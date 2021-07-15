EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova und Karel Havlicek, stellvertretender tschechischer Ministerpräsident, Verkehrsminister und Minister für Industrie und Handel, diskutierten über eine grüne Erholung von Covid-19 und die ökologische Wende der Europäischen Union zu einer CO 2 -neutralen Wirtschaft.

EIB-Vizepräsidentin Pavlova: „Die Erholung von Covid-19 und der Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft sind zwei komplementäre Prozesse, die einander Auftrieb geben können. Wir arbeiten am EU-Ziel mit, bis 2050 eine klimaneutrale Wirtschaft zu haben. Damit tragen wir zur Erholung von Covid-19 bei, schaffen Arbeitsplätze, Einkommen und Geschäftschancen und generieren ein langfristiges nachhaltiges Wirtschaftsmodell für Europa und die Welt. Ich freue mich sehr, auf diesem Gipfel darüber zu sprechen, was die Bank der EU für eine schnellere Erholung der EU-Mitgliedstaaten von Covid-19 tun kann.“

Nach der Podiumsdiskussion traf EIB-Vizepräsidentin Pavlova Vertreter der Tschechisch-Mährischen Garantie- und Entwicklungsbank (CMZRB) und unterzeichnete ein Darlehen von 191 Millionen Euro zur Mobilisierung neuer Finanzierungsmittel für kommunale und regionale Infrastrukturprojekte in der Tschechischen Republik. Diese Projekte sind für die Pläne des Landes ausschlaggebend, die wirtschaftliche Erholung von Covid-19 anzukurbeln.

Coronavirus-Ausbruch: Antwort der EIB-Gruppe

Seit Beginn der Coronapandemie haben die EIB und der Europäische Investitionsfonds (EIF) mehr als 56 Milliarden Euro für öffentliche Gesundheit, die Beschaffung von Impfstoffen und krisengeschädigte Unternehmen bereitgestellt. Team Europe steuert 500 Millionen Euro zur COVAX-Initiative bei, damit 92 Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen in Afrika, Asien, in der Karibik und im Pazifik eine Milliarde Covid-19-Impfdosen erhalten.

Die EIB-Gruppe richtete als Antwort auf Covid-19 den EGF im Volumen von 25 Milliarden Euro ein. Über diesen Garantiefonds kann die EIB-Gruppe zusammen mit lokalen Kreditgebern und nationalen Förderinstituten bis zu 200 Milliarden Euro für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und sonstige Unternehmen der Realwirtschaft mobilisieren – zusätzlich zu ihrem bereits angekündigten Soforthilfepaket.

Der Europäische Rat hatte befürwortet, den Fonds in das EU-Hilfspaket zur Bewältigung der Covid-19-Krise zu integrieren.

Die EIB-Gruppe will in den kommenden Monaten außerdem 6,54 Milliarden Euro für Länder außerhalb der Europäischen Union bereitstellen, um ihnen in der Coronapandemie beizustehen. Die Mittel sind Teil des Team-Europe-Hilfspakets und werden durch Garantien aus dem EU-Haushalt besichert. Sie dienen dringenden Gesundheitsinvestitionen und beschleunigen die langfristige Unterstützung privatwirtschaftlicher Investitionen in mehr als 100 Ländern weltweit.

Die EIB-Gruppe wird ferner die soziale und wirtschaftliche Erholung des Westbalkans von der Covid-19-Pandemie mit 1,7 Milliarden Euro unterstützen. Das ist ihr Beitrag zum Hilfspaket von 3,3 Milliarden Euro für die Region, das die Europäische Kommission am 29. April angekündigt hat.

Eine nachhaltige und grüne Zukunft für Europa

Vizepräsident Peeters nahm auf dem Prager Gipfel an einer Podiumsdiskussion über die Zukunft der Mobilität und ihre Rolle bei der Covid-19-Erholung teil. Dort sprach er über die Notwendigkeit, in der Zeit nach der Pandemie neue, resiliente und nachhaltige Gemeinden aufzubauen.

Gegenstand der Diskussion waren der beispiellose Wandel im Verkehrssektor, die politischen, wirtschaftlichen, sozialen und technologischen Trends, die den Sektor beeinflussen, die Zukunft der Mobilität und die neuen Mobilitätsökosysteme, die barrierefreie, effiziente, saubere und sichere Verkehrslösungen bieten.

EIB-Vizepräsident Peeters: „Wir müssen auf mehr als eine Technologie setzen, um echte, grüne Optionen für den gesamten Verkehrssektor zu schaffen. Die Investitionsentscheidungen, die wir heute treffen, entscheiden über den Erfolg oder das Scheitern in den kommenden Jahrzehnten.“