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S7 AND S8 EXPRESSWAYS (TEN) - POLAND

Unterzeichnung(en)

Betrag
900.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 900.000.000 €
Verkehr : 900.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/12/2012 : 900.000.000 €
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12/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - S7 AND S8 EXPRESSWAYS (TEN) - POLAND

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Juli 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/12/2012
20120202
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
S7 AND S8 EXPRESSWAYS (TEN) - POLAND
General Directorate for National Roads and Motorways.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 900 million
EUR 3314 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction on a mostly new alignment of dual carriageway 2x2 lane expressway and associated roads in Poland, consisting of three sections along the S7 (total length of 90.5km) and four segments (total length of 300.98 km) of the S8 expressway corridors (TEN-T).

Improving traffic flows on part of a Trans-European Network in a convergence region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

A Strategic Environmental Assessment (SEA) has been done for this project, in accordance with the (SEA) Directive 2001/42/EC. Indeed, S7 and S8 corridors are included in the 20112015 National Road Construction Programme. The project falls under Annex I of the EIA Directive 2011/92/EU. In addition, the project also impacts areas covered under the Habitats (92/43/EC) and Birds Directive (2009/147/EC). During appraisal, the Bank shall review the environmental procedures.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. During appraisal, the Bank shall review the procedures.

Weitere Unterlagen
22/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - S7 AND S8 EXPRESSWAYS (TEN) - POLAND
12/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - S7 AND S8 EXPRESSWAYS (TEN) - POLAND
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - S7 AND S8 EXPRESSWAYS (TEN) - POLAND
Datum der Veröffentlichung
22 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66013430
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120202
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - S7 AND S8 EXPRESSWAYS (TEN) - POLAND
Datum der Veröffentlichung
12 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132194898
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120202
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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