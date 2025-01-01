Holdingfonds Litauen 2021–2027

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die litauischen Ministerien für Finanzen und für Umwelt fördern gemeinsam Maßnahmen für mehr Energieeffizienz in Litauen.

Dazu haben sie unter dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und dem Kohäsionsfonds einen Holdingfonds für den Programmplanungszeitraum 2021–2027 eingerichtet. Im Rahmen des Regionalprogramms verwaltet die EIB 100 Millionen Euro an EU-Geldern.

Der Holdingfonds gehört zu den Finanzierungsinstrumenten der EIB in EU-Ländern. Mehr zu unseren Finanzierungsinstrumenten und Fonds mit geteilter Mittelverwaltung