Projekt profitiert als Teil des EU-Wirtschafts- und Investitionsplans für den Westbalkan von stattlichen Zuschüssen, Krediten und technischer Hilfe

Investitionen fördern die Verlagerung auf die Schiene, für einen ökologisch nachhaltigeren Verkehr entsprechend der grünen Agenda der EU

Bessere Bahninfrastruktur verspricht eine bessere regionale Anbindung und mehr Effizienz im Personen- und Güterverkehr

Die EIB Global, bei der Europäischen Investitionsbank (EIB) für das Geschäft außerhalb der EU zuständig, hat einen Kredit über 100 Millionen Euro mit Albanien unterzeichnet. Die Mittel sind Teil eines Finanzierungspakets von Team Europa für die Modernisierung und Elektrifizierung einer 120 Kilometer langen Bahnstrecke zwischen Vorë in Mittelalbanien und Hani i Hoti an der Grenze zu Montenegro. Das Projekt fällt unter die strategische EU-Hilfe für den Bau und die Sanierung wichtiger Bahnabschnitte im Westbalkan. Es wird die Zugänglichkeit und Attraktivität der Bahn erhöhen und die sozioökonomische Entwicklung fördern. Bessere Handelsverbindungen, die Verlagerung auf nachhaltigere Verkehrsträger und die Dekarbonisierung der Wirtschaft in Albanien sind weitere Ziele.

Das Finanzierungspaket von Team Europa umfasst den heute unterzeichneten EIB-Kredit über 100 Millionen Euro, einen Investitionszuschuss der EU von 126 Millionen Euro aus dem Investitionsrahmen für den westlichen Balkan (WBIF) und einen Kredit über 98,75 Millionen Euro der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Die heutige Unterzeichnung fand in Tirana statt, in Anwesenheit einer Delegation der EIB Global unter der Leitung von Vizepräsident Kyriacos Kakouris, des albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama, der stellvertretenden Ministerpräsidentin Belinda Balluku und des Beauftragten der EU-Delegation in Albanien André Rizzo.

Kyriacos Kakouris, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über die Finanzierungen im Westbalkan: „Dieses Projekt ist ein hervorragender Beleg für die gute Partnerschaft im Team Europa. Mit vereinten Kräften stärken wir die Anbindung in Albanien, in der Region und an die EU. Gleichzeitig fördern wir eine nachhaltige Mobilität als Grundlage für ein smartes, stabiles und sicheres Bahnnetz für alle. Als Klimabank der EU engagiert sich die EIB aktiv für den Ausbau und die Modernisierung der Bahn in Albanien und der gesamten Region.“

Belinda Balluku, stellvertretende Ministerpräsidentin Albaniens und Ministerin für Infrastruktur und Energie: „Die 120 Kilometer lange Bahnstrecke von Vorë nach Hani i Hotit an der montenegrinischen Grenze ist wichtig für Albanien, aber auch für die regionale Anbindung. Sie erleichtert den Personen- und Güterverkehr und stärkt das Wirtschaftswachstum. Nach der Strecke Tirana–Durrës mit ihrer Abzweigung in Rinas ist die Verbindung von Vorë nach Hani i Hotit das zweite albanische Großprojekt im Bahnverkehr. Die EIB zählt zu unseren wichtigsten Partnern bei mehreren strategischen Projekten für das Straßen- und Schienennetz.“

Die Finanzierung ermöglicht die Elektrifizierung der Strecke, die Instandsetzung von zwölf Bahnhöfen, die Installation neuer Telekommunikations- und Signalanlagen sowie Investitionen in die Sicherheit. Das wird Geschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern erlauben und macht den Personen- und Güterverkehr effizienter und leistungsfähiger. Als Erweiterung des Mittelmeerkorridors des TEN-V-Kernnetzes verbindet die Strecke von Vorë nach Hani i Hotit die Hauptstadt Tirana mit Podgorica in Montenegro und ist die einzige Bahnverbindung zwischen Albanien und dem Rest Europas.

André Rizzo, Beauftragter der EU-Delegation in Albanien: „Albanien und die Region kommen auf ihrem Weg in die EU voran, und die Menschen können bereits sehen, welche Vorteile ihnen das bringt. Die EU-finanzierte Bahnstrecke von Vorë nach Hani i Hotit macht den Reise- und Güterverkehr entlang der Adriaküste schneller und sicherer. Sie verbessert die Anbindung und fördert den Handel in Albanien, im Westbalkan und mit der EU. Außerdem leistet sie einen Beitrag zur grünen Wende des Landes.

Ein Team des gemeinsamen Beratungsprogramms JASPERS der Europäischen Kommission und der EIB hat einen Aktionsplan zur Stärkung der Kompetenz im Management von Schienenprojekten in Albanien erarbeitet. Die EIB unterstützt den Balkanstaat zudem mit technischer Hilfe bei der Vorbereitung des Bahnprojekts für die Abschnitte Durrës–Rrogozhinë und Rrogozhinë–Pogradec auf dem Korridor VIII.

Die EIB ist der größte Geldgeber für Bahnprojekte im Westbalkan und hat dort bislang über 1,7 Milliarden Euro für Investitionen in die Schiene vergeben. In den letzten zehn Jahren hat die Bank über 40 Milliarden Euro für Bahnprojekte in aller Welt bereitgestellt.

Hintergrundinformationen

Die EIB und die EIB Global

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. Die EIB unterstützt Projekte in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen sowie ein zentraler Partner bei Global Gateway. Bis Ende 2027 will sie Investitionen von 100 Milliarden Euro mobilisieren, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway. Die EIB Global arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die EIB im Westbalkan

Die EIB ist ein führender internationaler Geldgeber im Westbalkan. Seit 2010 hat die Bank in der Region über zehn Milliarden Euro bereitgestellt. Neben ihrer anhaltenden Unterstützung für den Wiederaufbau und die Modernisierung öffentlicher Infrastruktur fördert sie seit 2010 auch viele weitere Bereiche, darunter Gesundheit, Forschung und Entwicklung, Bildung sowie kleine und mittlere Unternehmen.

Weitere Informationen zur Arbeit der EIB im Westbalkan: http://www.eib.org/publications/the-eib-in-the-western-balkans.

Die EIB in Albanien

Die EIB ist seit 1995 in Albanien tätig. Bisher wurden 26 Projekte finanziert und mehr als 600 Millionen Euro investiert, hauptsächlich in Verkehr, Energie sowie Wasser- und Abwasserinfrastruktur. Weitere Informationen über die Projekte der EIB in Albanien: Albanien und die EIB.