EIB und NWB Bank unterzeichnen Vereinbarung über 400 Mio. Euro für niederländische Wasserverbände

Finanzierung fördert Verbesserungen bei Hochwasserschutz, Abwasserinfrastruktur und Wasserstandsregulierung

Investitionen stärken neben Hochwasserschutz auch biologische Vielfalt und verbessern die Wasserqualität

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die öffentliche Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) haben eine Kreditvereinbarung über 200 Millionen Euro unterzeichnet mit dem Ziel, den Hochwasserschutz und die Wasserqualität in den Niederlanden zu verbessern. Im Rahmen ihres Mandats kann die EIB bis zu 50 Prozent der Gesamtkosten von Einzelprojekten finanzieren, die NWB Bank vergibt die verbleibenden 50 Prozent. So stehen insgesamt 400 Millionen Euro für lokale Investitionsvorhaben niederländischer Wasserverbände zur Verfügung.

Die NWB Bank leitet die Mittel an die niederländischen Wasserverbände weiter, um kleine Projekte zu finanzieren, vor allem in den Bereichen Hochwasserschutz, Abwasserentsorgung und Wasserstandsregulierung. Beispiele sind etwa Maßnahmen zur Verbesserung von Schleusen und Sielen. Die EIB und die NWB Bank haben sich im Rahmen der Vereinbarung außerdem auf eine Option zur Erhöhung des Kreditumfangs auf 400 Millionen Euro geeinigt, sodass insgesamt Mittel von 800 Millionen Euro zur Verfügung stehen könnten.

Lidwin van Velden, CEO der NWB Bank: „Die niederländischen Wasserverbände spielen eine wichtige Rolle bei Klimaschutz und Klimaanpassung und beim Thema Biodiversität. Sie sind auch Vorreiter, wenn es darum geht, ihren eigenen Energieverbrauch zu senken und nachhaltig Energie zu erzeugen. Indem wir Finanzierungen zu günstigen Konditionen bereitstellen, kommen wir den Nachhaltigkeitszielen einen Schritt näher.“

Die Projekte sollen die Niederlande durch die effektivere Regulierung der Wasserstände besser vor Hochwasser schützen und das Land auch besser gegen die Folgen des Klimawandels wappnen, wie etwa häufigere und länger anhaltende Dürren. Weitere Vorteile: Die Maßnahmen zur Abwasserentsorgung stärken die öffentliche Gesundheit, und während der Bau- und Durchführungsphase entstehen Arbeitsplätze vor Ort.

EIB-Vizepräsident Robert de Groot: „Ohne Wassermanagement können die Niederlande die Herausforderungen des Klimawandels nicht bewältigen. Als Klimabank der EU ist eine Partnerschaft mit der NWB, die den niederländischen Wasserverbänden mit ihrer Expertise zur Seite steht, ein naheliegender Schritt für die EIB im Bereich der Klimaanpassung.“

Die Projekte werden von den niederländischen Wasserverbänden umgesetzt, in Einklang mit dem niederländischen Deltaplan zur Wiederherstellung der Biodiversität (Deltaplan Biodiversiteitsherstel). Der Plan soll für mehr biologische Vielfalt sorgen, indem er die Lebensbedingungen für die im und am Wasser lebende Flora und Fauna verbessert. Ein weiteres Ziel ist eine hohe Wasserqualität für Landwirtschaft, (Sport-)Fischerei, Freizeitschifffahrt und den Badesport. Mögliche Projekte sind die Schaffung naturfreundlicher Ufer, die Wiederherstellung natürlicher Flussläufe, die Renaturierung von Bachläufen, die Errichtung von Fischpassagen und ökologische Erhaltungsmaßnahmen.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Zielen der EU beitragen. EIB-Projekte bringen Wettbewerbsfähigkeit, Innovationen, eine nachhaltige Entwicklung, den sozialen und territorialen Zusammenhalt und einen gerechten und schnellen Übergang zur Klimaneutralität voran.

Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2023 neue Finanzierungen von insgesamt 88 Milliarden Euro für über 900 Projekte. Diese Mittel werden voraussichtlich Investitionen von rund 320 Milliarden Euro anschieben, 400 000 Unternehmen erreichen und 5,4 Millionen Arbeitsplätze schaffen oder sichern.

Alle Projekte, die die EIB-Gruppe finanziert, entsprechen dem Pariser Klimaabkommen. Die EIB-Gruppe fördert keine Investitionen in fossile Brennstoffe. In unserem Klimabank-Fahrplan haben wir zugesagt, in den zehn Jahren bis 2030 ca. 1 Billion Euro für das Klima und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren, und wir sind auf gutem Weg dorthin. Über die Hälfte unserer jährlichen Finanzierungen ist für Projekte bestimmt, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen.

In der EU fließt etwa die Hälfte der EIB-Mittel in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen niedriger ist. Dies unterstreicht den Willen der Bank, ein gerechtes Wachstum zu fördern und die Lebensstandards anzugleichen.

Nederlandse Waterschapsbank N.V. Die NWB Bank ist eine nationale Förderbank, deren Anteile sich seit ihrer Gründung 1954 im Eigentum öffentlicher Einrichtungen in den Niederlanden befinden. Die Kunden der Bank sind hauptsächlich lokale und regionale Gebietskörperschaften (Wasserverbände, Kommunen und Provinzen) und Einrichtungen wie Wohnungsgesellschaften und Gesundheitseinrichtungen, für die der Staat als Garantiegeber fungiert. Die Bank unterstützt auch öffentlich-private Partnerschaften und Projekte für nachhaltige Energie. Sie stellt ihren Kunden die erforderlichen Finanzierungen zu günstigen Konditionen bereit. Ihre Produkte sind individuell zugeschnitten und haben einen besonderen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Die NWB Bank refinanziert sich an den internationalen Kapitalmärkten und stützt sich dabei auf ihre AAA/Aaa-Ratings. Sie ist ein führender Emittent grüner und sozialer Anleihen. Da die Bank ein bedeutendes Kreditinstitut ist, unterliegt sie der Aufsicht der Europäischen Zentralbank.