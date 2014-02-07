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LANGUEDOC ROUSSILLON GRANDE VITESSE

Unterzeichnung(en)

Betrag
220.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 220.000.000 €
Verkehr : 220.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/11/2014 : 220.000.000 €
Andere Links
Related public register
07/02/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - LANGUEDOC ROUSSILLON GRANDE VITESSE
Related public register
23/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LANGUEDOC ROUSSILLON GRANDE VITESSE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 April 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/11/2014
20130546
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LANGUEDOC ROUSSILLON GRANDE VITESSE
RESEAU FERRE DE FRANCE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 230 millions
EUR 1571 millions
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Projet RTE-T pour le contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier constitué par une ligne nouvelle à trafic mixte et grande vitesse de 70 km et par des raccordements au réseau existant.
Cette opération financera une partie de la contribution publique au PPP financé sous le projet "Contournement Nîmes-Montpellier".

Le projet est un maillon essentiel du réseau à grande vitesse français et européen notamment l’Axe Prioritaire n°3, Axe ferroviaire à grande vitesse de l’Europe du Sud-ouest sur la façade méditerranéenne, Nîmes-Barcelone-Madrid-Lisbonne. Le projet permettra la création de services ferroviaires voyageurs et fret qui apporteront des gains de temps capables d’engendrer un report modal significatif de la route, avec des conséquences favorables pour l’environnement. La nouvelle ligne sera à la base du développement du transport de fret et de l’amélioration de services TER de la région.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Ce projet (Contournement Nîmes-Montpellier) a été évalué en juin 2012 et est acceptable pour la Banque d'un point de vue environnemental et social. Tout changement à partir de juin 2012 sera examiné au cours du processus d’évaluation.

La procédure de passation des marchés est acceptable pour la Banque.

Weitere Unterlagen
07/02/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - LANGUEDOC ROUSSILLON GRANDE VITESSE
23/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LANGUEDOC ROUSSILLON GRANDE VITESSE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - LANGUEDOC ROUSSILLON GRANDE VITESSE
Datum der Veröffentlichung
7 Feb 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51510379
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130546
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LANGUEDOC ROUSSILLON GRANDE VITESSE
Datum der Veröffentlichung
23 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53797942
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130546
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
07/02/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - LANGUEDOC ROUSSILLON GRANDE VITESSE
Related public register
23/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LANGUEDOC ROUSSILLON GRANDE VITESSE
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Übersicht
LANGUEDOC ROUSSILLON GRANDE VITESSE
Datenblätter
LANGUEDOC ROUSSILLON GRANDE VITESSE

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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