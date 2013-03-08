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BELFIUS SMART CITIES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 200.000.000 €
Stadtentwicklung : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/05/2014 : 200.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Februar 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/05/2014
20130308
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BELFIUS SMART CITIES & SUSTAINABLE COMMUNITIES
BELFIUS BANQUE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Project involves the financing through a Framework Loan of a series of municipal investments around the notion of “smart cities & sustainable development” in Belgium, and notably in the domains of sustainable urban regeneration, renewable energy, energy efficiency and mobility to be carried out by local authorities or utilities or other entities providing services to local authorities over the period 2014-2017 for a total investment amount in excess of EUR 400m.

The project supports an innovative approach by a number of Belgian municipalities of the concept of “smart cities & sustainable development”, underpinning investments carried out mainly at city/regional level with the common purpose of improving energy efficiency, mobility and urban regeneration.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The schemes implemented under the Framework Loan should have an overall positive impact on the environment, by reducing energy consumption, increasing the use of renewable energies, promoting sustainable urban development, and reducing emissions from car use by favouring urban public transport. Some of the schemes may, however, fall under Annex I or Annex II of the 2011/92/EU Directive, or be located in areas forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC). The Bank will assess the promoter’s capacity and procedures to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. In some cases schemes may be developed by private entities which are not subject to the EU procurement directives.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BELFIUS SMART CITIES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
3 Jun 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53074472
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130308
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BELFIUS SMART CITIES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134745742
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130308
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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