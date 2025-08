ARMENIA MSME RESILIENCE FACILITY (LE) II

Referenz: 20240354

Veröffentlichungsdatum: 6 August 2025

Projektträger – zwischengeschaltetes Finanzinstitut

Ort

Beschreibung

ACCEPTABLE BANK(S)

The Facility will support micro-, small- and medium-sized enterprises and mid-caps in Armenia, through credit lines to local banks. Such banks will channel the funds to local enterprises, ultimately promoting inclusive growth, sustaining employment and reinforcing long-term economic resilience.

Ziele

The operation aims to finance eligible projects carried out by the final beneficiaries in Armenia, ultimately contributing to the country’s private sector development.

Sektor(en)

Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)

EUR 200 million

Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)

not applicable

Umweltaspekte

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Projektstatus

In Prüfung - 25/03/2025