Volvo unterzeichnet mit der EIB einen Kredit von 420 Mio. Euro für die Entwicklung einer neuen Plattform für reine Elektroautos

Investitionen in FuE, Softwareentwicklung und Produktionstechnologien der nächsten Generation für vollelektrische Fahrzeuge

Unterstützung der Strategie von Volvo, bis 2030 nur noch E-Autos zu produzieren und die Hürden für ihre Verbreitung abzubauen

Vor dem Hintergrund der grünen Wende in Europa haben die Volvo Car Corporation und die Europäische Investitionsbank (EIB) eine Finanzierungsvereinbarung über 420 Millionen Euro unterzeichnet. Damit unterstützt die EIB den schwedischen Autobauer dabei, nur noch E-Autos vom Band rollen zu lassen und CO 2 -neutral zu werden. Dies wird zur Dekarbonisierung des Straßenverkehrs beitragen, einer wesentlichen Emissions- und Verschmutzungsquelle weltweit.

Die Mittel der EIB fließen in die Entwicklung einer neuen Plattform für reine Elektromodelle sowie in die notwendige Forschung und Entwicklung und die Einführung ressourceneffizienter, fortschrittlicher Fertigungstechnologien. Die Europäische Union hat Vorschriften für die schrittweise Emissionsminderung im Verkehr beschlossen mit dem Ziel, dass ab 2035 alle in der EU verkauften neuen Personenkraftwagen emissionsfrei sein sollen.

Volvo will mit den EIB-Mitteln sichere und nachhaltige Technologien für Stromer entwickeln, die ein geringeres Gewicht haben und schneller geladen werden können. Die Hürden für den Kauf eines Elektroautos dürften damit sinken. Damit entsprechen die Investitionen dem Ziel der EIB, einen gerechten und raschen Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft in Europa und weltweit zu finanzieren.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Schweden kann stolz auf die führende Rolle sein, die Volvo bei der Gestaltung einer nachhaltigeren Automobilindustrie spielt. Autos nur noch mit Strom und nicht mehr mit Benzin oder Diesel fahren zu lassen, ist aber nur ein Teil des Puzzles. Die Branche selbst ist noch sehr kohlenstoffintensiv. Volvo arbeitet aktiv daran, dies zu ändern. Diese Ziele decken sich mit denen, die wir als Klimabank der EU mit der Finanzierung der grünen Wende verfolgen. Wir arbeiten deshalb sehr gern erneut mit Volvo zusammen.“

Johan Ekdahl, CEO von Volvo Cars: „Volvo Cars tut alles, um bis 2040 ein klimaneutrales Unternehmen zu werden. Um dies zu erreichen, verbannen wir beispielsweise ab 2030 alle Verbrenner aus unserer Modellpalette und produzieren nur noch Elektroautos. Wir blicken auf eine lange Geschäftsbeziehung mit der EIB zurück und freuen uns, dass sie uns auf dieser spannenden Transformationsreise weiter unterstützt.“

Die Volvo Car Corporation ist seit 1927 tätig und hat ihren Sitz in Göteborg, Schweden.