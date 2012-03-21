Anlässlich eines offiziellen Besuchs in Rom am Montag traf der Präsident der EIB, Werner Hoyer, mit dem italienischen Staatspräsidenten Giorgio Napolitano und dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Monti zusammen. Präsident Hoyer wurde von Vizepräsident Dario Scannapieco begleitet. Bei einer Pressekonferenz im EIB-Außenbüro in Rom stellte Präsident Hoyer außerdem die Ergebnisse der Finanzierungstätigkeit der EIB im Jahr 2011 vor.