FINANCE BRUSSELS LOAN FOR SMES AND MIDCAPS

Referenz: 20240240

Veröffentlichungsdatum: 4 September 2024

Projektträger – zwischengeschaltetes Finanzinstitut

Ort

Beschreibung

FINANCE&INVEST.BRUSSELS

Financing to support small and medium-sized businesses (SMEs) and mid-caps in the Region of Brussels.

Ziele

The aim is to enhance access to finance for the target beneficiaries.

Sektor(en)

Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)

EUR 50 million

Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)

not applicable

Umweltaspekte

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Auftragsvergabe

Projektstatus

Unterzeichnet - 30/07/2025