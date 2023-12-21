© Braincool

EU-Bank unterstützt Forschung, Entwicklung und Innovation von BrainCool

Kredit mit InvestEU-Garantie fördert Entwicklung innovativer medizinischer Kühltechnik für bessere Behandlung von Menschen mit Schlaganfall, Herzstillstand und Krebserkrankungen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit dem schwedischen Medizin-Start-up BrainCool AB eine eigenkapitalähnliche Venture-Debt-Vereinbarung über 12,5 Millionen Euro unterzeichnet. Das Unternehmen ist auf dem Markt für therapeutische Kühlung tätig und bietet ein gezieltes Temperaturmanagement für Intensivpatientinnen und -patienten. Mit seinem internen Know-how will es in andere Bereiche mit ungedecktem Bedarf vordringen.

Seine innovative Körper-Kühltechnik kann den Behandlungsstandard im jeweiligen Bereich verbessern und verspricht einen erheblichen sozialen Nutzen für Patientinnen und Patienten, Ärzteschaft und Pflegekräfte. BrainCool entwickelt patientenorientierte Lösungen für die Akut-, Intensiv- und Krebsmedizin, für die es bislang zu wenig maßgeschneiderte technische Geräte und klinische Daten gab. Die Technik ermöglicht ein sofortiges Temperaturmanagement nach einem Schlaganfall oder Herzstillstand noch am Ort des Geschehens. Eine frühe Kühlung kann die Aussichten für Patientinnen und Patienten mit Schlaganfall oder Herzstillstand verbessern, indem die Schädigung des Gehirns verringert wird.

Außerdem hat das Unternehmen eine neuartige Lösung entwickelt, um eine Entzündung der Mundschleimhaut zu vermeiden – eine häufige, sehr schmerzhafte und kräftezehrende Nebenwirkung einiger Krebstherapien.

Die EIB-Finanzierung unterstützt BrainCool bei Investitionen in Forschung, Entwicklung und Innovation. Das Unternehmen kann dadurch sein Portfolio im Bereich der medizinischen Kühltechnik schneller verfeinern, weitere klinische Studien durchführen und zusätzliche komplementäre Produkte für breitere Anwendungsbereiche entwickeln, um die Aussichten der Patientinnen und Patienten zu verbessern.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „In der Medizin sind Forschung, Entwicklung und Innovation von größter Bedeutung. Viele kleine Unternehmen in Europa leiden jedoch unter einem Mangel an Finanzierungsmöglichkeiten für ihre Wachstumsinvestitionen, auch im Bereich der innovativen Biowissenschaften. Wir freuen uns daher, BrainCool bei seinen ehrgeizigen Investitionen in die Entwicklung bahnbrechender medizinischer Kühltechnik zur Seite zu stehen. Mit unserer Unterstützung kann das Unternehmen wachsen und neue Arbeitsplätze schaffen. Das fördert das Wirtschaftswachstum und die Wettbewerbsfähigkeit in der EU.“

Martin Waleij, CEO von BrainCool: „Der Kredit ist ein Beleg für das Vertrauen der EIB in die Spitzentechnologie von BrainCool. Wir wollen ein wichtiger Akteur auf dem Markt für Medizinprodukte werden. Dank der Finanzierung können wir eine umfangreiche klinische Pipeline von bahnbrechenden Therapien aufbauen, zunächst für Schlaganfallpatienten, dann für Menschen mit plötzlichem Herzstillstand und Krebskranke. Wir heißen die EIB im Kreise unserer engagierten Investoren willkommen. Unser Ziel ist es, ein führendes europäisches Medizintechnikunternehmen aufzubauen, das die Behandlung schwerer Krankheiten massiv verbessern kann.“

BrainCool AB (publ) ist ein innovatives Medizintechnikunternehmen. Es entwickelt, vermarktet und vertreibt medizinische Kühlsysteme mit erheblichem medizinischen Nutzen für den Gesundheitssektor. BrainCool AB (publ) hat seinen Sitz in Lund (Schweden). Seine Aktien sind im Nasdaq First North Growth Market unter dem Namen „BRAIN“ gelistet.