Tschechien und die EIB

In Tschechien fördern wir vorrangig einen nachhaltigen Verkehr, grüne Energie und kleine Unternehmen. Wir haben die Modernisierung des nationalen Schienennetzes finanziert und damit die Sicherheit, Kapazität und Zugänglichkeit auf 40 Abschnitten verbessert.
Weitere Mittel flossen in das tschechische Stromnetz und in grüne Kredite an Unternehmen, für mehr Nachhaltigkeit und Wirtschaftswachstum.
Auf einen Blick
27,58 Mrd. €
Tätigkeit der EIB-Gruppe in Tschechien, nach Prioritäten
(In Mio. €, Stand zum Ende des Vorjahres)
Tätigkeit der EIB in Tschechien seit Beginn, nach Sektoren
Umfrage der EIB zu Investitionen in Tschechien
