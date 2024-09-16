Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Spanien: EIB und Stark Future unterzeichnen 40-Mio.-Euro-Kredit für Investitionen in E-Motorräder

16 September 2024
EIB
  • EIB-Mittel fließen in Forschung, Entwicklung und Innovation sowie in den Ausbau der Fertigungskapazitäten von Stark Future
  • Investitionen in E-Motorräder und E-Motocross-Maschinen entsprechen Förderzielen der EIB für technologische Innovation und Klimaschutz
  • Kredit ist über das InvestEU-Programm abgesichert, mit dem die Europäische Union öffentliche und private Mittel für EU-Ziele mobilisiert

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und der Motorradhersteller Stark Future SL haben einen Kredit über 40 Millionen Euro unterzeichnet, mit dem das Unternehmen Forschung, Entwicklung und Innovationen im Elektromotorradsektor finanzieren will. Ein Teil der Mittel soll auch in den Ausbau der Fertigungskapazitäten fließen, damit Stark Future seine Wachstums- und Expansionspläne umsetzen kann. Die Firma mit Sitz im spanischen Sant Boi de Llobregat ist ein Pionier im Premiummarkt für E-Motorräder.

Stark Future investiert in modernste Technologien für neue E-Modelle bei Motorrädern und Motocross-Maschinen. Damit will das Unternehmen sein bestehendes Angebot erweitern und zu einem nachhaltigeren Verkehr beitragen. Der EIB-Kredit wird entscheidend dabei helfen. Unter anderem kann Stark Future damit in moderne Montagelinien und neueste Technologien investieren, um seine Produktionskapazität zu steigern.

Die Finanzierung fördert Klimaschutz und technologische Innovation – zwei strategische Prioritäten der EIB. Sie unterstreicht das Engagement der Bank für neueste technologische Entwicklungen, die die grüne Mobilitäts- und Verkehrswende beschleunigen und gleichzeitig europäische Lieferketten für nachhaltige Technologien resilienter machen.

Yu Zhang, Leiter der Abteilung Deep-Tech, Digital & Life Sciences bei der EIB: „Diese Investition in neue Elektromobilitätslösungen ist ein gutes Beispiel dafür, wie die EIB den Umstieg auf ein nachhaltigeres Verkehrsmodell vorantreibt und gleichzeitig Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in der Europäischen Union stärkt. Europäische Innovatoren zu unterstützen, die sich wie Stark Future zu Nachhaltigkeit bekennen, ist Teil unseres Fahrplans für die grüne Wende. Wir wollen, dass die Menschen Zugang zu den fortschrittlichsten Verkehrsmitteln haben.“

Der Kredit wird von der Europäischen Union über InvestEU abgesichert. Mit diesem Flaggschiff-Programm will die EU im Zeitraum 2021–2027 öffentliche und private Finanzierungen von mehr als 372 Milliarden Euro für EU-Ziele mobilisieren.

Anton Wass, CEO und Gründer von Stark Future: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank. Mit ihr wollen wir die Motorradbranche noch schneller mit innovativen, nachhaltigen Technologien transformieren. Diese Finanzierung ist eine wichtige Bestätigung für unsere Vision. Damit können wir unsere Forschung und Entwicklung ausweiten und noch revolutionärere Produkte für den Weltmarkt schaffen. Zusammen mit der EIB und der Europäischen Union im Rücken wollen wir neue Standards in puncto Leistung, Nachhaltigkeit und Design für die Motorradindustrie setzen.“

Die EIB verspricht sich von der Finanzierung spürbar positive Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft in Spanien, vor allem in der Gegend um den Standort von Stark Future in Sant Boi de Llobregat. Der Ausbau der Produktion soll neue Arbeitsplätze für Fachkräfte schaffen und die regionale Wirtschaft stärken.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität.

Die EIB-Gruppe, bestehend aus der EIB und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF), unterzeichnete 2023 in Spanien Finanzierungen von 11,4 Milliarden Euro. Davon sind etwa 6,8 Milliarden Euro für Klima- und Nachhaltigkeitsprojekte bestimmt. Weltweit unterzeichnete die EIB-Gruppe 2023 neue Finanzierungen von 88 Milliarden Euro.

InvestEU

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Es stößt auch private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Durchführungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie soll die Risikotragfähigkeit der Partner erhöhen und so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen mobilisieren.

Stark Future

Stark Future SL ist ein führender Hersteller innovativer Elektromotorräder und steht in der Branche für leistungsstarke, nachhaltige Maschinen. Das Unternehmen mit Sitz in Sant Boi de Llobregat nahe Barcelona geht bei der Mobilitätswende voran und verbindet modernste Technologie mit Verantwortung für die Umwelt.

Projektübersicht

STARK (IEU G)

The Project comprises the Company's Research, Development, and Innovation (RDI) activities for the development of new motorbike platforms and models, the further development of the Company's proprietary technologies, the deployment of production technology to scale-up manufacturing capacity. The investments will take place in Spain over the period 2024-2027.

Unterzeichnet | 26/08/2024

Kontakt

Maite Cordero

Press Office

Referenz

2024-338-DE

Tags

  • Verkehr
  • InvestEU
  • nachhaltiger Verkehr
