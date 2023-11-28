©stockpexel/ Shutterstock

Luxemburgerinnen und Luxemburger sehen steigende Lebenshaltungskosten sowie Klima- und Umweltprobleme als größte Herausforderungen für ihr Land

Drei Viertel der Befragten glauben, dass der Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft nur dann erfolgen darf, wenn dabei Ungleichheiten bekämpft werden

Die Mehrheit ist der Ansicht, dass ihr Staat am Klimawandel unbeteiligte, aber davon betroffene Länder finanziell entschädigen sollte

Zwei Drittel befürworten die Abschaffung von Subventionen und Steuererleichterungen für den Luftverkehr und für Unternehmen, die fossile Brennstoffe stark nutzen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat zum sechsten Mal ihre Umfrage zum Klimawandel durchgeführt. Dies sind einige der bemerkenswertesten Ergebnisse der jährlichen Umfrage vom August und September 2023. Seit 2018 will die EIB in ihrer Klimaumfrage wissen, was die Menschen in den wichtigsten Volkswirtschaften weltweit über den Klimawandel denken. Mehr als 30 000 Personen hat sie in der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten, China, Indien, Japan, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kanada und Südkorea befragt. Die EIB ist die Bank der Europäischen Union und der weltweit größte multilaterale Geldgeber für Klimaprojekte.

Ein weiteres herausforderndes Jahr[1], in dem neben der Inflation auch Rekordhitzewellen und Dürren die Länder heimsuchten, hat den Luxemburgerinnen und Luxemburgern die schlimmen Auswirkungen des Klimawandels eindrücklicher vor Augen geführt. Laut den Ergebnissen der EIB-Klimaumfrage ist ihnen klar, dass schnell gehandelt werden muss – in Luxemburg und auf der ganzen Welt. Die Befragten sehen die steigenden Lebenshaltungskosten bei Weitem als größte Herausforderung[2] (79 Prozent nennen dies als eines der drei größten Probleme in ihrem Land, 11 Prozentpunkte über dem EU-Durchschnitt). Direkt danach kommen jedoch mit 55 Prozent (5 Prozentpunkte über dem EU-Durchschnitt) die Folgen des Klimawandels und Umweltschädigung.

Forderung nach gerechtem Übergang zu Hause und in betroffenen Ländern

Die Kosten der grünen Wende werden die Menschen voraussichtlich am eigenen Geldbeutel spüren, besonders die Haushalte mit niedrigerem Einkommen.

Einkommensungleichheiten wurden von den Befragten am dritthäufigsten als Problem angegeben. Die meisten Menschen in Luxemburg fordern deshalb faire Maßnahmen gegen den Klimanotstand. 77 Prozent (EU-Durchschnitt: 68 Prozent) gaben an, dass der Übergang zu einer CO 2 -armen Wirtschaft nur dann erfolgen darf, wenn dabei Ungleichheiten bekämpft werden.

Jedoch sind nur 40 Prozent zuversichtlich, dass ihr Land eine gerechte Klimawende stemmen kann.

Bei der Frage, ob Entwicklungsländer für die Bewältigung der Klimafolgen entschädigt werden sollten – voraussichtlich ein zentrales Thema auf der UN-Klimakonferenz 2023 in Dubai (COP28) –, sind die meisten luxemburgischen Befragten dafür, den am stärksten vom Klimawandel betroffenen Ländern zu helfen, um einen globalen gerechten Übergang zu einer klimaneutralen und resilienten Zukunft zu gewährleisten. 58 Prozent der Befragten (knapp unter dem EU-Durchschnitt von 60 Prozent und gleichauf mit etwa Deutschland, aber 10 Prozentpunkte unter Frankreich) stimmen zu, dass ihr Land diese Länder für die Bekämpfung des Klimawandels finanziell entschädigen sollte.

[1] Die Umfrage wurde in Luxemburg vom 7. August bis 4. September 2023 durchgeführt.

[2] Die Befragten sollten aus einer Liste mit zehn Herausforderungen die drei ihrer Meinung nach größten Probleme in ihrem Land auswählen: steigende Lebenshaltungskosten, Arbeitslosigkeit, Klimawandel, Umweltschädigung, politische Instabilität, Einkommensungleichheit, Zugang zur Gesundheitsversorgung, hohe Migration, Cyberangriffe und Terrorismus.