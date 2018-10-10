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ECOSLOPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
18.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 8.159.400 €
Frankreich : 9.840.600 €
Verkehr : 18.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/06/2019 : 8.159.400 €
24/06/2019 : 9.840.600 €
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06/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ECOSLOPS
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Ecoslops und EIB unterzeichnen Finanzierungsvertrag über 18 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Oktober 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/06/2019
20180253
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ECOSLOPS
ECOSLOPS SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 18 million
EUR 38 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the implementation of recycling facilities for the collection and processing of shipboard liquid waste (slops) as part of the port infrastructure of Antwerp and Marseille. The technology installed will essentially perform hydrocarbon residue reprocessing, transforming collected slops into usable fuel (Diesel Oil - Fuel Oil) and light bitumen. The project promoter has successfully completed the installation of a similar facility operating in Sines, Portugal.

Through the new facilities and the application of P2R technology, the project will enhance the recycling and valorisation of slops waste generated by vessels. This will improve the waste management process, generating interest of the private sector, and eventually reduce the disposal costs for both the vessel operators and the public port authorities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The compliance of the project with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive, Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and Habitats and Birds Directives, including the status of environmental studies and public consultation, mitigation measures, and biodiversity assessment requirements will be verified during appraisal. The project's eligibility complies with the Port Reception Facility (PRF) Directive 2000/59/EC, which requires vessels to land the waste they produce during voyages to and between EU ports to port reception facilities. It also requires ports to develop Waste Handling Plans and provide Port Reception Facilities to the ships using their port.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (Directive 2014/23/EU or 2014/24/EU, where applicable), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/23/EU or 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
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Frankreich: Ecoslops und EIB unterzeichnen Finanzierungsvertrag über 18 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ECOSLOPS
Datum der Veröffentlichung
6 Mar 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88141096
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180253
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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The project consists of the implementation of waste recovery and revalorization facilities for the processing of shipboard liquid waste (slops) as part of the port infrastructure of Antwerp and Marseille. The technology installed will essentially perform hydrocarbon waste reprocessing, transforming collected slops into fuels and light bitumen that can be sold on the market replacing products obtained from the refining of crude oil.
ECOSLOPS
©Ecoslops
The project consists of the implementation of waste recovery and revalorization facilities for the processing of shipboard liquid waste (slops) as part of the port infrastructure of Antwerp and Marseille. The technology installed will essentially perform hydrocarbon waste reprocessing, transforming collected slops into fuels and light bitumen that can be sold on the market replacing products obtained from the refining of crude oil.
ECOSLOPS
©Ecoslops

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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