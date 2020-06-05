CDC LOGEMENT SOCIAL MBIL

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The project concerns a multi-beneficiary intermediated loan (MBIL) to finance the construction of social housing in France. Le projet concerne un prêt intermédié multi-bénéficiaires (MBIL) pour le financement de la construction de logements sociaux en France.
The aim is to support the various social housing organisations in France in for the construction of social housing between 2020 and 2022. They will benefit from the deployment of a loan named "Booster", initiated in July 2018 by the Banque des Territoires (CDC group), with preferred financial conditions. The EIB's MBIL that will finance Booster loans will initially relate to a volume of EUR 500 million. L'objectif est de soutenir les différents organismes de logements sociaux en France pour la réalisation de logements sociaux entre 2020 et 2022. Ils bénéficieront du déploiement d'un prêt intitulé « Booster », initié en juillet 2018 par la Banque des Territoires (groupe CDC), aux carac téristiques financières élargies et plus proches de leurs besoins de financement. L'enveloppe MBIL de la BEI, qui a pour objet de financer ces prêts Booster, portera initialement sur un volume de EUR 500m.
The final beneficiaries will have to comply with the relevant national and EU legislation. Les bénéficiaires finaux devront se conformer à la législation nationale et européenne pertinente en vigueur.
The final beneficiaries will have to comply with the relevant national and EU legislation. Les bénéficiaires finaux devront se conformer à la législation nationale et européenne pertinente en vigueur.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.