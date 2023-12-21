©jax10289/ iStock

EIB unterstützt niederländischen Netzbetreiber mit einem Kredit über 500 Mio. Euro beim Ausbau seines Stromnetzes

Enexis investiert in den niederländischen Provinzen Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant und Limburg; Finanzierung entspricht den Zielen von REPowerEU

Der Kapazitätsausbau trägt dem Angebots- und Nachfragezuwachs bei Ökostrom auf dem Weg zur grünen Wende Rechnung

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt einen Kredit über 500 Millionen Euro an den niederländischen Verteilnetzbetreiber Enexis. Damit finanziert sie einen Teil seiner für 2023 und 2024 geplanten Investitionen. Enexis will sein Stromnetz in den Niederlanden sanieren, modernisieren und ausbauen und dadurch zukunftsfähig werden. Die geförderten Investitionen dürften bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Der Kredit entspricht den Prioritäten der EIB in puncto Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit und steht mit der REPowerEU-Initiative in Einklang.

EIB-Vizepräsident Kris Peeters: „Für uns als Klimabank der EU gehört die Finanzierung der Energiewende derzeit zu den größten Herausforderungen. Die Umstellung auf erneuerbare Energien und neue Lösungen der Stromerzeugung erfordern entsprechende Netzkapazitäten. Nur so können wir Stromverluste vermeiden, wenn der Wind besonders stark weht oder die Sonne intensiv scheint. Enexis will sein Netz für die anstehende Energiewende massiv ausbauen. Und da sind wir gern dabei.“

Mariëlle Vogt, CFO von Enexis: „Wir freuen uns, die EIB als neuen Finanzierungspartner an unserer Seite zu haben. Ihr Engagement passt genau zu unserer Strategie. Mit dem Kredit verbessern wir das Netz in unseren Einzugsgebieten, also in den Provinzen Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant und Limburg.“

Enexis will rund 7 500 Kilometer unterirdische Mittelspannungskabel neu verlegen, 2 000 Umspannwerke für die sekundäre Verteilebene sanieren oder bauen, etwa 7 100 Kilometer Niederspannungskabel verlegen und ca. 370 000 intelligente Zähler installieren. Insgesamt sollen in der Bauphase mehr als 6 500 Vollzeitarbeitsplätze entstehen.

Hintergrundinformationen

In den letzten fünf Jahren hat die EIB über zehn Milliarden Euro für Projekte in den Niederlanden vergeben, davon mehr als 1,5 Milliarden Euro im Energiesektor.

Enexis gehört den Provinzen Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant und Limburg sowie verschiedenen Kommunen in diesen Provinzen. Das Unternehmen baut, betreibt, wartet und verwaltet die Verteilnetze für Strom und Erdgas. Sein Netz umfasst 46 300 Kilometer Mittelspannungsleitungen, 98 500 Kilometer Niederspannungsleitungen und 2,941 Millionen Anschlüsse.