die Bioökonomie stärken
    mit erneuerbaren Holzwerkstoffen, energieeffizienter Verarbeitung und Kreislauf-Innovationen
  • Ökosysteme nach Naturkatastrophen wiederherstellen
    durch Waldbrand-Prävention, Sanierung bei Schädlingsbefall und Klima-Anpassung

Im Fokus

Mehr Investitionen für Wälder

Für Klimaschutz, Biodiversität und das Leben in ländlichen Regionen sind Wälder unverzichtbar. Aber die Investitionen bleiben weit hinter dem zurück, was für die Sanierung von Ökosystemen und eine nachhaltige Waldbewirtschaftung nötig ist.

Unsere Publikation „Investment gaps to achieve sustainable targets in the bioeconomy“ zeigt, wo die Lücken liegen. Sie analysiert aktuelle Investitionen und beschreibt, was für einen nachhaltigeren, widerstandsfähigen und klimafreundlichen Forstsektor erforderlich ist.

Zur Publikation  
©zlikovec/iStock

Unsere Projekte

EIB-Projekte in der Prüfungsphase

EIB-finanzierte Projekte

Kontakt

Sie benötigen finanzielle oder technische Hilfe bei Ihrem Projekt?

Wir bieten eine breite Palette an Finanzprodukten sowie Beratung.

Sie haben Fragen?

Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Arbeit, Organisation und den Zielen der EIB beantwortet unser Information Desk.
Kontaktformular
Tel.: +352 4379-22000
Häufig gestellte Fragen


Sie sind Journalistin oder Journalist?

Unser Press Office hilft Ihnen gerne weiter:
Tel.: +352 4379-21000
press@eib.org

www.eib.org/press

Storys

Hinter jedem Projekt steht eine Geschichte. Lesen Sie, was wir mit unserer Arbeit bewegen.

  •
    11 November 2025

    EIB Global pledges €50 million to reforestation fund run by private investment firm Ardian

    The European Investment Bank Group’s development arm, EIB Global, is committing €50 million to a reforestation fund run by Ardian, a world-leading private investment firm. The EIB Global pledge takes the form of an equity investment in Ardian’s Nature-Based Solutions fund, which supports reforestation, afforestation and the restoration of wetlands and mangroves worldwide.

    Forstwirtschaft Institutional Partner Klima COP30 Klimaschutz United Nations Asien und Pazifik Lateinamerika und Karibik Subsahara-Afrika Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 24 Juli 2025

    Kakao mit gutem Gewissen: Finanzierung für Fairtrade und Waldschutz

    EIB-Finanzierungen helfen Côte d’Ivoire, nachhaltigen Kakao ohne Abholzungen und Kinderarbeit zu produzieren und die Anbaumethoden zu verbessern.

    Forstwirtschaft Umwelt Klima Diversität und Geschlechterfragen Nachhaltigkeit Côte d'Ivoire Subsahara-Afrika Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 3 Dezember 2024

    Eine leckere Lösung

    Oceanloop aus München macht Aquakultur nachhaltig und holt die Garnelenzucht mit Hightech ins 21. Jahrhundert

    Risikokapital und Eigenkapital Ozeane Risikokapital Forstwirtschaft KMU Bioökonomie Umwelt Klima Nahrungsmittelindustrie Venture Debt Klimaschutz Spanien Deutschland Europäische Union Landwirtschaft und Bioökonomie Klima und Umwelt
  • 28 November 2024

    Al funghi bitte

    Matr Foods stellt mithilfe von Pilzfermentation Fleischersatz her, der so saftig wie Rindfleisch ist – und das ohne Zusatzstoffe und pflanzliche Fette

    Risikokapital und Eigenkapital Risikokapital Forstwirtschaft KMU Bioökonomie Umwelt Nahrungsmittelindustrie Venture Debt Dänemark Europäische Union Landwirtschaft und Bioökonomie Klima und Umwelt
  • 12 November 2024

    EIB unterstützt wegweisendes Forstprojekt in Côte d’Ivoire

    Auf der UN-Klimakonferenz (COP29) hat die Europäische Investitionsbank (EIB) einen Kredit von 150 Millionen Euro für die Strategie zur Erhaltung, Wiederaufforstung und Ausweitung der Wälder von Côte d‘Ivoire angekündigt. Die Strategie ist auf das Abidjan Legacy-Programm von Staatspräsident Alassane Ouattara abgestimmt. Ziel ist es, die Entwaldung und Bodendegradation zu bekämpfen und die Wiederaufforstung von Wäldern und Agroforstwirtschaft zu fördern.

    Forstwirtschaft Institutional COP29 Partner Ambroise FAYOLLE Direktorium United Nations Côte d'Ivoire Subsahara-Afrika Landwirtschaft und Bioökonomie Klima und Umwelt
  • 24 Oktober 2024

    EU ebnet Weg für Investitionen in Wasser-, Abfallwirtschafts- und Forstprojekte in Timor-Leste und fördert nachhaltige Entwicklung

    Die EU-Delegation in Timor-Leste und die Europäische Investitionsbank (EIB Global) haben gemeinsam mit der Regierung von Timor-Leste Investitionsvorhaben erarbeitet, die die Infrastruktur des Landes verbessern und eine nachhaltige Entwicklung fördern sollen. Als Ergebnis dieser Zusammenarbeit wurden drei Projektvorschläge in den Bereichen Wasserversorgung, Abfall- und Forstwirtschaft vorgeschlagen, in die nun investiert werden kann.

    Infrastruktur Forstwirtschaft Wasser-/Abwassermanagement Ambroise FAYOLLE Direktorium Timor-Leste Asien und Pazifik Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 18 Oktober 2024

    Investitionen in die Natur

    Investitionen in die Natur sind der Schlüssel zum Überwinden der Dreifachkrise aus Klimawandel, Umweltverschmutzung und rückläufiger biologischer Vielfalt, schreibt EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle.

    Wasser Forstwirtschaft Wasser-/Abwassermanagement Landwirtschaft und Bioökonomie Klima und Umwelt
  • 11 Juli 2024

    Finnland: EIB-Kredit von 435 Mio. Euro für nachhaltige Verpackungen von Stora Enso

    Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt einen Kredit von 435 Millionen Euro an die Holzfirma Stora Enso, die künftig grüne Verpackungen für Lebensmittel und Körperpflegeprodukte herstellen will. Das Unternehmen nutzt das Geld, um seinen Produktionsstandort in Oulu umfassend zu modernisieren. Dort hat es bereits eine Milliarde Euro in wiederverwendbare, faserbasierte und recycelbare Verpackungen für Konsumgüter investiert.

    Forstwirtschaft Bioökonomie Umwelt Thomas ÖSTROS Direktorium Finnland Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Landwirtschaft und Bioökonomie Klima und Umwelt
  • 14 Dezember 2022

    Kredite für Natur und Biodiversität

    Die Zerstörung der Natur gefährdet Klima und Wirtschaft. Deshalb finanzieren multilaterale Entwicklungsbanken Investitionen in Natur und Biodiversität.

    Forstwirtschaft Landwirtschaft und Bioökonomie Klima und Umwelt
  • 12 Dezember 2022

    Unser größter Schatz

    Im Dezember trifft sich die Staatengemeinschaft zum Weltnaturgipfel in Montreal. EIB-Umweltexpertin Eva Mayerhofer erklärt, was auf dem Spiel steht.

    Forstwirtschaft Landwirtschaft und Bioökonomie Klima und Umwelt
Weitere Storys  

