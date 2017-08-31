TRANSTU - MATERIEL ROULANT FERROVIAIRE

Übersicht
Le projet porte sur l'acquisition de 18 rames pour les besoins d'exploitation de la ligne de banlieue Tunis Goulette Marsa (TGM). Le nouveau matériel roulant est destiné à remplacer le parc actuel en service depuis environ 40 ans et devenu obsolète.
Les objectifs principaux du projet visent à améliorer la qualité ainsi que la sécurité du transport urbain à Tunis, et à réduire la pollution et les émissions de gaz.
Si le projet était localisé en Union Européenne, il ne ferait pas l'objet d'une Evaluation d'Impact Environnemental (EIE) du fait que la production et fourniture de matériel roulant ferroviaire ne relèvent pas des annexes I et II de la Directive 2011/92/EU telle que modifié par la Directive 2014/52/EU et qu'il n'est pas prévu de réaliser des travaux associés à l'acquisition des rames dans le centre de maintenance existant.
La Banque exigera du promoteur de s'assurer que toute procédure de passation des marchés soit conforme au Guide de passation des marchés de la Banque.
Cette opération est couverte par la Garantie ELM.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.