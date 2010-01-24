METRO DE GRANADA

The project will develop the first light rail line in Granada, under a DBFO (Design, Build, Finance, Operate) agreement concession.

The light rail system in Granada is located in a convergence region. By stimulating a modal shift from private to public transport the project will have a positive impact on the environment.

Approximately 17% of total 15,9 km of double track light rail line will be underground. Several stops will have park and ride facilities for cars and bicycles. For safety reasons, all light rail stops will have platforms that are fully separated from road traffic. Stops are foreseen at the new high-speed train station that is being constructed, the University of Granada, the Football stadium and the Technology park. The project also includes the required rolling stock and the construction of a depot with workshops for maintenance.