© Unsplash

EU-Bank unterzeichnet Finanzierungsvertrag mit Eisenbahngesellschaft SJ AB für 25 Hochgeschwindigkeitszüge mit Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 250 Stundenkilometern

Verbesserung des Verkehrsangebots für Reisende in Schweden, Norwegen und Dänemark

Modernisierung und Ausbau des kommerziellen Schienenverkehrs in Schweden sowie Verlagerung des Straßen- und Luftverkehrs auf die Schiene

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit der SJ AB einen Kredit über 1,75 Milliarden schwedische Kronen (154,8 Millionen Euro) unterzeichnet. Das Geld fließt in den Erwerb von 25 Hochgeschwindigkeitszügen für das Streckennetz in Schweden, Norwegen und Dänemark.

Die Züge mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 250 Stundenkilometern werden zunächst auf der besonders stark frequentierten Strecke Stockholm–Malmö eingesetzt, dann weiter bis Kopenhagen. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen sie auch auf anderen Strecken im Dreieck Stockholm–Göteborg–Malmö sowie bis Oslo verkehren. Die neuen Züge dürften im Zeitraum 2026–2028 in Betrieb genommen werden.

In Schweden ist der Fahrgastzuwachs im Schienenpersonenverkehr doppelt so hoch wie im EU-Durchschnitt, und es ist mit weiteren Zuwächsen zu rechnen. Mit dem Kredit kann die SJ die ältesten Fernzüge ersetzen und die Gesamtkapazität ihrer Flotte erhöhen. Die Fahrgäste profitieren von einem zuverlässigeren Zugverkehr und mehr Komfort.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Wir brauchen mehr Investitionen in nachhaltige Verkehrsträger, um die Klimakrise abzuschwächen. Daher stehen wir gerne der SJ zur Seite, die in bessere und modernere Hochgeschwindigkeitszüge investiert, um die steigende Nachfrage im Schienenpersonenverkehr in Schweden und einigen seiner Nachbarländer zu decken.“

Arvid Fredman, Senior Vice-President und Head of Rolling Stock Division bei der SJ: „Wir haben unser bislang größtes Investitionsprogramm in Angriff genommen. In einigen Jahren werden wir eine der modernsten Zugflotten Europas betreiben. Dadurch können wir weiterhin zu den Klimazielen und zum Wachstum Schwedens beitragen.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert solide Investitionen, die den Zielen der EU entsprechen. Dazu zählen Wettbewerbsfähigkeit, Innovation, sozialer und territorialer Zusammenhalt sowie ein gerechter und rascher Übergang zur Klimaneutralität. 2022 vergab die EIB über 1,6 Milliarden Euro für Projekte in Schweden.

Die SJ ist ein schwedisches Eisenbahnunternehmen, das unter eigener Regie und in Zusammenarbeit mit anderen nachhaltige Zugreisen anbietet. Sie ist eines der grünsten Unternehmen Schwedens und trägt maßgeblich zur Erreichung der Klimaziele bei. Die 4 800 Beschäftigten der Gruppe in Schweden und Norwegen tragen alle dazu bei, dass Bahnfahren als Reiseform der Zukunft weiteren Auftrieb erfährt.