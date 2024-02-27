Die Energiefinanzierungen der EIB im Überblick

Die Reduzierung des Energieverbrauchs von Gebäuden oder Fabriken ist einer der effektivsten Wege, um die europäischen Energie- und Klimaziele zu erreichen. Investitionen in Energieeffizienz haben viele Vorteile:

eine wettbewerbsfähigere europäische Industrie dank niedrigerer Energiekosten

eine CO 2 -ärmere Produktion von Waren und Dienstleistungen

Unser Angebot

Drei Viertel der Gebäude verbrauchen unnötig viel Energie. Sie verursachen mehr als ein Drittel der CO 2 -Emissionen der EU. Deshalb will die Europäische Kommission die energetischen Gebäudesanierungen bis 2030 mindestens verdoppeln.

Energieeffizienz-Steigerungen sind in allen Branchen möglich. Um dies zu fördern, achtet die EIB bei all ihren Projekten auf mehr Effizienz, etwa in Schulen oder beim Wohnungsbau.

Wir wissen, dass in kleinen Unternehmen und Industriebetrieben das größte Potenzial für mehr Energieeffizienz liegt. Leider kommen sie oft nur schwer an die erforderliche Finanzierung. Wir gehen diese Probleme an, indem wir kleine Unternehmen durch gezielte Kredite unterstützen, oft in Partnerschaft mit Banken vor Ort.

Lesen Sie mehr über unsere technische Hilfe für Energieeffizienz-Investitionen