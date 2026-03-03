Beratung der EIB für klimaresiliente Wassernetze in Rumänien

EIB

EIB berät rumänische BID beim Planen einer besseren Wasserinfrastruktur

Neue Vereinbarung hilft, Mittel für klimaresiliente Wasser- und Abwasserprojekte zu mobilisieren

Vorgesehen sind Kapazitätsaufbau und projektbezogene Beratung

Die Europäische Investitionsbank (EIB) berät die rumänische Förderbank Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) zum Ausbau der Wassernetze. Unter einer neuen Vereinbarung unterstützt die EIB die BID mit Beratung und Kapazitätsaufbau, um Rumäniens Wasser- und Abwasserinfrastruktur klimaresilient zu machen. Veraltete Anlagen sollen unter Berücksichtigung der EU-Umweltvorschriften modernisiert und für Klimarisiken wie häufigere Dürren und Überschwemmungen gewappnet werden. Die Vereinbarung wurde heute beim diesjährigen EIB-Forum in Luxemburg unterzeichnet. Sie geht auf eine Anfrage der BID zurück: Die rumänische Bank will ihre Kapazität für die Bewertung, Strukturierung und Überwachung von Wasserprojekten, die die Klimaresilienz langfristig stärken, ausbauen. Als einer der weltweit größten multilateralen Investoren im Wassersektor unterstützt die EIB rumänische Initiativen in diesem Bereich seit Langem. Die neue Vereinbarung stärkt die Rolle der BID als nationaler Finanzierungspartner, der Rumäniens Strategien zur Klimaanpassung und zum Wassermanagement in bankfähige Investitionen verwandelt, in Einklang mit EU-Recht und EIB-Standards.

EIB-Vizepräsident Ioannis Tsakiris: „Als Klimabank der EU setzt sich die EIB für starke nationale Institutionen ein, die strategische Ziele in wirksame, hochwertige Investitionen übersetzen. Mit dieser Beratungspartnerschaft stärken wir die finanzielle und technische Kapazität der Banca de Investiții și Dezvoltare, damit sie klimaresiliente Wasserprojekte effizient bewerten, strukturieren und begleiten kann. Gleichzeitig stellen wir die volle Ausrichtung an EU-Standards sicher und schaffen langfristige Vorteile für Menschen und Kommunen.“

Die Beratung der EIB hilft, Finanzierungen zu mobilisieren, vor allem für kleinere rumänische Kommunen und Wasserversorger. Dabei steht innovative Infrastruktur im Mittelpunkt, etwa „grün-graue“ Infrastruktur, die naturbasierte Elemente mit klassischen technischen Bauwerken kombiniert. Durch Beratung können Investitionen schneller umgesetzt werden.

Raluca Nicolescu, Generaldirektorin der BID: „Unsere langjährige Partnerschaft mit der Europäischen Investitionsbank stärkt die Rolle der Banca de Investiții și Dezvoltare als nationaler Finanzierungspartner für Wasser- und Abwasserinvestitionen in Rumänien. Über die Beratung verbessern wir unsere Fähigkeit, hochwertige Projekte vorzubereiten und zu strukturieren. Vor allem regionalen Versorgern und kleineren Kommunen erleichtern wir den Kreditzugang, und gleichzeitig stärken wir die Klimaresilienz im gesamten Sektor.“

Beratungsteams der EIB helfen der BID, ihre Kompetenzen in Sachen Projektprüfung und -vorbereitung, Klimaresilienz sowie Einhaltung des EU-Rechts und des DNSH-Grundsatzes (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) zu stärken. Ziel ist besseres Know-how für die finanzielle und technische Bewertung von Wasser- und Abwasserinvestitionen. Gleichzeitig will die BID ihre Umwelt- und Sozialstandards, den Monitoring-Rahmen, die Governance und die Aufsicht über den gesamten Investitionszyklus verbessern – von der Projektidentifizierung bis Umsetzung und Monitoring.

Mit standardisierten Tools, Leitfäden und Schulungen ermöglicht die Beratung der EIB eine bessere Koordination zwischen der BID und regionalen Wasserversorgern. Das erhöht Qualität und Konsistenz der Projekte, die zur Finanzierung eingereicht werden, und beschleunigt landesweit Investitionen in Klimaresilienz und nachhaltiges Wassermanagement.

Die Vereinbarung ergänzt das weltweite Engagement der EIB im Wassersektor. So hat sie beispielsweise zugesagt, zwischen 2025 und 2027 weltweit 15 Milliarden Euro in Wassersicherheit, Nachhaltigkeit und Klimaresilienz zu investieren.

Hintergrundinformationen

EIB-Gruppe

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. 2025 unterzeichnete die EIB-Gruppe 100 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 870 wirkungsstarke Projekte in acht Kernbereichen, die die strategischen Ziele der EU unterstützen: Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, starke globale Partnerschaften sowie die Spar- und Investitionsunion. Auf unserer Website finden Sie hochwertige, aktuelle Fotos vom Sitz der EIB-Gruppe.

BID

Die Banca de Investiții și Dezvoltare ist Rumäniens einzige Entwicklungsbank und steht über das Finanzministerium zu 100 Prozent im Eigentum des rumänischen Staates. Im Rahmen des Nationalen Aufbau- und Resilienzplans wurde sie Ende 2023 mit einer ehrgeizigen Mission und klaren strategischen Zielen gegründet.