S7 AND S8 EXPRESSWAYS (TEN) - POLAND

Übersicht
Construction on a mostly new alignment of dual carriageway 2x2 lane expressway and associated roads in Poland, consisting of three sections along the S7 (total length of 90.5km) and four segments (total length of 300.98 km) of the S8 expressway corridors (TEN-T).
Improving traffic flows on part of a Trans-European Network in a convergence region.
A Strategic Environmental Assessment (SEA) has been done for this project, in accordance with the (SEA) Directive 2001/42/EC. Indeed, S7 and S8 corridors are included in the 20112015 National Road Construction Programme. The project falls under Annex I of the EIA Directive 2011/92/EU. In addition, the project also impacts areas covered under the Habitats (92/43/EC) and Birds Directive (2009/147/EC). During appraisal, the Bank shall review the environmental procedures.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. During appraisal, the Bank shall review the procedures.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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