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ROAD REHABILITATION AND SAFETY

Unterzeichnung(en)

Betrag
185.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Serbien : 185.000.000 €
Verkehr : 185.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/10/2023 : 85.000.000 €
27/11/2013 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROAD REHABILITATION AND SAFETY
Zugehörige Pressemitteilungen
Serbien: 273,8 Mio EUR für Instandsetzung und Sicherheit des Straßennetzes

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Mai 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/11/2013
20120367
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ROAD REHABILITATION AND SAFETY
Public Enterprise "Roads of Serbia"
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 185 million
EUR 390 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Rehabilitation and safety improvements of part of the national road network in Serbia.

The project is expected to promote regional and national economic growth, facilitate trade, support private sector development, and ultimately contribute to economic and social cohesion in the country. The project is expected to generate vehicle operating cost and time savings plus reduce accident and local pollution costs.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project involves multiple investments generally expected to be performed within existing rights of way; therefore potential negative environmental and social impacts are likely to be minor and temporary. If situated in the EU, the schemes would likely fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and therefore be subject to screening. Given the nature of the proposed works, it is unlikely that that any of the individual investments will require an EIA. Appropriate screening procedures, also in relation to natural habitats, protected species, as well as land acquisition/resettlement will be put in place in collaboration with the other co-financing potential partners (EBRD, IBRD).

The Bank will require the promoter to perform procurement procedures in accordance with the Bank’s Guide to Procurement for public contracting authorities outside the Union and therefore be compliant with the main principles of the relevant EU Directives.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROAD REHABILITATION AND SAFETY
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Zugehörige Pressemitteilungen
Serbien: 273,8 Mio EUR für Instandsetzung und Sicherheit des Straßennetzes

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROAD REHABILITATION AND SAFETY
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47989142
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120367
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Serbien
Öffentlich zugänglich
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ROAD REHABILITATION AND SAFETY
Datenblätter
ROAD REHABILITATION AND SAFETY
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Serbien: 273,8 Mio EUR für Instandsetzung und Sicherheit des Straßennetzes

Aktuelles und Storys

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Serbien: 273,8 Mio EUR für Instandsetzung und Sicherheit des Straßennetzes
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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