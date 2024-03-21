EIB-Verwaltungsrat billigt neue Projekte in Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, den Niederlanden, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Spanien, Tschechien und der Ukraine

Mittel für grünen Wasserstoff, Produktion von E-Auto-Batterien und Schulen

Unternehmensinvestitionen mit Klimafokus und große Solarprojekte

Instandsetzung kriegsbeschädigter Häuser in der Ukraine

Der Verwaltungsrat der Europäischen Investitionsbank (EIB) hat heute neue Finanzierungen von 5,5 Milliarden Euro genehmigt: für Geschäftsinvestitionen, saubere Energie, Schulen, nachhaltigen Verkehr und Ausrüstung zur Waldbrandbekämpfung.

EIB-Präsidentin Calviño: „Der Verwaltungsrat der EIB hat heute grünes Licht für wichtige Finanzierungen gegeben: Gefördert werden eine innovative Gigafabrik für E-Auto-Batterien, Ausrüstung zur Waldbrandbekämpfung in Südeuropa, der Bau von Schulen sowie Investitionen, die kleine Unternehmen und den Stadtverkehr nachhaltiger machen. Außerdem haben wir 230 Millionen Euro für den Wiederaufbau kriegsbeschädigter Häuser in der Ukraine zugesagt.“

Innovation und Geschäftsinvestitionen

3,7 Milliarden Euro genehmigte der Verwaltungsrat für große Innovationsprojekte und Unternehmensinvestitionen, die Energiekosten senken und die ökologische Nachhaltigkeit verbessern.

Unter dem Stichwort Innovation wird unter anderem eine neue Gigafabrik in Schweden gefördert, die Batterien für eine halbe Million E-Autos jährlich liefern und Batteriezellen der nächsten Generation entwickeln soll. EIB-Mittel fließen auch in die pharmazeutische Forschung, etwa für die Behandlung von Herzerkrankungen und Krebs.

Weitere Innovationsprojekte betreffen die Entwicklung von Brems- und Lenktechnologien für autonomes Fahren, digitale Bezahlsysteme und die nachhaltigere Produktion von Spezialchemikalien und Werkstoffen.

Der Verwaltungsrat genehmigte auch EIB-Mittel für Partnerbanken in Italien und Portugal, um Kredite an kleine Firmen zu erleichtern: für Investitionen in die Ausweitung des Geschäfts und neue Arbeitsplätze, in Klimaschutz und den Ausbau der Aktivitäten in Kohäsionsregionen.

Erneuerbare Energien

Die EIB wird zwei 50-Megawatt-Anlagen zur Produktion von grünem Wasserstoff mitfinanzieren, die synthetisches Methan für den Straßen- und Seeverkehr sowie für die Fernwärme liefern sollen.

Außerdem genehmigte sie Gelder für zwei Fernwärmenetze in Finnland, die mit Biomasse statt Kohle heizen, und für Solaranlagen in Italien, Portugal und Spanien mit einer Gesamtleistung von mehr als 1,5 Gigawatt.

Unter einer neuen Finanzierungsinitiative für Städte werden mit EIB-Hilfe 177 Stadtbusse in Frankreich nachgerüstet, damit sie mit Wasserstoff oder elektrisch fahren können.

Kampf gegen immer häufigere Waldbrände in Griechenland

Die EIB bestätigte Mittel für neue Löschflugzeuge, Helikopter und Feuerwehrfahrzeuge, die Griechenland beim Kampf gegen immer häufigere Waldbrände helfen sollen.

Neue Schulen für eine bessere Bildung

Der Verwaltungsrat genehmigte neue Finanzierungen für die Modernisierung von Schulen in Frankreich. Davon werden mehr als 13 000 Schülerinnen und Schülern profitieren.

Wiederaufbau beschädigter Infrastruktur in der Ukraine

Der Verwaltungsrat der EIB einigte sich auf weitere Hilfen für die Instandsetzung und Sanierung von mehr als 11 500 kriegsbeschädigten Wohnungen in der Ukraine. Sie werden als Teil der anhaltenden Unterstützung des nationalen Aufbauplans der Ukraine und in Einklang mit der Initiative „EU für die Ukraine“ (EU4U) vergeben.

Die Mittel werden verwendet, um kriegsbeschädigte Gebäude instand zu setzen, damit die Menschen in ihre Wohnungen zurückkehren können. Ferner fließen sie in die Verbesserung der Energieeffizienz und die Modernisierung von Wohnraum für Binnenvertriebene. Die Initiative wird mit der Weltbank und der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) koordiniert.

