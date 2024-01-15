© Shutterstock

Synthetische Verbriefung mit EIB-Gruppe schafft Finanzierungsspielraum bei EFL

EFL vergibt neue Leasingfinanzierungen von 572 Mio. Euro (2,5 Mrd. Zloty) für nachhaltige Investitionen von kleinsten, kleinen und mittleren Unternehmen in Polen

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) hat mit der Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (EFL) eine Vereinbarung über die synthetische Verbriefung revolvierender Leasingforderungen unterzeichnet. Der Wert des Forderungsportfolios beträgt zwei Milliarden Zloty. Mit der Verbriefung setzen EFL, die EIB und der Europäische Investitionsfonds (EIF) ihre langjährige Zusammenarbeit fort, um Unternehmensgründungen, Beschäftigung und Wirtschaftswachstum in Polen zu fördern.

EFL verpflichtet sich im Rahmen der Transaktion zu Finanzierungen von 2,5 Milliarden Zloty für kleinste, kleine und mittlere Unternehmen über einen Zeitraum von drei Jahren. Mindestens 172 Millionen Zloty davon sollen in Projekte für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit fließen. Zudem dürften die Mittel zahlreichen Unternehmen aus Regionen zugutekommen, die gemessen am Pro-Kopf-Einkommen weniger entwickelt sind. Dies unterstreicht das Bestreben der EIB-Gruppe, gerechtes Wachstum und den territorialen und sozialen Zusammenhalt zu fördern.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska: „Neue Finanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen zu fördern, ist von zentraler Bedeutung für mehr Beschäftigung und Wirtschaftswachstum. Wir freuen uns, dass wir unsere langjährige Beziehung zu Europejski Fundusz Leasingowy ausbauen können und sind sicher, dass diese Finanzierung eine nachhaltige unternehmerische Tätigkeit in den Kohäsionsregionen begünstigen wird.“

Marjut Falkstedt, geschäftsführende Direktorin des EIF: „Diese Transaktion wird den Zugang zu Leasingfinanzierungen für kleinste, kleine und mittlere Unternehmen in Polen deutlich verbessern. Sie zeigt, wie EIF und EIB gemeinsam durch die Investition in die Mezzanine- und Senior-Tranche der Operation zusätzliche nachhaltige Finanzierungskapazitäten freisetzen können.“

Radosław Woźniak, CEO von EFL: „Wir sind stolz auf eine weitere erfolgreiche Transaktion mit unserem langjährigen Partner, der EIB-Gruppe. Wir haben gemeinsam eine Lösung gefunden, die den polnischen Leasing- und Langzeitmietmarkt verantwortungsvoll und nachhaltig stärkt – im Sinne der Strategie der Crédit Agricole-Gruppe.“

Ermöglicht werden die neuen Finanzierungen der EFL durch die Rückendeckung der EIB-Gruppe. Der EIF sichert durch seine Investition in die Mezzanine-Tranche (250 Millionen Zloty) und die Senior-Tranche (1,717 Milliarden Zloty) ein granulares Portfolio polnischer Leasingforderungen (Leichtfahrzeuge, Maschinen und Geräte, Lastwagen und Anhänger) mit einem ausstehenden Saldo von insgesamt zwei Milliarden Zloty ab. Die Hälfte der EIF-Investition in die Senior-Tranche und das gesamte Engagement in der Mezzanine-Tranche wird durch eine Rückgarantie der EIB abgesichert. So kann EFL neue Mittel für die polnische Wirtschaft bereitstellen. Die Junior-Tranche und das gesamte Risiko aus ausgewählten Leasingvereinbarungen mit ähnlichen Merkmalen wie die genannten Engagements verbleibt bei EFL.

Die Transaktion sieht einen synthetischen Excess Spread nach dem Use-it-or-lose-it-Prinzip (nicht verwendeter Excess Spread muss zum Originator zurückfließen) sowie eine zweijährige Wiederauffüllungsphase und eine anteilige Amortisierung der Senior- und der Mezzanine-Tranche (mit entsprechenden Performance-Triggern) vor. Als Joint Arranger für EFL fungierten Crédit Agricole Corporate and Investment Bank und Santander Corporate & Investment Banking.

Dies ist die vierte Verbriefung der EIB-Gruppe mit EFL. Bei den vorherigen Transaktionen ging es darum, Kapital zu mobilisieren, Finanzierungen bereitzustellen und neue Kredite für kleinste, kleine und mittlere Unternehmen in Polen anzustoßen. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf einem besseren Zugang zu Finanzierungen für Kreditnehmer in Kohäsionsregionen, für Kleinstunternehmen und für Unternehmen mit starker weiblicher Beteiligung.

Hintergrundinformationen

Schwerpunkte der EIB sind Klima und Umwelt, Entwicklung, Innovation und Wissen, kleine und mittlere Unternehmen sowie Infrastruktur und Kohäsion. Die EIB arbeitet eng mit anderen EU-Einrichtungen zusammen, um die europäische Integration voranzubringen, die Union weiterzuentwickeln und die EU-Ziele in über 140 Ländern weltweit zu fördern.

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört zur Europäischen Investitionsbank-Gruppe. Seine Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, kleinsten sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Europa den Zugang zu Finanzierungsmitteln zu erleichtern. Das Angebot des EIF umfasst Risiko- und Wachstumskapital, Garantien und Mikrofinanzprodukte. Damit trägt er zu wichtigen Zielen der EU bei, wie Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum, Innovation und Digitalisierung, soziale Wirkung, Kompetenzen und Humankapital, Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit und vieles mehr.

EFL wurde 1991 als eine der ersten Leasinggesellschaften in Polen gegründet. Seit 2001 ist EFL Teil der Crédit Agricole-Gruppe, was seine finanzielle Stabilität und Sicherheit garantiert. Zudem kann das Unternehmen vom Wissen und Erfahrungsschatz eines international tätigen Finanzinstituts profitieren. EFL baut sein Angebot für Unternehmen kontinuierlich aus. Zur EFL-Gruppe gehören das Flottenunternehmen Carefleet, der Factoring-Anbieter Eurofactor sowie der Nutzfahrzeugvermieter für das Transportgewerbe Truck Care. Innerhalb der EFL-Gruppe bietet das Unternehmen ein breites Lösungsangebot: Leasing, Kredite, Fuhrparkleistungen, Langzeitmiete, Versicherungen und Factoring. Seit 1991 arbeitet EFL mit den wichtigsten Herstellern und Lieferanten von Maschinen, Ausrüstung, Fahrzeugen und anderen Anlagen zusammen. Das Unternehmen erhielt unter anderem die Auszeichnung „Business Superbrands“ (2021 und 2022) und wurde sechsmal als kundenfreundliches Unternehmen und siebenmal als Finanzmarke des Jahres ausgezeichnet. Mehr als 382 000 Kundinnen und Kunden haben sich bereits für EFL als Partner entschieden. Mehr dazu unter: www.efl.pl