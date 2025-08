PALESTINIAN PRIVATE SECTOR RECOVERY & RESILIENCE

Referenz: 20240558

Veröffentlichungsdatum: 15 Juli 2025

Projektträger – zwischengeschaltetes Finanzinstitut

Ort

Beschreibung

The project involves an intermediated facility through the Palestine Monetary Authority (PMA) and financial intermediaries to support the country's economic recovery.

Ziele

The aim is to improve access to financing for Palestinian micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) as well as mid-caps.

Sektor(en)

Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)

EUR 400 million

Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)

not applicable

Umweltaspekte

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Auftragsvergabe

Projektstatus

Genehmigt - 16/07/2025