Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Tschechien und die EIB

Wir sind seit 1992 in Tschechien tätig und finanzieren wichtige Infrastrukturprojekte und Vorhaben zur Stadterneuerung.

In Tschechien fördern wir vorrangig einen nachhaltigen Verkehr, grüne Energie und kleine Unternehmen. Wir haben die Modernisierung des nationalen Schienennetzes finanziert und damit die Sicherheit, Kapazität und Zugänglichkeit auf 40 Abschnitten verbessert.

Weitere Mittel flossen in das tschechische Stromnetz und in grüne Kredite an Unternehmen, für mehr Nachhaltigkeit und Wirtschaftswachstum.

Auf einen Blick

Die EIB stellt Finanzierungen und Know-how für solide und nachhaltige Investitionsprojekte in Tschechien bereit.

1992

AUFNAHME DER TÄTIGKEIT

221

FINANZIERTE PROJEKTE

27,58 Mrd. €

INVESTITIONEN IM LAND

9

PARTNERINSTITUTE IN IHRER NÄHE

Tätigkeit der EIB-Gruppe in Tschechien, nach Prioritäten

(In Mio. €, Stand zum Ende des Vorjahres)

Tätigkeit der EIB in Tschechien seit Beginn, nach Sektoren

Projektgeschichten aus Österreich

Konkrete Beispiele sind aussagekräftiger als Zahlen und Grafiken. Hier erfahren Sie, wie die Arbeit der Bank die Lebensqualität der Menschen in Österreich und anderswo verbessert.
  • 3 Juli 2025

    Finanzierungen für bezahlbaren, nachhaltigen Wohnraum

    Finanzierungsmodelle der EIB, die Europas Lücke bei bezahlbarem Wohnen schließen und die Energiekosten senken

    Stadtentwicklung Institutional Partnerschaften InvestEU Energieeffizienz Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) Mandate und Partnerschaften Kroatien Polen Tschechien Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Energie
  • 16 Juni 2025

    Woher die Wohnungskrise kommt und wie wir sie lösen

    Europas Wohnungskrise schadet jungen Menschen, vulnerablen Gruppen und der europäischen Wirtschaft. Die Lösung: mehr Finanzierungen, schnellere Baumethoden und weniger Bürokratie

    Stadtentwicklung Soziale Nachhaltigkeit Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Slowakei Italien Kroatien Österreich Spanien Rumänien Irland Deutschland Schweden Slowenien Litauen Bulgarien Malta Finnland Belgien Ungarn Griechenland Dänemark Luxemburg Zypern Niederlande Portugal Polen Frankreich Lettland Tschechien Estland Europäische Union Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum
  • 8 Mai 2025

    Scheinbar selbstverständlich in Europa

    We work behind the scenes with our partners to improve lives. These are the stories of the things we take for granted, and the many ways we make a difference across the European Union.

    Slowakei Italien Kroatien Österreich Spanien Rumänien Irland Deutschland Schweden Slowenien Litauen Bulgarien Malta Finnland Belgien Ungarn Griechenland Dänemark Luxemburg Zypern Niederlande Portugal Polen Frankreich Lettland Tschechien Estland Europäische Union
  • 7 Mai 2025

    Europe Day 2025: Proud to be European (part 2)

    Financing for post-doctoral research in Greece, sustainable transport in Bulgaria, wind power in Germany, farmers in France, satellites in Poland… The European Investment Bank Group supports projects that improve people’s lives and foster growth and prosperity across Europe.

    Slovakia Italy Croatia Austria Spain Romania Ireland Germany Sweden Slovenia Lithuania Bulgaria Malta Finland Belgium Hungary Greece Denmark Luxembourg Cyprus The Netherlands Portugal Poland France Latvia Czechia Estonia European Union Global development
  • 7 Mai 2025

    Europe Day 2025: Proud to be European (part 1)

    Affordable housing in Portugal, the first artificial energy island in the North Sea, early cancer detection in Spain, new waterways to prevent floods in Sweden… The European Investment Bank Group supports projects that improve people’s lives and foster growth and prosperity across Europe.

    Slovakia Italy Croatia Austria Spain Romania Ireland Germany Sweden Slovenia Lithuania Bulgaria Malta Finland Belgium Hungary Greece Denmark Luxembourg Cyprus The Netherlands Portugal Poland France Latvia Czechia Estonia European Union Global development
  • 8 März 2025

    Gendergap: Warum es sich lohnt, Gleichstellung zu finanzieren

    Europa muss alle Talente nutzen und Frauen gleiche Chancen bieten

    Diversität und Geschlechterfragen Direktorium Nadia Calviño Slowakei Italien Kroatien Österreich Spanien Rumänien Irland Deutschland Schweden Slowenien Litauen Bulgarien Malta Finnland Belgien Ungarn Griechenland Dänemark Luxemburg Zypern Niederlande Portugal Polen Frankreich Lettland Tschechien Estland Europäische Union Soziale Infrastruktur
  • 7 März 2025

    Sicherheit in jedem Sektor

    Europa kann geopolitische Bedrohungen entschärfen, wenn es seinen Werten treu bleibt – und auch in Sektoren außerhalb der Verteidigung investiert

    Slowakei Italien Kroatien Österreich Spanien Rumänien Irland Deutschland Schweden Slowenien Litauen Bulgarien Malta Finnland Belgien Ungarn Griechenland Dänemark Luxemburg Zypern Portugal Polen Frankreich Lettland Tschechien Estland Europäische Union Sicherheit und Verteidigung Klima und Umwelt Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum
  • 5 Dezember 2024

    Präsidentin Calviño: Meine Tour durch 27 EU-Hauptstädte

    Im letzten Jahr reiste die EIB-Präsidentin quer durch die EU, um sich in Gesprächen ein Bild zu machen und die acht Kernprioritäten der EIB-Gruppe vorzustellen

    Direktorium Nadia Calviño Slowakei Italien Kroatien Österreich Spanien Rumänien Irland Deutschland Schweden Slowenien Litauen Bulgarien Malta Finnland Belgien Ungarn Griechenland Dänemark Luxemburg Zypern Niederlande Portugal Polen Frankreich Lettland Tschechien Estland Europäische Union
  • 31 Oktober 2024

    Zugabe für Ostrava

    Ostrava bekommt einen modernen Konzertsaal nebst Haus der Kultur und wird zu einer modernen Metropole mit lebendigem Kultursektor

    Städteagenda Infrastruktur Stadtentwicklung Tschechien Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
  • 15 Oktober 2024

    „Den Planeten und alles verändern“

    Solarenergie könnte zur wichtigsten erneuerbaren Energie werden und unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen beenden. Diese Innovationen machen es möglich.

    Infrastruktur Solarkraft Nachhaltigkeit Slowakei Nigeria Madagaskar Italien Benin Spanien Rumänien Nordmazedonien Marokko Ungarn Niederlande Tschechien Europäische Union Südliche Nachbarschaft Subsahara-Afrika Erweiterungsländer Westbalkan Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Energie

Der Weg zur EIB

Wir wollen die grüne Wende beschleunigen, Technologie-Innovationen vorantreiben, Sicherheit und Verteidigung stärken sowie soziale Infrastruktur und den regionalen Zusammenhalt fördern Wir setzen uns für internationale Entwicklung und die Integration der Kapitalmärkte ein, um Europas starke globale Präsenz zu sichern. Unsere Prioritäten stehen für Wachstum, Wohlstand, technologischen und sozialen Fortschritt – in den Mitgliedstaaten, in der EU und weltweit.

Kleine Projekte

Finanzierungen für kleinere Projekte
(in der Regel unter 25 Millionen Euro)

Kontaktieren Sie unsere Partnerinstitute in Ihrer Nähe  
Passgenaue Finanzierung finden  

Große Projekte

Finanzierungen für große Projekte
(über 25 Millionen Euro)

Kontaktieren Sie unser Büro vor Ort  

Beratungsdienste

Verschiedene Beratungsdienste und technische Hilfe

Kontaktieren Sie unsere Experten  

Umfrage der EIB zu Investitionen in Tschechien

Die EIB hat 12 500 Unternehmen und 500 große Kommunen in ganz Europa gefragt, welche Faktoren ihre Investitionstätigkeit ankurbeln oder bremsen. Unterstützt wurde sie dabei von Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik.

Die aktuellen Ergebnisse  

Kontaktieren Sie uns

Behörden und Großunternehmen

Wenden Sie sich direkt an unser Büro vor Ort

Medien

Kontaktieren Sie unsere Pressestelle

Pressekontakt:
Tel. +352 43791
press@eib.org
www.eib.org/press

Allgemeine Fragen

Bei Fragen zu Finanzierungsfazilitäten, zur Tätigkeit, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an den Information Desk

Kontakt
Tel.  +352 4379-22000
Häufig gestellte Fragen

Bleiben Sie informiert

Pressemitteilungen
Weitere Pressemitteilungen
Veröffentlichungen
Weitere Veröffentlichungen
Videos
Mehr Videos