Schweden: Malmö baut weit über tausend energieeffiziente Wohnungen mit EIB-Kredit von 225 Mio. Euro

Stadt Malmö finanziert mit EIB-Kredit 13 neue Wohnkomplexe

Projekt schafft in Schwedens drittgrößter Stadt über 1 500 neue energieeffiziente Wohnungen

EIB-Kredit bringt Stadtentwicklungs- und Klimaziele der EU voran

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt der schwedischen Stadt Malmö 2,6 Milliarden schwedische Kronen (rund 225 Millionen Euro) für den Bau energieeffizienter Wohngebäude zur Verfügung. Geplant sind 13 Wohnkomplexe mit insgesamt 1 547 Wohnungen. Das Projekt unterstützt die Klimaziele der Europäischen Union und hilft Schweden, seine Energieeffizienz-Ziele zu erreichen.

Durchgeführt wird das Vorhaben von Malmös kommunaler Wohnungsbaugesellschaft MKB Fastighets AB in mehreren Phasen. Die letzten Wohnungen sollen 2029 fertiggestellt werden. In puncto Energieeffizienz werden die neuen Wohngebäude die schwedischen Benchmarks übertreffen.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Der Kredit unterstreicht unser starkes Engagement für eine nachhaltige und inklusive Stadtentwicklung in Europa. Mit unseren langfristigen Finanzierungen helfen wir Städten wie Malmö, das für seine unzähligen Parks bekannt ist, beim Klimaschutz mit wegweisenden Projekten voranzugehen und die Lebensqualität aller zu verbessern.“

Malmö im Südwesten Schwedens ist mit rund 360 000 Einwohnern die drittgrößte Stadt des Landes. Sein Bevölkerungswachstum liegt über dem nationalen Durchschnitt. Für die regionale Wirtschaft spielt die Stadt eine wichtige Rolle, etwa durch ihre direkte Anbindung an Dänemark über die Öresund-Brücke und ihre enge Zusammenarbeit mit Kopenhagen über den gemeinsamen Hafen Copenhagen Malmö Port.

Die Wohngebäude werden in Malmö an mehreren Standorten errichtet und bieten hauptsächlich 1-bis 4-Zimmer-Wohnungen.

Marie Thelander Dellhag, CEO von MKB Fastighets AB: „Wir müssen Wege finden, um klimafreundlicher zu bauen. Der EIB-Kredit bestätigt, dass unsere Projekte die hohen Standards erfüllen, die für unsere Klimaziele erforderlich sind. Die MKB und Malmö können nur nachhaltiger werden, wenn Energie effizient genutzt und die Klimaziele erreicht werden.“

Der neue Kredit ist die bislang siebte EIB-Finanzierung für die Stadt Malmö und stützt sich auf eine seit 1995 andauernde Partnerschaft. Das Projekt steht in Einklang mit den EU-Richtlinien zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und zur Energieeffizienz.

Claes Ramel, Finanzchef der Stadt Malmö: „Der EIB-Kredit ist wichtig, um den Finanzierungsbedarf unserer wachsenden Stadt zu decken. Er ergänzt Malmös Finanzierungsplattform und bestätigt die hohen Umweltstandards der Investitionen. Dadurch steht der Stadt ein außergewöhnlich hoher Finanzierungsbetrag zur Verfügung.“

Die EIB vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität.

Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2023 neue Finanzierungen von insgesamt 88 Milliarden Euro für über 900 Projekte. Diese Mittel werden voraussichtlich Investitionen von rund 320 Milliarden Euro anschieben, 400 000 Unternehmen erreichen und 5,4 Millionen Arbeitsplätze schaffen oder sichern.

Alle Projekte, die die EIB-Gruppe finanziert, entsprechen dem Pariser Klimaabkommen. Die EIB-Gruppe fördert keine Investitionen in fossile Brennstoffe. In unserem Klimabank-Fahrplan haben wir zugesagt, in den zehn Jahren bis 2030 ca. 1 Billion Euro für das Klima und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren, und wir sind auf gutem Weg dorthin. Über die Hälfte unserer jährlichen Finanzierungen sind für Projekte bestimmt, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen.

2023 stellte die EIB-Gruppe fast drei Milliarden Euro für 32 Projekte in Schweden bereit – eine neue Rekordsumme. Mehr als drei Viertel dieser Mittel flossen in den Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit. Auf unserer Länderseite für Schweden erfahren Sie mehr über unsere Projekte und unsere Wirkung in Schweden.

Malmö ist Schwedens drittgrößte Stadt – ein junges, globales und wachsendes urbanes Zentrum. Seine Bevölkerung ist in den letzten 30 Jahren stetig gewachsen. Heute sind in der Stadt mehr als 360 000 Menschen aus über 180 Ländern zu Hause. Die Hälfte der Einwohnerinnen und Einwohner Malmös ist jünger als 35 Jahre.

Die Stadt gehört in Sachen Klimawende und Klimaneutralität zu den Vorreitern in Europa. Malmö hat auch den Klimastadtvertrag 2030 unterzeichnet, mit dem 48 schwedische Städte, die mehr als die Hälfte der schwedischen Bevölkerung repräsentieren, ihre Kräfte für den Klimaschutz von der lokalen bis zur globalen Ebene bündeln. Die Initiative soll Klima- und Nachhaltigkeitsinvestitionen in Städten ermöglichen.

Die Stadt Malmö beschäftigt etwa 29 000 Menschen aus 400 verschiedenen Berufssparten, die täglich engagiert Dienstleistungen für die Bevölkerung, Unternehmen, Vereine und Gäste der Stadt erbringen.