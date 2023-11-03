EFL ENHANCED SUPPORT TO SMES AND MIDCAPS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The project consists in a guarantee covering EFL's existing portfolio of loans and leases to small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps. The operation supports EFL's lending expansion in the SMEs and mid-caps market.
The aim is to enhance access to finance to the target beneficiaries. While strengthening the social and economic foundations of the less well-off regions, the operation will also support the digital transition of the economy given its Innovation and Digitalisation window.
The operation will generate additional lending capacity for EFL, supporting the financing of small and medium scale projects undertaken by SMEs and Midcaps in Poland. As such, it falls under the scope of EU objectives through its contribution to job creation, increased competitiveness and productivity of SMEs and Mid-Caps. EFL has an in-depth experience with implementing EIB products through its network of branches in the targeted regions.
It is expected that 100% of the finance unlocked by the EIB will benefit cohesion areas and as such, help reduce regional disparities per the EU's cohesion policy.
Furthermore, synthetic securitisations represent innovative capital management tools as existing structured finance instruments in the Polish market remain scarce. EIB's participation will create a signalling effect that aims to crowd-in the private sector financial intermediaries, thus contributing to the development of the financial market in Poland, while supporting the capital market union objective.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.