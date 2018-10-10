Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
The project concerns the implementation of recycling facilities for the collection and processing of shipboard liquid waste (slops) as part of the port infrastructure of Antwerp and Marseille. The technology installed will essentially perform hydrocarbon residue reprocessing, transforming collected slops into usable fuel (Diesel Oil - Fuel Oil) and light bitumen. The project promoter has successfully completed the installation of a similar facility operating in Sines, Portugal.
Through the new facilities and the application of P2R technology, the project will enhance the recycling and valorisation of slops waste generated by vessels. This will improve the waste management process, generating interest of the private sector, and eventually reduce the disposal costs for both the vessel operators and the public port authorities.
The compliance of the project with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive, Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and Habitats and Birds Directives, including the status of environmental studies and public consultation, mitigation measures, and biodiversity assessment requirements will be verified during appraisal. The project's eligibility complies with the Port Reception Facility (PRF) Directive 2000/59/EC, which requires vessels to land the waste they produce during voyages to and between EU ports to port reception facilities. It also requires ports to develop Waste Handling Plans and provide Port Reception Facilities to the ships using their port.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (Directive 2014/23/EU or 2014/24/EU, where applicable), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/23/EU or 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Photogallery
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.