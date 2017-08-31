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TRANSTU - MATERIEL ROULANT FERROVIAIRE

Unterzeichnung(en)

Betrag
45.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Tunesien : 45.000.000 €
Verkehr : 45.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2021 : 45.000.000 €
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09/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRANSTU - MATERIEL ROULANT FERROVIAIRE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 August 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2021
20140493
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TRANSTU - MATERIEL ROULANT FERROVIAIRE
SOCIETE DES TRANSPORTS DE TUNIS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 45 million
EUR 90 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le projet porte sur l'acquisition de 18 rames pour les besoins d'exploitation de la ligne de banlieue Tunis Goulette Marsa (TGM). Le nouveau matériel roulant est destiné à remplacer le parc actuel en service depuis environ 40 ans et devenu obsolète.

Les objectifs principaux du projet visent à améliorer la qualité ainsi que la sécurité du transport urbain à Tunis, et à réduire la pollution et les émissions de gaz.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Si le projet était localisé en Union Européenne, il ne ferait pas l'objet d'une Evaluation d'Impact Environnemental (EIE) du fait que la production et fourniture de matériel roulant ferroviaire ne relèvent pas des annexes I et II de la Directive 2011/92/EU telle que modifié par la Directive 2014/52/EU et qu'il n'est pas prévu de réaliser des travaux associés à l'acquisition des rames dans le centre de maintenance existant.

La Banque exigera du promoteur de s'assurer que toute procédure de passation des marchés soit conforme au Guide de passation des marchés de la Banque.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

Cette opération est couverte par la Garantie ELM.

Weitere Unterlagen
09/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRANSTU - MATERIEL ROULANT FERROVIAIRE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRANSTU - MATERIEL ROULANT FERROVIAIRE
Datum der Veröffentlichung
9 Jun 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75548098
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140493
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
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09/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRANSTU - MATERIEL ROULANT FERROVIAIRE
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Datenblätter
TRANSTU - MATERIEL ROULANT FERROVIAIRE

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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