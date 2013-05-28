ROAD REHABILITATION AND SAFETY

Übersicht
Rehabilitation and safety improvements of part of the national road network in Serbia.
The project is expected to promote regional and national economic growth, facilitate trade, support private sector development, and ultimately contribute to economic and social cohesion in the country. The project is expected to generate vehicle operating cost and time savings plus reduce accident and local pollution costs.
The project involves multiple investments generally expected to be performed within existing rights of way; therefore potential negative environmental and social impacts are likely to be minor and temporary. If situated in the EU, the schemes would likely fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and therefore be subject to screening. Given the nature of the proposed works, it is unlikely that that any of the individual investments will require an EIA. Appropriate screening procedures, also in relation to natural habitats, protected species, as well as land acquisition/resettlement will be put in place in collaboration with the other co-financing potential partners (EBRD, IBRD).
The Bank will require the promoter to perform procurement procedures in accordance with the Bank’s Guide to Procurement for public contracting authorities outside the Union and therefore be compliant with the main principles of the relevant EU Directives.
Under EFSD+ Guarantee
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.