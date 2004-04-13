Tessenderlo Chemie ELY-3

The project concerns the replacement of part of the promoter's mercury-electrolysis based production of chlorine by state-of-the-art membrane technologyrepresenting a major step forward towards less environmentally intrusive production methods.

The project is located in an objective 2 area in the western part of the Province of Limburg, a province currently adversely affected by the partial closure of a manufacturing plant of one of the its largest employers. In general, the Province of Limburg has traditionally been confronted with higher unemployment rates and a lower income per capita compared to the rest of the Flemish region.