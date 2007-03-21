SONEB-ALIMENTATION EN EAU URBAINE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project involves the development of infrastructure to improve the drinking water supply system of Cotonou and the suburban municipalities of Abomey Calavi and Seme Kpodji in southern Benin. It will also assist the construction of 3 500 standalone sanitation facilities in the most deprived areas of greater Cotonou.
The project aims to increase the rate of access to drinking water in greater Cotonou from 56% in 2006 to 66% in 2011, thereby enabling over 220 000 people to benefit directly from the project. The standalone sanitation facilities will concern 30 000 inhabitants.
In connection with the application to the Water Facility for a subsidy for this project, a preparatory study was carried out to evaluate the environmental impact of the planned works and proposed mitigants. Nonetheless, the project will also be subject to an EIA under Benin law, which makes such an assessment compulsory for major projects, including those with an impact on natural water resources. This EIA must be approved by the Benin Environment Agency before the work begins.
The tendering procedures applied for this project will be those of the EIB, the lead lender, in accordance with the provisions of the ACP-EU Water Facility. The major works will be put out to international tender with publication in the OJEU. The other works will be put out to tender nationally, in accordance with the size of the contract.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.