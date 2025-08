BPCE L4SMES SECURITY & DEFENCE

Referenz: 20250271

Veröffentlichungsdatum: 9 Juli 2025

Projektträger – zwischengeschaltetes Finanzinstitut

Ort

Beschreibung

BPCE

The operation consists of a Multi Beneficiary Intermediated Loan (MBIL) to BPCE, supporting 100% EIB eligible security and defence projects in France and in the EU.

Ziele

The aim is to enhance access to finance for the target beneficiaries to support their small/medium projects.

Sektor(en)

Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)

EUR 300 million

Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)

not applicable

Umweltaspekte

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Auftragsvergabe

Projektstatus

Unterzeichnet - 17/06/2025